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нерухомість закордоном

Інвестуємо в нерухомість закордоном
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 11121314
Повідомлення Додано: П'ят 30 сер, 2019 00:09

  investorkiev написав:
  sinus написав:Україна, потім Македонія, потім Болгарія, потім Чорногорія ну і все.



Был в Македонии, ужос-ужос, тем более на 40% население мусульмане, для тихой пенсии не подходит.

Болгария - более-менее, и море есть, можно жить у моря.

Вообще, Испания считается более социальной, чем Италия. Италия живописнее конечно, но дороже, и законы для понаехов строже. И Италия мне кажется что дороже в плане жизни.

Я бы даже выбрал не Испанию, а Португалию. Она дороже Болгарии, но дешевле Испании/Италии.


Кстати на бюджет 100куе + 1-2куе/месяц очень хорошо подходит Турция, Акурт будет рад )) но это факт.[/quote]

Скажем так, в Испании можно закрепиться имея не очень большие деньги просто приехав и начать оформлять вид на жительство просто по факту так называемой оседлости.
Если мне не изменяет память, то так сделал https://taxfree.livejournal.com/
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Повідомлення Додано: П'ят 30 сер, 2019 00:18

  sinus написав:
  investorkiev написав:
  sinus написав:Україна, потім Македонія, потім Болгарія, потім Чорногорія ну і все.



Был в Македонии, ужос-ужос, тем более на 40% население мусульмане, для тихой пенсии не подходит.

Болгария - более-менее, и море есть, можно жить у моря.

Вообще, Испания считается более социальной, чем Италия. Италия живописнее конечно, но дороже, и законы для понаехов строже. И Италия мне кажется что дороже в плане жизни.

Я бы даже выбрал не Испанию, а Португалию. Она дороже Болгарии, но дешевле Испании/Италии.


Кстати на бюджет 100куе + 1-2куе/месяц очень хорошо подходит Турция, Акурт будет рад )) но это факт.



....
Податки не врахували, я ж назвав країни в яких з 1-2 тис.євро після податків залишиться більше грошей і життя в тих країнах дешевше.
В Іспанії з 2000 євро залишиться 1000 евро після податків, в Італії 900 , в Турціі, як і в Іспанії і що там з тими копійками робити, жебракувати?[/quote]

Нравится мне, sinus, ваше невежество :) Просто погуглил:

Налог на доходы физических лиц — резидентов Испании (IRPF — Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas), которым облагаются доходы от работы, предпринимательской деятельности в качестве ИП, полученная прибыль от продажи и аренды недвижимости, а также дивиденды.
Этот налог является прогрессивным и зависит от годовой суммы дохода. Его минимальная ставка составляет 19%. Стоит отметить, что к отдельным видам доходов, получаемым физическими лицами, применяются особые правила и ставки, а также налоговые вычеты и льготы.
Важно отметить, что не обязаны декларировать свои доходы физические лица, доходы которых не превышают €22 000 в год при условии соблюдения всех требований законодательства.

Понятно, что нужно глубже копать, сколько же составит подоходный налог, но он в любом случае не будет 50%, как Вы нам подсказали.

Т.е. с дохода в 24 тыс евро в год нужно будет заплатить 5.4 тыс евро, вот тут можно самому посчитать: https://salaryaftertax.com/es
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Повідомлень: 457
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  #<1 ... 11121314
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