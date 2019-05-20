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Інвестуємо в нерухомість закордоном
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
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Додано: П'ят 02 сер, 2019 12:58
change_pm написав: sinus написав: change_pm написав:
Я рад, что вы смогли посмеяться. Говорят, что смех продлевает жизнь.
Подумалось, почему же вам так смешно было?
Вспомнив, что вы в Польше работаете и если не ошибаюсь в айти, то мне показалось, что смех ваш был горьким и вот почему.
Лично у меня достаточно хорошая для Польши з.п. Выше, чем в айти компаниях. Но после оплаты всех налогов, обязательных платежей, по итогу года накапливается совсем неинтересная сумма, непозволяющая думать об инвестициях.
У вас хоть 5 тыс злотых остается после всех расходов в месяц? А это за год всего лишь 60 тыс, вообще ни о чем. Есть повод посмеяться, если я угадал
Не вгадали.
Я в Польщі не працюю, а інвестую і така та справа тяжка, що працювати зовсім нема часу.
О, класс! Так почему бы кейсом каким не поделиться?
А який вам сенс з того кейсу, якщо нічого в Польщі без дозволу, якого чекати більш півроку ви не придбаєте?
А за той час вже той кейс буде не актуальним.
Я ж кажу смішний ви
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Додано: П'ят 02 сер, 2019 13:48
change_pm написав: sinus написав: change_pm написав:
Я рад, что вы смогли посмеяться. Говорят, что смех продлевает жизнь.
Подумалось, почему же вам так смешно было?
Вспомнив, что вы в Польше работаете и если не ошибаюсь в айти, то мне показалось, что смех ваш был горьким и вот почему.
Лично у меня достаточно хорошая для Польши з.п. Выше, чем в айти компаниях. Но после оплаты всех налогов, обязательных платежей, по итогу года накапливается совсем неинтересная сумма, непозволяющая думать об инвестициях.
У вас хоть 5 тыс злотых остается после всех расходов в месяц? А это за год всего лишь 60 тыс, вообще ни о чем. Есть повод посмеяться, если я угадал
Не вгадали.
Я в Польщі не працюю, а інвестую і така та справа тяжка, що працювати зовсім нема часу.
О, класс! Так почему бы кейсом каким не поделиться?
А який вам сенс з того кейсу, якщо нічого в Польщі без дозволу, якого чекати більш півроку ви не придбаєте?
А за той час вже той кейс буде не актуальним.
Я ж кажу смішний ви
[/quote]
Ну так и Слава Богу шо я смешной! А шо вы мне вопросом на вопрос отвечаете?
Нечего по делу сказать?
При чем тут актуальный / неактуальный кейс? Люди почитают, может чему научатся.
Часть недвижимости в Польше не требует 6 месяцев ожидания разрешения МВД. По крайней мере, когда в мае 2019 я планировал инвестировать в Кракове, мне никто про ожидание в 6 месяцев не говорил.
Делаем вывод, что реальных кейсов у вас нет, а есть только....
А ничего нет, кроме того, что по наследству досталось в Украине.
Да, и очень интересен ваш статус в Польше, если вы там не работаете. Вы туда по безвизу ездите или имеете какую карту?
Лично у меня - карта побыта имеется.
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change_pm
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Додано: П'ят 02 сер, 2019 16:07
change_pm написав:
Часть недвижимости в Польше не требует 6 месяцев ожидания разрешения МВД. По крайней мере, когда в мае 2019 я планировал инвестировать в Кракове, мне никто про ожидание в 6 месяцев не говорил.
Разрешение нужно только при покупке земли. Соответственно, квартиру можно купить без всяких разрешений. Единственный нюанс, что, зачастую, вместе с квартирой идет и часть земли в общей собственности (например, подъездная дорога к дому) и на нее разрешение таки нужно получать. Но это решается оформлением отдельных договоров: один на квартиру, другой на землю (после получения разрешения от МВД). Временное отсутствие права собственности на пару метров дороги никак на возможности проживания/аренды квартиры не влияет.
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Додано: П'ят 02 сер, 2019 18:20
Gastarbaiter написав: change_pm написав:
Часть недвижимости в Польше не требует 6 месяцев ожидания разрешения МВД. По крайней мере, когда в мае 2019 я планировал инвестировать в Кракове, мне никто про ожидание в 6 месяцев не говорил.
