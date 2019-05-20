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Gastarbaiter написав:Свежий пример: приобретена квартира примерно 50 м.кв. в нормальном жилом состоянии на окраине Кракова за 93 тыс. дол. Вторичка, "неохрущ", дому где-то лет 12. В аренде такая может где-то за 1500-1800 злотых (400-450 дол.) идти.
Получается, если по максимуму считать - 5,8% годовых до налога + еще арендой нужно управлять. Я приводил выше пример инвестиции в гостиничный номер в Варшаве, там чистыми получалось 6,3%. Выгоднее инвестировать в гостиничный номер, доходность выше, а трудозатрат меньше, т.к. недвижимость полностью находится в управлении.
Gastarbaiter написав:Свежий пример: приобретена квартира примерно 50 м.кв. в нормальном жилом состоянии на окраине Кракова за 93 тыс. дол. Вторичка, "неохрущ", дому где-то лет 12. В аренде такая может где-то за 1500-1800 злотых (400-450 дол.) идти.
Получается, если по максимуму считать - 5,8% годовых до налога + еще арендой нужно управлять. Я приводил выше пример инвестиции в гостиничный номер в Варшаве, там чистыми получалось 6,3%. Выгоднее инвестировать в гостиничный номер, доходность выше, а трудозатрат меньше, т.к. недвижимость полностью находится в управлении.
Люди из примера брали для жизни. А вообще, по моим наблюдениям, малые метражи выгоднее в аренде (как, наверное, и везде в мире). 2 и больше комнат - это уже скорее семейный формат и там хотелка лендлорда наталкивается на достаточно низкую ипотечную ставку. А кавалерку в ипотеку понаех себе вряд ли будет брать - соответственно, можно стричь с него чуть больше. Не говоря уже о формате гостиницы.
Gastarbaiter написав:Свежий пример: приобретена квартира примерно 50 м.кв. в нормальном жилом состоянии на окраине Кракова за 93 тыс. дол. Вторичка, "неохрущ", дому где-то лет 12. В аренде такая может где-то за 1500-1800 злотых (400-450 дол.) идти.
Получается, если по максимуму считать - 5,8% годовых до налога + еще арендой нужно управлять. Я приводил выше пример инвестиции в гостиничный номер в Варшаве, там чистыми получалось 6,3%. Выгоднее инвестировать в гостиничный номер, доходность выше, а трудозатрат меньше, т.к. недвижимость полностью находится в управлении.
Люди из примера брали для жизни. А вообще, по моим наблюдениям, малые метражи выгоднее в аренде (как, наверное, и везде в мире). 2 и больше комнат - это уже скорее семейный формат и там хотелка лендлорда наталкивается на достаточно низкую ипотечную ставку. А кавалерку в ипотеку понаех себе вряд ли будет брать - соответственно, можно стричь с него чуть больше. Не говоря уже о формате гостиницы.
Кстати, да. Если есть техническая возможность разделить 50 метров на 2 по 25 метро, то доходность вырастет. Но этим нужно заниматься и на пассивный доход это уже не похоже. Лично я более склоняюсь к меньшим трудозатратам по управлению недвижимостью, пусть и с меньшей итоговой доходностью.
Gastarbaiter написав:Свежий пример: приобретена квартира примерно 50 м.кв. в нормальном жилом состоянии на окраине Кракова за 93 тыс. дол. Вторичка, "неохрущ", дому где-то лет 12. В аренде такая может где-то за 1500-1800 злотых (400-450 дол.) идти.
Получается, если по максимуму считать - 5,8% годовых до налога + еще арендой нужно управлять. Я приводил выше пример инвестиции в гостиничный номер в Варшаве, там чистыми получалось 6,3%. Выгоднее инвестировать в гостиничный номер, доходность выше, а трудозатрат меньше, т.к. недвижимость полностью находится в управлении.
Люди из примера брали для жизни. А вообще, по моим наблюдениям, малые метражи выгоднее в аренде (как, наверное, и везде в мире). 2 и больше комнат - это уже скорее семейный формат и там хотелка лендлорда наталкивается на достаточно низкую ипотечную ставку. А кавалерку в ипотеку понаех себе вряд ли будет брать - соответственно, можно стричь с него чуть больше. Не говоря уже о формате гостиницы.
Погоджуюсь! Всё що вище 30 кв.м. вже конкурує з іпотекою. Але двушки все одно повинні бути в портфелі в пропорції 1 к 5-ти.
