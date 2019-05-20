Додано: П'ят 02 сер, 2019 13:48

change_pm написав: sinus написав: change_pm написав: Я рад, что вы смогли посмеяться. Говорят, что смех продлевает жизнь.



Подумалось, почему же вам так смешно было?

Вспомнив, что вы в Польше работаете и если не ошибаюсь в айти, то мне показалось, что смех ваш был горьким и вот почему.



Лично у меня достаточно хорошая для Польши з.п. Выше, чем в айти компаниях. Но после оплаты всех налогов, обязательных платежей, по итогу года накапливается совсем неинтересная сумма, непозволяющая думать об инвестициях.



У вас хоть 5 тыс злотых остается после всех расходов в месяц? А это за год всего лишь 60 тыс, вообще ни о чем. Есть повод посмеяться, если я угадал Я рад, что вы смогли посмеяться. Говорят, что смех продлевает жизнь.Подумалось, почему же вам так смешно было?Вспомнив, что вы в Польше работаете и если не ошибаюсь в айти, то мне показалось, что смех ваш был горьким и вот почему.Лично у меня достаточно хорошая для Польши з.п. Выше, чем в айти компаниях. Но после оплаты всех налогов, обязательных платежей, по итогу года накапливается совсем неинтересная сумма, непозволяющая думать об инвестициях.У вас хоть 5 тыс злотых остается после всех расходов в месяц? А это за год всего лишь 60 тыс, вообще ни о чем. Есть повод посмеяться, если я угадал



Не вгадали.

Я в Польщі не працюю, а інвестую і така та справа тяжка, що працювати зовсім нема часу. Не вгадали.Я в Польщі не працюю, а інвестую і така та справа тяжка, що працювати зовсім нема часу.



О, класс! Так почему бы кейсом каким не поделиться? О, класс! Так почему бы кейсом каким не поделиться?

А який вам сенс з того кейсу, якщо нічого в Польщі без дозволу, якого чекати більш півроку ви не придбаєте?А за той час вже той кейс буде не актуальним.Я ж кажу смішний ви[/quote]Ну так и Слава Богу шо я смешной! А шо вы мне вопросом на вопрос отвечаете?Нечего по делу сказать?При чем тут актуальный / неактуальный кейс? Люди почитают, может чему научатся.Часть недвижимости в Польше не требует 6 месяцев ожидания разрешения МВД. По крайней мере, когда в мае 2019 я планировал инвестировать в Кракове, мне никто про ожидание в 6 месяцев не говорил.Делаем вывод, что реальных кейсов у вас нет, а есть только....А ничего нет, кроме того, что по наследству досталось в Украине.Да, и очень интересен ваш статус в Польше, если вы там не работаете. Вы туда по безвизу ездите или имеете какую карту?Лично у меня - карта побыта имеется.