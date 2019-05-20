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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Нед 11 сер, 2019 12:58
Gastarbaiter написав:
Свежий пример: приобретена квартира примерно 50 м.кв. в нормальном жилом состоянии на окраине Кракова за 93 тыс. дол. Вторичка, "неохрущ", дому где-то лет 12. В аренде такая может где-то за 1500-1800 злотых (400-450 дол.) идти.
Получается, если по максимуму считать - 5,8%
годовых до налога + еще арендой нужно управлять.
Я приводил выше пример инвестиции в гостиничный номер в Варшаве, там чистыми получалось 6,3%
.
Выгоднее инвестировать в гостиничный номер, доходность выше, а трудозатрат меньше, т.к. недвижимость полностью находится в управлении.
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change_pm
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Додано: Нед 11 сер, 2019 13:08
change_pm написав: Gastarbaiter написав:
Свежий пример: приобретена квартира примерно 50 м.кв. в нормальном жилом состоянии на окраине Кракова за 93 тыс. дол. Вторичка, "неохрущ", дому где-то лет 12. В аренде такая может где-то за 1500-1800 злотых (400-450 дол.) идти.
Получается, если по максимуму считать - 5,8%
годовых до налога + еще арендой нужно управлять.
Я приводил выше пример инвестиции в гостиничный номер в Варшаве, там чистыми получалось 6,3%
.
Выгоднее инвестировать в гостиничный номер, доходность выше, а трудозатрат меньше, т.к. недвижимость полностью находится в управлении.
Люди из примера брали для жизни.
А вообще, по моим наблюдениям, малые метражи выгоднее в аренде (как, наверное, и везде в мире). 2 и больше комнат - это уже скорее семейный формат и там хотелка лендлорда наталкивается на достаточно низкую ипотечную ставку. А кавалерку в ипотеку понаех себе вряд ли будет брать - соответственно, можно стричь с него чуть больше. Не говоря уже о формате гостиницы.
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Gastarbaiter
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Додано: Нед 11 сер, 2019 13:48
Gastarbaiter написав: change_pm написав: Gastarbaiter написав:
Свежий пример: приобретена квартира примерно 50 м.кв. в нормальном жилом состоянии на окраине Кракова за 93 тыс. дол. Вторичка, "неохрущ", дому где-то лет 12. В аренде такая может где-то за 1500-1800 злотых (400-450 дол.) идти.
Получается, если по максимуму считать - 5,8%
годовых до налога + еще арендой нужно управлять.
Я приводил выше пример инвестиции в гостиничный номер в Варшаве, там чистыми получалось 6,3%
.
Выгоднее инвестировать в гостиничный номер, доходность выше, а трудозатрат меньше, т.к. недвижимость полностью находится в управлении.
Люди из примера брали для жизни.
А вообще, по моим наблюдениям, малые метражи выгоднее в аренде (как, наверное, и везде в мире). 2 и больше комнат - это уже скорее семейный формат и там хотелка лендлорда наталкивается на достаточно низкую ипотечную ставку. А кавалерку
в ипотеку понаех себе вряд ли будет брать - соответственно, можно стричь с него чуть больше. Не говоря уже о формате гостиницы.
Кстати, да. Если есть техническая возможность разделить 50 метров на 2 по 25 метро, то доходность вырастет.
Но этим нужно заниматься и на пассивный доход это уже не похоже.
Лично я более склоняюсь к меньшим трудозатратам по управлению недвижимостью, пусть и с меньшей итоговой доходностью.
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change_pm
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