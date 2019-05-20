Додано: Пон 05 сер, 2019 12:44

zzzzzz написав:

Как смешно наблюдать за сектой лендлордов которые думают что нет альтернативы бизнесу с недвигой.



Альтернатива есть всегда.



То же самое пели лондонские лендлорды , но на сейчас недвига в британии падает в цене уже 3й год подряд.



change_pm написав:

Замечу по теме вашего сообщения. Вы Лондон и Британию смешали в кучу.



За Лондоном не слежу, очень дорого. А вот цены Манчестера у меня с 14 года есть.

Так вот, если в 14 году ценник на студио апартмент на этапе котлована начинался от 94 950 фунтов, то сейчас в том же районе - от 134 995 фунтов на этапе котлована.

Доходность до налогов около 6% в год (для справки, если кому интересно). Это доходность для цены 135 тысяч, а если кто-то инвестировал по 95 тысяч, то там доходность выше.



investorkiev написав:

А большая разница между «котлован» и «готовое»?

Вот эта студия, которая на котловане 134995£ - сколько она готовая стоит?



change_pm написав:

Между "котлован" и "готовое" разница где-то тысяч 15-20. Та, что сейчас 134 - это уже почти готовое. Готовое и сданое в том районе около 140 тыс, но предложения почти нет. Не у кого и нечего покупать.

Года 2 назад они начинали продавать от 114 950.

Оплата на котловане: в течение 6 месяцев от бронирования - 35%, остальные 65% после сдачи.