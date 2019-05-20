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нерухомість закордоном

Інвестуємо в нерухомість закордоном
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 10111213
Повідомлення Додано: Чет 29 сер, 2019 19:02

  sinus написав:
  change_pm написав:Допустим, вы уже достигли своей цели в инвестициях и имеете пассивный доход.

Вопрос: какую страну выбрать для жизни на пенсии и какой регион этой страны -
Испания vs Италия?

Допустим, еще есть деньги на покупку "домика" в деревне за 100к евро и ежемесячный доход в 1 тыс или 2 тыс евро.

Какая страна будет более выгодна для жизни с точки зрения безопасности, медицины, стоимости жизни и немаловажное, НАЛОГОВ на ваш пассивный доход?

Україна, потім Македонія, потім Болгарія, потім Чорногорія ну і все.


Для плохо видящих уточню вопрос:

Испания vs Италия?

При чем тут все вами перечисленные страны?
change_pm
 
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Повідомлення Додано: Чет 29 сер, 2019 19:08

  Sommer написав:
  change_pm написав:У меня в почте есть вот такое предложение по инвестиции в США от знакомого агенства:

город Акрон, Огайо - дом на однуjavascript:my_quote('./posting.php?mode=quote&f=27&p=4735508','Sommer',4735508) семью стоимостью 65 тыс (если в ипотеку) или 59900 (если платите всю сумму).
Сдается за 850$ в месяц. Доход до налогов - 7 606 или 12,7% годовых.

Вы уверены, что в этом городке найдутся желающие снимать за 850 то, что можно купить за 65 тыс? В чем подвох?


Найдутся. Подвох в том, что это так называемая section 8, софинансирование или полное покрытие расходов на аренду недвижимости для бедных.

В этом конкретном случае там уже есть тенант, искать не придется. В одном частном случае, тенант живет с 14 года и пока никуда выезжать не собирается. Но вот если выедет, то на ремонт придется выложить круглую сумму :)
[/quote]

Учтите еще и вариант, когда арендатор отказывается платить и отказывается выезжать. Поскольку в Штатах "покупатель всегда прав", то разборки могут затянуться надолго.[/quote]

И такое было... но закончилось за 3 месяца хорошо. УК наняла сразу же юриста, выставили претензию, тенант сразу же одумался и все заплатил + расходы на юриста (эвикшн сервис). Сразу же = 3 месяца.
change_pm
 
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Повідомлення Додано: Чет 29 сер, 2019 19:13

  change_pm написав:И такое было... но закончилось за 3 месяца хорошо. УК наняла сразу же юриста, выставили претензию, тенант сразу же одумался и все заплатил + расходы на юриста (эвикшн сервис). Сразу же = 3 месяца.


УК = управляющая компания? Тогда да, но ее наличие это важный нюанс.
Страна-404: их не было в Крыму, их нет на Донбассе, их нет на Олимпиаде, их нет в G7...
- Не хотелось бы хвалить Зеленского, но дела в России при нём идут ещё хуже, чем при Порошенко.
Sommer
 
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Повідомлення Додано: Чет 29 сер, 2019 19:22

  Sommer написав:
  change_pm написав:И такое было... но закончилось за 3 месяца хорошо. УК наняла сразу же юриста, выставили претензию, тенант сразу же одумался и все заплатил + расходы на юриста (эвикшн сервис). Сразу же = 3 месяца.


УК = управляющая компания? Тогда да, но это важный нюанс.


Да. Без Управляющей Компании никуда, но с ней приходится доходом делиться.
change_pm
 
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  #<1 ... 10111213
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