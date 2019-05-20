RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Персональні Фінанси
/
Ринок нерухомості
/
Інвестуємо в
нерухомість закордоном

Інвестуємо в нерухомість закордоном
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 891011
Повідомлення Додано: Нед 11 сер, 2019 12:58

  Gastarbaiter написав:Свежий пример: приобретена квартира примерно 50 м.кв. в нормальном жилом состоянии на окраине Кракова за 93 тыс. дол. Вторичка, "неохрущ", дому где-то лет 12. В аренде такая может где-то за 1500-1800 злотых (400-450 дол.) идти.


Получается, если по максимуму считать - 5,8% годовых до налога + еще арендой нужно управлять.
Я приводил выше пример инвестиции в гостиничный номер в Варшаве, там чистыми получалось 6,3%.
Выгоднее инвестировать в гостиничный номер, доходность выше, а трудозатрат меньше, т.к. недвижимость полностью находится в управлении.
change_pm
 
Повідомлень: 437
З нами з: 03.02.16
Подякував: 10 раз.
Подякували: 135 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 11 сер, 2019 13:08

  change_pm написав:
  Gastarbaiter написав:Свежий пример: приобретена квартира примерно 50 м.кв. в нормальном жилом состоянии на окраине Кракова за 93 тыс. дол. Вторичка, "неохрущ", дому где-то лет 12. В аренде такая может где-то за 1500-1800 злотых (400-450 дол.) идти.


Получается, если по максимуму считать - 5,8% годовых до налога + еще арендой нужно управлять.
Я приводил выше пример инвестиции в гостиничный номер в Варшаве, там чистыми получалось 6,3%.
Выгоднее инвестировать в гостиничный номер, доходность выше, а трудозатрат меньше, т.к. недвижимость полностью находится в управлении.

Люди из примера брали для жизни.
А вообще, по моим наблюдениям, малые метражи выгоднее в аренде (как, наверное, и везде в мире). 2 и больше комнат - это уже скорее семейный формат и там хотелка лендлорда наталкивается на достаточно низкую ипотечную ставку. А кавалерку в ипотеку понаех себе вряд ли будет брать - соответственно, можно стричь с него чуть больше. Не говоря уже о формате гостиницы.
Gastarbaiter
 
Повідомлень: 941
З нами з: 26.02.18
Подякував: 236 раз.
Подякували: 157 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 11 сер, 2019 13:48

  Gastarbaiter написав:
  change_pm написав:
  Gastarbaiter написав:Свежий пример: приобретена квартира примерно 50 м.кв. в нормальном жилом состоянии на окраине Кракова за 93 тыс. дол. Вторичка, "неохрущ", дому где-то лет 12. В аренде такая может где-то за 1500-1800 злотых (400-450 дол.) идти.


Получается, если по максимуму считать - 5,8% годовых до налога + еще арендой нужно управлять.
Я приводил выше пример инвестиции в гостиничный номер в Варшаве, там чистыми получалось 6,3%.
Выгоднее инвестировать в гостиничный номер, доходность выше, а трудозатрат меньше, т.к. недвижимость полностью находится в управлении.

Люди из примера брали для жизни.
А вообще, по моим наблюдениям, малые метражи выгоднее в аренде (как, наверное, и везде в мире). 2 и больше комнат - это уже скорее семейный формат и там хотелка лендлорда наталкивается на достаточно низкую ипотечную ставку. А кавалерку в ипотеку понаех себе вряд ли будет брать - соответственно, можно стричь с него чуть больше. Не говоря уже о формате гостиницы.


Кстати, да. Если есть техническая возможность разделить 50 метров на 2 по 25 метро, то доходность вырастет.
Но этим нужно заниматься и на пассивный доход это уже не похоже.
Лично я более склоняюсь к меньшим трудозатратам по управлению недвижимостью, пусть и с меньшей итоговой доходностью.
change_pm
 
Повідомлень: 437
З нами з: 03.02.16
Подякував: 10 раз.
Подякували: 135 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 891011
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Ethereum, investorkiev і 2 гостей
Модератори: Faceless, ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість! 1 ... 400, 401, 402
Долярчик » Сер 17 січ, 2018 12:21
4014 355895
Переглянути останнє повідомлення
Нед 11 сер, 2019 12:38
Долярчик
Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість 1 ... 391, 392, 393
akurt » П'ят 06 кві, 2018 20:50
3923 400210
Переглянути останнє повідомлення
Нед 11 сер, 2019 10:08
ol_zy
Про нерухомість у Києві останнім часом 1, 2, 3, 4, 5
RealtyExpert » Пон 20 тра, 2019 17:04
45 5894
Переглянути останнє повідомлення
Чет 18 лип, 2019 09:57
RealtyExpert

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Альфа-Банк (74412)
11.08.2019 14:58
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.