У меня в почте есть вот такое предложение по инвестиции в США от знакомого агенства:
город Акрон, Огайо - дом на одну семью стоимостью 65 тыс (если в ипотеку) или 59900 (если платите всю сумму). Сдается за 850$ в месяц. Доход до налогов - 7 606 или 12,7% годовых. Все данные у табличке ниже:
Это пример инвестиции в США, когда после покупки недвижимости, ты "паришься" всего раз в году, когда подаешь налоговую декларацию, а все остальные вопросы решает за тебя управляющая компания всего за 10%.
По опыту таких инвестиций, после оплаты налогов и каких-то непредвиденных расходов (что-то поломалось и т.д.), чистая доходность никогда ниже 9,5 - 10% не опускалась.
Вот и вопрос, какой смысл инвестировать в Восточную Европу, где чистая доходность не более 6% и это не в USD, а PLN или CZK? Налоги чаще всего выше + еще и недвижимостью нужно управлять регулярно.
Хотя, конечно, в Штаты в "трусах" 10 тыс евро не вывезти, в банк не положить и деньгами из "трусов" за недвижимость не заплатить, как в той же Польше например. Но если деньги белые, получай лицензию НБУ и выводи по 50 тыс в год, и инвестируй без проблем с большей доходностью.
change_pm написав:У меня в почте есть вот такое предложение по инвестиции в США от знакомого агенства: город Акрон, Огайо - дом на одну семью стоимостью 65 тыс (если в ипотеку) или 59900 (если платите всю сумму). Но если деньги белые, получай лицензию НБУ и выводи по 50 тыс в год, и инвестируй без проблем с большей доходностью.
Едьте с семьей- из Украины по отдельности 10к, а в США как семья общей суммой более 10к. на CBP декларирует и все нормально. ITIN по почте прийдет, когда заявку сделаете. Если не тяжело скажите город- хочу поглядеть че да как. Можно в личку. Спасибо.
change_pm написав:У меня в почте есть вот такое предложение по инвестиции в США от знакомого агенства: город Акрон, Огайо - дом на одну семью стоимостью 65 тыс (если в ипотеку) или 59900 (если платите всю сумму). Но если деньги белые, получай лицензию НБУ и выводи по 50 тыс в год, и инвестируй без проблем с большей доходностью.
Едьте с семьей- из Украины по отдельности 10к, а в США как семья общей суммой более 10к. на CBP декларирует и все нормально. ITIN по почте прийдет, когда заявку сделаете. Если не тяжело скажите город- хочу поглядеть че да как. Можно в личку. Спасибо.
Невнимательно прочитали мое сообщение, там город указан. Акрон. У меня есть частный кейс по вот такому зипу 44128 например. Недвига стоимостью 35 тыс, генерит 650$ в месяц (грязными понятно дело).
change_pm написав:У меня в почте есть вот такое предложение по инвестиции в США от знакомого агенства:
город Акрон, Огайо - дом на одну семью стоимостью 65 тыс (если в ипотеку) или 59900 (если платите всю сумму). Сдается за 850$ в месяц. Доход до налогов - 7 606 или 12,7% годовых.
Вы уверены, что в этом городке найдутся желающие снимать за 850 то, что можно купить за 65 тыс? В чем подвох?
Найдутся. Подвох в том, что это так называемая section 8, софинансирование или полное покрытие расходов на аренду недвижимости для бедных.
В этом конкретном случае там уже есть тенант, искать не придется. В одном частном случае, тенант живет с 14 года и пока никуда выезжать не собирается. Но вот если выедет, то на ремонт придется выложить круглую сумму Мне озвучивали что-то около 2.5 тыс долларов, что есть дофига, но ее можно будет списать при подаче декларации.
change_pm написав:У меня в почте есть вот такое предложение по инвестиции в США от знакомого агенства: город Акрон, Огайо - дом на одну семью стоимостью 65 тыс (если в ипотеку) или 59900 (если платите всю сумму). Но если деньги белые, получай лицензию НБУ и выводи по 50 тыс в год, и инвестируй без проблем с большей доходностью.
Едьте с семьей- из Украины по отдельности 10к, а в США как семья общей суммой более 10к. на CBP декларирует и все нормально. ITIN по почте прийдет, когда заявку сделаете. Если не тяжело скажите город- хочу поглядеть че да как. Можно в личку. Спасибо.
ITIN действительно придет по почте, но заявку нужно делать самому в Штатах. В принципе, если поездки в Штаты время от времени в планы инвестора не входят, то этому инвестору штатовская недвига не подойдет.