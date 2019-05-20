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нерухомість закордоном

Інвестуємо в нерухомість закордоном
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 9101112
Повідомлення Додано: Пон 12 сер, 2019 07:00

  change_pm написав:ITIN действительно придет по почте, но заявку нужно делать самому в Штатах.
В принципе, если поездки в Штаты время от времени в планы инвестора не входят, то этому инвестору штатовская недвига не подойдет.

Вы не правы. Форму W7 можно подать вместе с формой 1040 по истечению налогового года. Но это можно сделать по почте(онлайн в этом случае не работает). Потом прийдет вам itin по почте и уже с ним подадите опять письмом 1040х. Сам лично делал для члена семьи, который от меня зависит(подавал как зависимого от меня в 1040) и попадает под налоговые льготы США. Откуда отправляете письмо- значение не имеет.
:)
Понаехал
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Повідомлення Додано: Пон 12 сер, 2019 07:09

  change_pm написав:Невнимательно прочитали мое сообщение, там город указан. Акрон. У меня есть частный кейс по вот такому зипу 44128 например. Недвига стоимостью 35 тыс, генерит 650$ в месяц (грязными понятно дело).

На светофоре стоял, сорри :)
Завтра с работы уже гляну что к чему. Я пока больше посматриваю на Хьюстон. Там цены в этот кризис должны хорошо просесть.
Понаехал
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Повідомлення Додано: Пон 12 сер, 2019 09:04

  Понаехал написав:
  change_pm написав:ITIN действительно придет по почте, но заявку нужно делать самому в Штатах.
В принципе, если поездки в Штаты время от времени в планы инвестора не входят, то этому инвестору штатовская недвига не подойдет.

Вы не правы. Форму W7 можно подать вместе с формой 1040 по истечению налогового года. Но это можно сделать по почте(онлайн в этом случае не работает). Потом прийдет вам itin по почте и уже с ним подадите опять письмом 1040х. Сам лично делал для члена семьи, который от меня зависит(подавал как зависимого от меня в 1040) и попадает под налоговые льготы США. Откуда отправляете письмо- значение не имеет.
:)


Вот хорошо, что есть и другой вариант. Я рассказывал свой опыт, т.к. был по делам Штатах и лично заявку подавал.
Отлично, что кто-то в Украине, не отрывая попы от стула может и купить недвигу в Штатах, и удаленно ею управлять.
change_pm
 
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Повідомлення Додано: Пон 12 сер, 2019 14:19

  Понаехал написав:
  change_pm написав:Невнимательно прочитали мое сообщение, там город указан. Акрон. У меня есть частный кейс по вот такому зипу 44128 например. Недвига стоимостью 35 тыс, генерит 650$ в месяц (грязными понятно дело).

На светофоре стоял, сорри :)
Завтра с работы уже гляну что к чему. Я пока больше посматриваю на Хьюстон. Там цены в этот кризис должны хорошо просесть.


А что там с ценами после 2008 года? Они отросли? В Огайо не сильно отросли и уровень 2008 года не достигли.

p.s. Хотя, даже наши олигархи на Огайо смотрят. У Коломойского с товарищами недвиги на миллионы в Кливленде. Видимо что-то знают :)
change_pm
 
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Повідомлення Додано: П'ят 16 сер, 2019 14:42

А кто-то изучал вопрос вложений в коммерческую недвижимость в Польше? Прооцент выше 10 - реален?
Astacus
 
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Повідомлення Додано: Чет 29 сер, 2019 16:35

  Astacus написав:А кто-то изучал вопрос вложений в коммерческую недвижимость в Польше? Прооцент выше 10 - реален?


Прошло 2 недели с момента, как вы задали вопрос. Сюдя по молчанию, никто не изучал или если изучал, то делиться не хочет, а жаль!

p.s.Если номер в гостинице можно отнести к комм.недвижимости, то я изучал. Грязный доход до 9%.
change_pm
 
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Повідомлення Додано: Чет 29 сер, 2019 16:59

Re: Інвестуємо в нерухомість закордоном

Допустим, вы уже достигли своей цели в инвестициях и имеете пассивный доход.

Вопрос: какую страну выбрать для жизни на пенсии и какой регион этой страны -
Испания vs Италия?

Допустим, еще есть деньги на покупку "домика" в деревне за 100к евро и ежемесячный доход в 1 тыс или 2 тыс евро.

Какая страна будет более выгодна для жизни с точки зрения безопасности, медицины, стоимости жизни и немаловажное, НАЛОГОВ на ваш пассивный доход?
change_pm
 
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Повідомлення Додано: Чет 29 сер, 2019 17:10

  change_pm написав:
  Gastarbaiter написав:
  change_pm написав:У меня в почте есть вот такое предложение по инвестиции в США от знакомого агенства:

город Акрон, Огайо - дом на одну семью стоимостью 65 тыс (если в ипотеку) или 59900 (если платите всю сумму).
Сдается за 850$ в месяц. Доход до налогов - 7 606 или 12,7% годовых.

Вы уверены, что в этом городке найдутся желающие снимать за 850 то, что можно купить за 65 тыс? В чем подвох?


Найдутся. Подвох в том, что это так называемая section 8, софинансирование или полное покрытие расходов на аренду недвижимости для бедных.

В этом конкретном случае там уже есть тенант, искать не придется. В одном частном случае, тенант живет с 14 года и пока никуда выезжать не собирается. Но вот если выедет, то на ремонт придется выложить круглую сумму :)


Учтите еще и вариант, когда арендатор отказывается платить и отказывается выезжать. Поскольку в Штатах "покупатель всегда прав", то разборки могут затянуться надолго.
Страна-404: их не было в Крыму, их нет на Донбассе, их нет на Олимпиаде, их нет в G7...
- Не хотелось бы хвалить Зеленского, но дела в России при нём идут ещё хуже, чем при Порошенко.
Sommer
 
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Повідомлення Додано: Чет 29 сер, 2019 17:16

  change_pm написав:
  Astacus написав:А кто-то изучал вопрос вложений в коммерческую недвижимость в Польше? Прооцент выше 10 - реален?


Прошло 2 недели с момента, как вы задали вопрос. Сюдя по молчанию, никто не изучал или если изучал, то делиться не хочет, а жаль!

p.s.Если номер в гостинице можно отнести к комм.недвижимости, то я изучал. Грязный доход до 9%.


Цікаво, ви вже школу закінчили, чи ще ні?
Комерційна нерухомість в Польщі стартує від мільона доларів,приміщення під склеп чи хостел чи юридичну контору.
Номер в хостел це ж навіть не смішно.
sinus
 
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Повідомлення Додано: Чет 29 сер, 2019 17:17

  change_pm написав:Допустим, вы уже достигли своей цели в инвестициях и имеете пассивный доход.

Вопрос: какую страну выбрать для жизни на пенсии и какой регион этой страны -
Испания vs Италия?

Допустим, еще есть деньги на покупку "домика" в деревне за 100к евро и ежемесячный доход в 1 тыс или 2 тыс евро.

Какая страна будет более выгодна для жизни с точки зрения безопасности, медицины, стоимости жизни и немаловажное, НАЛОГОВ на ваш пассивный доход?

Україна, потім Македонія, потім Болгарія, потім Чорногорія ну і все.
sinus
 
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