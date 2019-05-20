Додано: Пон 12 сер, 2019 07:00

change_pm написав: ITIN действительно придет по почте, но заявку нужно делать самому в Штатах.

В принципе, если поездки в Штаты время от времени в планы инвестора не входят, то этому инвестору штатовская недвига не подойдет. ITIN действительно придет по почте, но заявку нужно делать самому в Штатах.В принципе, если поездки в Штаты время от времени в планы инвестора не входят, то этому инвестору штатовская недвига не подойдет.

Вы не правы. Форму W7 можно подать вместе с формой 1040 по истечению налогового года. Но это можно сделать по почте(онлайн в этом случае не работает). Потом прийдет вам itin по почте и уже с ним подадите опять письмом 1040х. Сам лично делал для члена семьи, который от меня зависит(подавал как зависимого от меня в 1040) и попадает под налоговые льготы США. Откуда отправляете письмо- значение не имеет.