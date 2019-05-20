Додано: П'ят 30 сер, 2019 00:09

investorkiev написав: sinus написав: Україна, потім Македонія, потім Болгарія, потім Чорногорія ну і все. Україна, потім Македонія, потім Болгарія, потім Чорногорія ну і все.



Был в Македонии, ужос-ужос, тем более на 40% население мусульмане, для тихой пенсии не подходит.Болгария - более-менее, и море есть, можно жить у моря.Вообще, Испания считается более социальной, чем Италия. Италия живописнее конечно, но дороже, и законы для понаехов строже. И Италия мне кажется что дороже в плане жизни.Я бы даже выбрал не Испанию, а Португалию. Она дороже Болгарии, но дешевле Испании/Италии.Кстати на бюджет 100куе + 1-2куе/месяц очень хорошо подходит Турция, Акурт будет рад )) но это факт.[/quote]Скажем так, в Испании можно закрепиться имея не очень большие деньги просто приехав и начать оформлять вид на жительство просто по факту так называемой оседлости.Если мне не изменяет память, то так сделал