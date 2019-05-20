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Інвестуємо в нерухомість закордоном
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Пон 12 сер, 2019 07:00
change_pm написав:
ITIN действительно придет по почте, но заявку нужно делать самому в Штатах.
В принципе, если поездки в Штаты время от времени в планы инвестора не входят, то этому инвестору штатовская недвига не подойдет.
Вы не правы. Форму W7 можно подать вместе с формой 1040 по истечению налогового года. Но это можно сделать по почте(онлайн в этом случае не работает). Потом прийдет вам itin по почте и уже с ним подадите опять письмом 1040х. Сам лично делал для члена семьи, который от меня зависит(подавал как зависимого от меня в 1040) и попадает под налоговые льготы США. Откуда отправляете письмо- значение не имеет.
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Понаехал
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Додано: Пон 12 сер, 2019 07:09
change_pm написав:
Невнимательно прочитали мое сообщение, там город указан. Акрон
. У меня есть частный кейс по вот такому зипу 44128 например. Недвига стоимостью 35 тыс, генерит 650$ в месяц (грязными понятно дело).
На светофоре стоял, сорри
Завтра с работы уже гляну что к чему. Я пока больше посматриваю на Хьюстон. Там цены в этот кризис должны хорошо просесть.
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Додано: Пон 12 сер, 2019 09:04
Понаехал написав: change_pm написав:
ITIN действительно придет по почте, но заявку нужно делать самому в Штатах.
В принципе, если поездки в Штаты время от времени в планы инвестора не входят, то этому инвестору штатовская недвига не подойдет.
Вы не правы. Форму W7 можно подать вместе с формой 1040 по истечению налогового года. Но это можно сделать по почте(онлайн в этом случае не работает). Потом прийдет вам itin по почте и уже с ним подадите опять письмом 1040х. Сам лично делал для члена семьи, который от меня зависит(подавал как зависимого от меня в 1040) и попадает под налоговые льготы США. Откуда отправляете письмо- значение не имеет.
Вот хорошо, что есть и другой вариант. Я рассказывал свой опыт, т.к. был по делам Штатах и лично заявку подавал.
Отлично, что кто-то в Украине, не отрывая попы от стула может и купить недвигу в Штатах, и удаленно ею управлять.
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change_pm
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Додано: Пон 12 сер, 2019 14:19
Понаехал написав: change_pm написав:
Невнимательно прочитали мое сообщение, там город указан. Акрон
. У меня есть частный кейс по вот такому зипу 44128 например. Недвига стоимостью 35 тыс, генерит 650$ в месяц (грязными понятно дело).
На светофоре стоял, сорри
Завтра с работы уже гляну что к чему. Я пока больше посматриваю на Хьюстон. Там цены в этот кризис должны хорошо просесть.
А что там с ценами после 2008 года? Они отросли? В Огайо не сильно отросли и уровень 2008 года не достигли.
p.s. Хотя, даже наши олигархи на Огайо смотрят. У Коломойского с товарищами недвиги на миллионы в Кливленде. Видимо что-то знают
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change_pm
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Додано: П'ят 16 сер, 2019 14:42
А кто-то изучал вопрос вложений в коммерческую недвижимость в Польше? Прооцент выше 10 - реален?
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Astacus
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