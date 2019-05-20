Додано: Нед 11 сер, 2019 16:57

У меня в почте есть вот такое предложение по инвестиции в США от знакомого агенства:город Акрон, Огайо - дом на одну семью стоимостью 65 тыс (если в ипотеку) или 59900 (если платите всю сумму).Сдается зав месяц. Доход до налогов -илигодовых. Все данные у табличке ниже:Это пример инвестиции в США, когда после покупки недвижимости, ты "паришься" всего раз в году, когда подаешь налоговую декларацию, а все остальные вопросы решает за тебя управляющая компания всего за 10%.По опыту таких инвестиций, после оплаты налогов и каких-то непредвиденных расходов (что-то поломалось и т.д.), чистая доходность никогда ниже 9,5 - 10% не опускалась.Вот и вопрос, какой смысл инвестировать в Восточную Европу, где чистая доходность не более 6% и это не в USD, а PLN или CZK? Налоги чаще всего выше + еще и недвижимостью нужно управлять регулярно.Хотя, конечно, в Штаты в "трусах" 10 тыс евро не вывезти, в банк не положить и деньгами из "трусов" за недвижимость не заплатить, как в той же Польше например. Но если деньги белые, получай лицензию НБУ и выводи по 50 тыс в год, и инвестируй без проблем с большей доходностью.