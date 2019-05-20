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Інвестуємо в нерухомість закордоном
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 891011
Повідомлення Додано: Нед 11 сер, 2019 12:58

  Gastarbaiter написав:Свежий пример: приобретена квартира примерно 50 м.кв. в нормальном жилом состоянии на окраине Кракова за 93 тыс. дол. Вторичка, "неохрущ", дому где-то лет 12. В аренде такая может где-то за 1500-1800 злотых (400-450 дол.) идти.


Получается, если по максимуму считать - 5,8% годовых до налога + еще арендой нужно управлять.
Я приводил выше пример инвестиции в гостиничный номер в Варшаве, там чистыми получалось 6,3%.
Выгоднее инвестировать в гостиничный номер, доходность выше, а трудозатрат меньше, т.к. недвижимость полностью находится в управлении.
change_pm
 
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Повідомлення Додано: Нед 11 сер, 2019 13:08

  change_pm написав:
  Gastarbaiter написав:Свежий пример: приобретена квартира примерно 50 м.кв. в нормальном жилом состоянии на окраине Кракова за 93 тыс. дол. Вторичка, "неохрущ", дому где-то лет 12. В аренде такая может где-то за 1500-1800 злотых (400-450 дол.) идти.


Получается, если по максимуму считать - 5,8% годовых до налога + еще арендой нужно управлять.
Я приводил выше пример инвестиции в гостиничный номер в Варшаве, там чистыми получалось 6,3%.
Выгоднее инвестировать в гостиничный номер, доходность выше, а трудозатрат меньше, т.к. недвижимость полностью находится в управлении.

Люди из примера брали для жизни.
А вообще, по моим наблюдениям, малые метражи выгоднее в аренде (как, наверное, и везде в мире). 2 и больше комнат - это уже скорее семейный формат и там хотелка лендлорда наталкивается на достаточно низкую ипотечную ставку. А кавалерку в ипотеку понаех себе вряд ли будет брать - соответственно, можно стричь с него чуть больше. Не говоря уже о формате гостиницы.
Gastarbaiter
 
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Повідомлення Додано: Нед 11 сер, 2019 13:48

  Gastarbaiter написав:
  change_pm написав:
  Gastarbaiter написав:Свежий пример: приобретена квартира примерно 50 м.кв. в нормальном жилом состоянии на окраине Кракова за 93 тыс. дол. Вторичка, "неохрущ", дому где-то лет 12. В аренде такая может где-то за 1500-1800 злотых (400-450 дол.) идти.


Получается, если по максимуму считать - 5,8% годовых до налога + еще арендой нужно управлять.
Я приводил выше пример инвестиции в гостиничный номер в Варшаве, там чистыми получалось 6,3%.
Выгоднее инвестировать в гостиничный номер, доходность выше, а трудозатрат меньше, т.к. недвижимость полностью находится в управлении.

Люди из примера брали для жизни.
А вообще, по моим наблюдениям, малые метражи выгоднее в аренде (как, наверное, и везде в мире). 2 и больше комнат - это уже скорее семейный формат и там хотелка лендлорда наталкивается на достаточно низкую ипотечную ставку. А кавалерку в ипотеку понаех себе вряд ли будет брать - соответственно, можно стричь с него чуть больше. Не говоря уже о формате гостиницы.


Кстати, да. Если есть техническая возможность разделить 50 метров на 2 по 25 метро, то доходность вырастет.
Но этим нужно заниматься и на пассивный доход это уже не похоже.
Лично я более склоняюсь к меньшим трудозатратам по управлению недвижимостью, пусть и с меньшей итоговой доходностью.
change_pm
 
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Повідомлення Додано: Нед 11 сер, 2019 14:18

  Gastarbaiter написав:
  change_pm написав:
  Gastarbaiter написав:Свежий пример: приобретена квартира примерно 50 м.кв. в нормальном жилом состоянии на окраине Кракова за 93 тыс. дол. Вторичка, "неохрущ", дому где-то лет 12. В аренде такая может где-то за 1500-1800 злотых (400-450 дол.) идти.


Получается, если по максимуму считать - 5,8% годовых до налога + еще арендой нужно управлять.
Я приводил выше пример инвестиции в гостиничный номер в Варшаве, там чистыми получалось 6,3%.
Выгоднее инвестировать в гостиничный номер, доходность выше, а трудозатрат меньше, т.к. недвижимость полностью находится в управлении.

Люди из примера брали для жизни.
А вообще, по моим наблюдениям, малые метражи выгоднее в аренде (как, наверное, и везде в мире). 2 и больше комнат - это уже скорее семейный формат и там хотелка лендлорда наталкивается на достаточно низкую ипотечную ставку. А кавалерку в ипотеку понаех себе вряд ли будет брать - соответственно, можно стричь с него чуть больше. Не говоря уже о формате гостиницы.

Погоджуюсь! Всё що вище 30 кв.м. вже конкурує з іпотекою. Але двушки все одно повинні бути в портфелі в пропорції 1 к 5-ти.
sinus
 
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Повідомлення Додано: Нед 11 сер, 2019 16:57

А в США доходность инвестиции в недвижимость от 10% в год

У меня в почте есть вот такое предложение по инвестиции в США от знакомого агенства:

город Акрон, Огайо - дом на одну семью стоимостью 65 тыс (если в ипотеку) или 59900 (если платите всю сумму).
Сдается за 850$ в месяц. Доход до налогов - 7 606 или 12,7% годовых. Все данные у табличке ниже:
Зображення

Это пример инвестиции в США, когда после покупки недвижимости, ты "паришься" всего раз в году, когда подаешь налоговую декларацию, а все остальные вопросы решает за тебя управляющая компания всего за 10%.

