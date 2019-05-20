Додано: Нед 11 сер, 2019 21:32

change_pm написав: ITIN действительно придет по почте, но заявку нужно делать самому в Штатах.

В принципе, если поездки в Штаты время от времени в планы инвестора не входят, то этому инвестору штатовская недвига не подойдет. ITIN действительно придет по почте, но заявку нужно делать самому в Штатах.В принципе, если поездки в Штаты время от времени в планы инвестора не входят, то этому инвестору штатовская недвига не подойдет.

в этом я не уверен ибо ITIN для дочки я получал по почте, но и заявку на его получение также отправлял по почте. Вкратце мой кейс(может пригодится):Переезд в США по рабочей визе с женой и ребенком. Жена и я заполнили заявки на SSN и пошли в SSA администрацию. Мне и жене(у нее L2) заапрувили, а дочке - нет ибо ребенок не имеет разрешения на работу(при этом ребенку было пару месяцев).Когда подавал первую 1040 с налогами, что б получить налоговые вычеты, надо иметь SSN\ITIN для ребенка. Поскольку разрешения на работу ребенка на тот момент не делал(в последствии сделал перед получением гринкарты), то стал вопрос о ITIN. Можно было взять отсрочку и пойти по длинному пути, но есть другой выход:1) В 1040 в графе SSN\ITIN было вбито 11111111 + в комментариях что прилагается заявление о получении, дополнительно была заполнена форма W7 на получения ITIN. Все это было отправлено по почте заказным письмом(его ближайший аналог с ресайп репортом о получении налоговой). Налоги при этом заплатил с учетом вычета за ребенка.2) Через 4 дня пришло подтверждение о получении IRS моего пакета документов3) Через 3 недели пришел ITIN по почте4) Получил чек с возвратом через пару недель5) Через месяц подал 1040x уже с ITIN дочки заполненным. Тут ключевой момент что б прошло минимум 5 недель после аллокации ITIN, что б базы все обновили.6) Через 3 месяца онлайн на сайте проверил, что все ок.В итоге могу ответственно заявить, что ITIN получается и запрашивается по почте.