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нерухомість закордоном

Інвестуємо в нерухомість закордоном
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 9101112
Повідомлення Додано: Пон 12 сер, 2019 07:00

  change_pm написав:ITIN действительно придет по почте, но заявку нужно делать самому в Штатах.
В принципе, если поездки в Штаты время от времени в планы инвестора не входят, то этому инвестору штатовская недвига не подойдет.

Вы не правы. Форму W7 можно подать вместе с формой 1040 по истечению налогового года. Но это можно сделать по почте(онлайн в этом случае не работает). Потом прийдет вам itin по почте и уже с ним подадите опять письмом 1040х. Сам лично делал для члена семьи, который от меня зависит(подавал как зависимого от меня в 1040) и попадает под налоговые льготы США. Откуда отправляете письмо- значение не имеет.
:)
Понаехал
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Повідомлення Додано: Пон 12 сер, 2019 07:09

  change_pm написав:Невнимательно прочитали мое сообщение, там город указан. Акрон. У меня есть частный кейс по вот такому зипу 44128 например. Недвига стоимостью 35 тыс, генерит 650$ в месяц (грязными понятно дело).

На светофоре стоял, сорри :)
Завтра с работы уже гляну что к чему. Я пока больше посматриваю на Хьюстон. Там цены в этот кризис должны хорошо просесть.
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Повідомлення Додано: Пон 12 сер, 2019 09:04

  Понаехал написав:
  change_pm написав:ITIN действительно придет по почте, но заявку нужно делать самому в Штатах.
В принципе, если поездки в Штаты время от времени в планы инвестора не входят, то этому инвестору штатовская недвига не подойдет.

Вы не правы. Форму W7 можно подать вместе с формой 1040 по истечению налогового года. Но это можно сделать по почте(онлайн в этом случае не работает). Потом прийдет вам itin по почте и уже с ним подадите опять письмом 1040х. Сам лично делал для члена семьи, который от меня зависит(подавал как зависимого от меня в 1040) и попадает под налоговые льготы США. Откуда отправляете письмо- значение не имеет.
:)


Вот хорошо, что есть и другой вариант. Я рассказывал свой опыт, т.к. был по делам Штатах и лично заявку подавал.
Отлично, что кто-то в Украине, не отрывая попы от стула может и купить недвигу в Штатах, и удаленно ею управлять.
change_pm
 
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  #<1 ... 9101112
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