По опыту таких инвестиций, после оплаты налогов и каких-то непредвиденных расходов (что-то поломалось и т.д.), чистая доходность никогда ниже 9,5 - 10% не опускалась.

Вот и вопрос, какой смысл инвестировать в Восточную Европу, где чистая доходность не более 6% и это не в USD, а PLN или CZK? Налоги чаще всего выше + еще и недвижимостью нужно управлять регулярно.

Хотя, конечно, в Штаты в "трусах" 10 тыс евро не вывезти, в банк не положить и деньгами из "трусов" за недвижимость не заплатить, как в той же Польше например. Но если деньги белые, получай лицензию НБУ и выводи по 50 тыс в год, и инвестируй без проблем с большей доходностью.
change_pm
 
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Повідомлення Додано: Нед 11 сер, 2019 18:21

  change_pm написав:У меня в почте есть вот такое предложение по инвестиции в США от знакомого агенства:
город Акрон, Огайо - дом на одну семью стоимостью 65 тыс (если в ипотеку) или 59900 (если платите всю сумму).
Но если деньги белые, получай лицензию НБУ и выводи по 50 тыс в год, и инвестируй без проблем с большей доходностью.

Едьте с семьей- из Украины по отдельности 10к, а в США как семья общей суммой более 10к. :) на CBP декларирует и все нормально. ITIN по почте прийдет, когда заявку сделаете.
Если не тяжело скажите город- хочу поглядеть че да как. Можно в личку. Спасибо.
Понаехал
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Повідомлення Додано: Нед 11 сер, 2019 18:40

  change_pm написав:У меня в почте есть вот такое предложение по инвестиции в США от знакомого агенства:

город Акрон, Огайо - дом на одну семью стоимостью 65 тыс (если в ипотеку) или 59900 (если платите всю сумму).
Сдается за 850$ в месяц. Доход до налогов - 7 606 или 12,7% годовых.

Вы уверены, что в этом городке найдутся желающие снимать за 850 то, что можно купить за 65 тыс? В чем подвох?
Gastarbaiter
 
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Повідомлення Додано: Нед 11 сер, 2019 18:53

  Понаехал написав:
  change_pm написав:У меня в почте есть вот такое предложение по инвестиции в США от знакомого агенства:
город Акрон, Огайо - дом на одну семью стоимостью 65 тыс (если в ипотеку) или 59900 (если платите всю сумму).
Но если деньги белые, получай лицензию НБУ и выводи по 50 тыс в год, и инвестируй без проблем с большей доходностью.

Едьте с семьей- из Украины по отдельности 10к, а в США как семья общей суммой более 10к. :) на CBP декларирует и все нормально. ITIN по почте прийдет, когда заявку сделаете.
Если не тяжело скажите город- хочу поглядеть че да как. Можно в личку. Спасибо.


Невнимательно прочитали мое сообщение, там город указан. Акрон. У меня есть частный кейс по вот такому зипу 44128 например. Недвига стоимостью 35 тыс, генерит 650$ в месяц (грязными понятно дело).
change_pm
 
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Повідомлення Додано: Нед 11 сер, 2019 19:00

  Gastarbaiter написав:
  change_pm написав:У меня в почте есть вот такое предложение по инвестиции в США от знакомого агенства:

город Акрон, Огайо - дом на одну семью стоимостью 65 тыс (если в ипотеку) или 59900 (если платите всю сумму).
Сдается за 850$ в месяц. Доход до налогов - 7 606 или 12,7% годовых.

Вы уверены, что в этом городке найдутся желающие снимать за 850 то, что можно купить за 65 тыс? В чем подвох?


Найдутся. Подвох в том, что это так называемая section 8, софинансирование или полное покрытие расходов на аренду недвижимости для бедных.

В этом конкретном случае там уже есть тенант, искать не придется. В одном частном случае, тенант живет с 14 года и пока никуда выезжать не собирается. Но вот если выедет, то на ремонт придется выложить круглую сумму :)
Мне озвучивали что-то около 2.5 тыс долларов, что есть дофига, но ее можно будет списать при подаче декларации.
change_pm
 
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Повідомлення Додано: Нед 11 сер, 2019 19:03

  Понаехал написав:
  change_pm написав:У меня в почте есть вот такое предложение по инвестиции в США от знакомого агенства:
город Акрон, Огайо - дом на одну семью стоимостью 65 тыс (если в ипотеку) или 59900 (если платите всю сумму).
Но если деньги белые, получай лицензию НБУ и выводи по 50 тыс в год, и инвестируй без проблем с большей доходностью.

Едьте с семьей- из Украины по отдельности 10к, а в США как семья общей суммой более 10к. :) на CBP декларирует и все нормально. ITIN по почте прийдет, когда заявку сделаете.
Если не тяжело скажите город- хочу поглядеть че да как. Можно в личку. Спасибо.


ITIN действительно придет по почте, но заявку нужно делать самому в Штатах.
В принципе, если поездки в Штаты время от времени в планы инвестора не входят, то этому инвестору штатовская недвига не подойдет.
change_pm
 
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  #<1 ... 891011
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