RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Персональні Фінанси
/
Ринок нерухомості
/
Інвестуємо в
нерухомість закордоном

Інвестуємо в нерухомість закордоном
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 78910
Повідомлення Додано: П'ят 02 сер, 2019 12:58

  change_pm написав:
  sinus написав:
  change_pm написав:Я рад, что вы смогли посмеяться. Говорят, что смех продлевает жизнь.

Подумалось, почему же вам так смешно было?
Вспомнив, что вы в Польше работаете и если не ошибаюсь в айти, то мне показалось, что смех ваш был горьким и вот почему.

Лично у меня достаточно хорошая для Польши з.п. Выше, чем в айти компаниях. Но после оплаты всех налогов, обязательных платежей, по итогу года накапливается совсем неинтересная сумма, непозволяющая думать об инвестициях.

У вас хоть 5 тыс злотых остается после всех расходов в месяц? А это за год всего лишь 60 тыс, вообще ни о чем. Есть повод посмеяться, если я угадал :(


Не вгадали.
Я в Польщі не працюю, а інвестую і така та справа тяжка, що працювати зовсім нема часу. :D


О, класс! Так почему бы кейсом каким не поделиться?


А який вам сенс з того кейсу, якщо нічого в Польщі без дозволу, якого чекати більш півроку ви не придбаєте? :D
А за той час вже той кейс буде не актуальним.
Я ж кажу смішний ви :D
sinus
 
Повідомлень: 531
З нами з: 06.11.17
Подякував: 11 раз.
Подякували: 155 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 02 сер, 2019 13:48

  change_pm написав:
  sinus написав:
  change_pm написав:Я рад, что вы смогли посмеяться. Говорят, что смех продлевает жизнь.

Подумалось, почему же вам так смешно было?
Вспомнив, что вы в Польше работаете и если не ошибаюсь в айти, то мне показалось, что смех ваш был горьким и вот почему.

Лично у меня достаточно хорошая для Польши з.п. Выше, чем в айти компаниях. Но после оплаты всех налогов, обязательных платежей, по итогу года накапливается совсем неинтересная сумма, непозволяющая думать об инвестициях.

У вас хоть 5 тыс злотых остается после всех расходов в месяц? А это за год всего лишь 60 тыс, вообще ни о чем. Есть повод посмеяться, если я угадал :(


Не вгадали.
Я в Польщі не працюю, а інвестую і така та справа тяжка, що працювати зовсім нема часу. :D


О, класс! Так почему бы кейсом каким не поделиться?


А який вам сенс з того кейсу, якщо нічого в Польщі без дозволу, якого чекати більш півроку ви не придбаєте? :D
А за той час вже той кейс буде не актуальним.
Я ж кажу смішний ви :D[/quote]

Ну так и Слава Богу шо я смешной! А шо вы мне вопросом на вопрос отвечаете?
Нечего по делу сказать?

При чем тут актуальный / неактуальный кейс? Люди почитают, может чему научатся.

Часть недвижимости в Польше не требует 6 месяцев ожидания разрешения МВД. По крайней мере, когда в мае 2019 я планировал инвестировать в Кракове, мне никто про ожидание в 6 месяцев не говорил.

Делаем вывод, что реальных кейсов у вас нет, а есть только....
А ничего нет, кроме того, что по наследству досталось в Украине.

Да, и очень интересен ваш статус в Польше, если вы там не работаете. Вы туда по безвизу ездите или имеете какую карту?

Лично у меня - карта побыта имеется.
change_pm
 
Повідомлень: 430
З нами з: 03.02.16
Подякував: 10 раз.
Подякували: 135 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 78910
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 4 гостей
Модератори: Faceless, ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість 1 ... 372, 373, 374
akurt » П'ят 06 кві, 2018 20:50
3736 386909
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 02 сер, 2019 12:32
shapo
Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість! 1 ... 397, 398, 399
Долярчик » Сер 17 січ, 2018 12:21
3988 352553
Переглянути останнє повідомлення
Сер 31 лип, 2019 09:35
jump
Про нерухомість у Києві останнім часом 1, 2, 3, 4, 5
RealtyExpert » Пон 20 тра, 2019 17:04
45 5609
Переглянути останнє повідомлення
Чет 18 лип, 2019 09:57
RealtyExpert

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Альфа-Банк (74135)
02.08.2019 15:24
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.