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нерухомість закордоном

Інвестуємо в нерухомість закордоном
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 9101112
Повідомлення Додано: Нед 11 сер, 2019 21:32

  change_pm написав:ITIN действительно придет по почте, но заявку нужно делать самому в Штатах.
В принципе, если поездки в Штаты время от времени в планы инвестора не входят, то этому инвестору штатовская недвига не подойдет.

в этом я не уверен ибо ITIN для дочки я получал по почте, но и заявку на его получение также отправлял по почте. Вкратце мой кейс(может пригодится):
Переезд в США по рабочей визе с женой и ребенком. Жена и я заполнили заявки на SSN и пошли в SSA администрацию. Мне и жене(у нее L2) заапрувили, а дочке - нет ибо ребенок не имеет разрешения на работу(при этом ребенку было пару месяцев).
Когда подавал первую 1040 с налогами, что б получить налоговые вычеты, надо иметь SSN\ITIN для ребенка. Поскольку разрешения на работу ребенка на тот момент не делал(в последствии сделал перед получением гринкарты), то стал вопрос о ITIN. Можно было взять отсрочку и пойти по длинному пути, но есть другой выход:
1) В 1040 в графе SSN\ITIN было вбито 11111111 + в комментариях что прилагается заявление о получении, дополнительно была заполнена форма W7 на получения ITIN. Все это было отправлено по почте заказным письмом(его ближайший аналог с ресайп репортом о получении налоговой). Налоги при этом заплатил с учетом вычета за ребенка.
2) Через 4 дня пришло подтверждение о получении IRS моего пакета документов
3) Через 3 недели пришел ITIN по почте
4) Получил чек с возвратом через пару недель
5) Через месяц подал 1040x уже с ITIN дочки заполненным. Тут ключевой момент что б прошло минимум 5 недель после аллокации ITIN, что б базы все обновили.
6) Через 3 месяца онлайн на сайте проверил, что все ок.
В итоге могу ответственно заявить, что ITIN получается и запрашивается по почте.
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