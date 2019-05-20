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sinus написав:Україна, потім Македонія, потім Болгарія, потім Чорногорія ну і все.
Был в Македонии, ужос-ужос, тем более на 40% население мусульмане, для тихой пенсии не подходит.
Болгария - более-менее, и море есть, можно жить у моря.
Вообще, Испания считается более социальной, чем Италия. Италия живописнее конечно, но дороже, и законы для понаехов строже. И Италия мне кажется что дороже в плане жизни.
Я бы даже выбрал не Испанию, а Португалию. Она дороже Болгарии, но дешевле Испании/Италии.
Кстати на бюджет 100куе + 1-2куе/месяц очень хорошо подходит Турция, Акурт будет рад )) но это факт.[/quote]
Скажем так, в Испании можно закрепиться имея не очень большие деньги просто приехав и начать оформлять вид на жительство просто по факту так называемой оседлости. Если мне не изменяет память, то так сделал https://taxfree.livejournal.com/
sinus написав:Україна, потім Македонія, потім Болгарія, потім Чорногорія ну і все.
Был в Македонии, ужос-ужос, тем более на 40% население мусульмане, для тихой пенсии не подходит.
Болгария - более-менее, и море есть, можно жить у моря.
Вообще, Испания считается более социальной, чем Италия. Италия живописнее конечно, но дороже, и законы для понаехов строже. И Италия мне кажется что дороже в плане жизни.
Я бы даже выбрал не Испанию, а Португалию. Она дороже Болгарии, но дешевле Испании/Италии.
Кстати на бюджет 100куе + 1-2куе/месяц очень хорошо подходит Турция, Акурт будет рад )) но это факт.
.... Податки не врахували, я ж назвав країни в яких з 1-2 тис.євро після податків залишиться більше грошей і життя в тих країнах дешевше. В Іспанії з 2000 євро залишиться 1000 евро після податків, в Італії 900 , в Турціі, як і в Іспанії і що там з тими копійками робити, жебракувати?[/quote]
Нравится мне, sinus, ваше невежество Просто погуглил:
Налог на доходы физических лиц — резидентов Испании (IRPF — Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas), которым облагаются доходы от работы, предпринимательской деятельности в качестве ИП, полученная прибыль от продажи и аренды недвижимости, а также дивиденды. Этот налог является прогрессивным и зависит от годовой суммы дохода. Его минимальная ставка составляет 19%. Стоит отметить, что к отдельным видам доходов, получаемым физическими лицами, применяются особые правила и ставки, а также налоговые вычеты и льготы. Важно отметить, что не обязаны декларировать свои доходы физические лица, доходы которых не превышают €22 000 в год при условии соблюдения всех требований законодательства.
Понятно, что нужно глубже копать, сколько же составит подоходный налог, но он в любом случае не будет 50%, как Вы нам подсказали.