Додано: Чет 29 сер, 2019 19:08

Sommer написав: change_pm написав: У меня в почте есть вот такое предложение по инвестиции в США от знакомого агенства:



город Акрон, Огайо - дом на однуjavascript:my_quote('./posting.php?mode=quote&f=27&p=4735508','Sommer',4735508) семью стоимостью 65 тыс (если в ипотеку) или 59900 (если платите всю сумму).

Сдается за 850$ в месяц. Доход до налогов - 7 606 или 12,7% годовых. У меня в почте есть вот такое предложение по инвестиции в США от знакомого агенства:город Акрон, Огайо - дом на однуjavascript:my_quote('./posting.php?mode=quote&f=27&p=4735508','Sommer',4735508) семью стоимостью 65 тыс (если в ипотеку) или 59900 (если платите всю сумму).Сдается зав месяц. Доход до налогов -илигодовых.

Вы уверены, что в этом городке найдутся желающие снимать за 850 то, что можно купить за 65 тыс? В чем подвох? Вы уверены, что в этом городке найдутся желающие снимать за 850 то, что можно купить за 65 тыс? В чем подвох?

Найдутся. Подвох в том, что это так называемая section 8, софинансирование или полное покрытие расходов на аренду недвижимости для бедных.В этом конкретном случае там уже есть тенант, искать не придется. В одном частном случае, тенант живет с 14 года и пока никуда выезжать не собирается. Но вот если выедет, то на ремонт придется выложить круглую сумму[/quote]Учтите еще и вариант, когда арендатор отказывается платить и отказывается выезжать. Поскольку в Штатах "покупатель всегда прав", то разборки могут затянуться надолго.[/quote]И такое было... но закончилось за 3 месяца хорошо. УК наняла сразу же юриста, выставили претензию, тенант сразу же одумался и все заплатил + расходы на юриста (эвикшн сервис). Сразу же = 3 месяца.