Разрешение нужно только при покупке земли. Соответственно, квартиру можно купить без всяких разрешений. Единственный нюанс, что, зачастую, вместе с квартирой идет и часть земли в общей собственности (например, подъездная дорога к дому) и на нее разрешение таки нужно получать. Но это решается оформлением отдельных договоров: один на квартиру, другой на землю (после получения разрешения от МВД). Временное отсутствие права собственности на пару метров дороги никак на возможности проживания/аренды квартиры не влияет.
Саме так, але є нюанси - зараз все частіше виникають проблеми з дозвілом у тих, хто не живе у Польщі , а забудовник не здає квартиру,якщо нема дозвілу на купівлю землі.
Раніше таких проблем не було.
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Додано: П'ят 02 сер, 2019 18:33
change_pm написав:
Нечего по делу сказать?
По справі я вам вже все розтлумачив.
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Додано: П'ят 02 сер, 2019 18:38
sinus написав:
Саме так, але є нюанси - зараз все частіше виникають проблеми з дозвілом у тих, хто не живе у Польщі , а забудовник не здає квартиру,якщо нема дозвілу на купівлю землі.
Раніше таких проблем не було.
А чем вторичка не подходит?
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Додано: Суб 03 сер, 2019 09:17
Gastarbaiter написав: sinus написав:
Саме так, але є нюанси - зараз все частіше виникають проблеми з дозвілом у тих, хто не живе у Польщі , а забудовник не здає квартиру,якщо нема дозвілу на купівлю землі.
Раніше таких проблем не було.
А чем вторичка не подходит?
Вже підходить, бо на новобудови вже ціни не цікаві зовсім.
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Додано: Пон 05 сер, 2019 12:44
zzzzzz написав:
Как смешно наблюдать за сектой лендлордов которые думают что нет альтернативы бизнесу с недвигой.
Альтернатива есть всегда.
То же самое пели лондонские лендлорды , но на сейчас недвига в британии падает в цене уже 3й год подряд.
change_pm написав:
Замечу по теме вашего сообщения. Вы Лондон и Британию смешали в кучу.
За Лондоном не слежу, очень дорого. А вот цены Манчестера у меня с 14 года есть.
Так вот, если в 14 году ценник на студио апартмент на этапе котлована начинался от 94 950 фунтов, то сейчас в том же районе - от 134 995 фунтов на этапе котлована.
Доходность до налогов около 6% в год (для справки, если кому интересно). Это доходность для цены 135 тысяч, а если кто-то инвестировал по 95 тысяч, то там доходность выше.
investorkiev написав:
А большая разница между «котлован» и «готовое»?
Вот эта студия, которая на котловане 134995£ - сколько она готовая стоит?
change_pm написав:
Между "котлован" и "готовое" разница где-то тысяч 15-20. Та, что сейчас 134 - это уже почти готовое. Готовое и сданое в том районе около 140 тыс, но предложения почти нет. Не у кого и нечего покупать.
Года 2 назад они начинали продавать от 114 950.
Оплата на котловане: в течение 6 месяцев от бронирования - 35%, остальные 65% после сдачи.
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Додано: Суб 10 сер, 2019 14:07
Свежий пример: приобретена квартира примерно 50 м.кв. в нормальном жилом состоянии на окраине Кракова за 93 тыс. дол. Вторичка, "неохрущ", дому где-то лет 12. В аренде такая может где-то за 1500-1800 злотых (400-450 дол.) идти.
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Додано: Нед 11 сер, 2019 08:26
Gastarbaiter написав:
Свежий пример: приобретена квартира примерно 50 м.кв. в нормальном жилом состоянии на окраине Кракова за 93 тыс. дол. Вторичка, "неохрущ", дому где-то лет 12. В аренде такая может где-то за 1500-1800 злотых (400-450 дол.) идти.
Так, ціни дуже сильно відросли, фактично наздогнали Варшаву, чого не можна сказати про аренду.
Якщо раніше можна було мати 5,5 % річних з ренти чистими, то зараз 4,5% і чим ближче до Центру тим процент нижче.
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