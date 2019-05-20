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Інвестуємо в нерухомість закордоном
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
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Повідомлення Додано: Сер 04 вер, 2019 10:35

Курортное жилье в Торревьехе

Курортное жилье без розовых очков и глазами обывателя. Цены, честное мнение и реальные впечатления. https://youtu.be/zDTApvCCm1o

p.s. Лично мне ни городок, ни недвижимость не понравилась. Ищу дальше :)
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Повідомлення Додано: Нед 08 вер, 2019 13:50

Налоговая амнистия

Появилась первая " невнятная" проба пера относительно налоговой амнистии:

Глава парламентського комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев зареєстрував у Верховній Раді законопроект №1232 щодо податкової амністії.

До спеціальної декларації декларант зобов’язаний додати копії документів, що підтверджують вартість об`єктів декларування.

Згідно із пояснювальною запискою до законопроекту, щоб скористатися правом на спеціальне декларування платники податків будуть зобов’язані подати Спеціальну декларацію з 1 січня по 31 березня 2020 року та сплатити податкові зобов’язання з прихованих доходів (активів) у розмірі:

- 5 відсотків - для валютних цінностей, рухомого та нерухомого майна, цінних паперів, часток (паїв) у майні юридичних осіб, майнових прав на об’єкти інтелектуальної власності та/або фінансових інструментів;

Предлагается, что за вашу собственность за границей нужно будет уплатить 5% от ее стоимости.

Я бы не платил, с полным перездом жить заграницу. Цены у нас практически на все сравнялись, если сравнивать, Восточную Европу, а уровень решений и полное отсутствие предсказуемости, делают жизнь мелкого инвестора в Украине незавидной, полной неожиданностей и влетов.
change_pm
 
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Повідомлення Додано: Нед 08 вер, 2019 14:15

  change_pm написав:Появилась первая " невнятная" проба пера относительно налоговой амнистии:

Глава парламентського комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев зареєстрував у Верховній Раді законопроект №1232 щодо податкової амністії.

До спеціальної декларації декларант зобов’язаний додати копії документів, що підтверджують вартість об`єктів декларування.

Згідно із пояснювальною запискою до законопроекту, щоб скористатися правом на спеціальне декларування платники податків будуть зобов’язані подати Спеціальну декларацію з 1 січня по 31 березня 2020 року та сплатити податкові зобов’язання з прихованих доходів (активів) у розмірі:

- 5 відсотків - для валютних цінностей, рухомого та нерухомого майна, цінних паперів, часток (паїв) у майні юридичних осіб, майнових прав на об’єкти інтелектуальної власності та/або фінансових інструментів;

Предлагается, что за вашу собственность за границей нужно будет уплатить 5% от ее стоимости.

Я бы не платил, с полным перездом жить заграницу. Цены у нас практически на все сравнялись, если сравнивать, Восточную Европу, а уровень решений и полное отсутствие предсказуемости, делают жизнь мелкого инвестора в Украине незавидной, полной неожиданностей и влетов.


Куда ехать?
Где например имея Х00куе можно обеспечить себе безбедную жизнь? Где деньги имеют такую же высокую цену, как и в Украине?
investorkiev
 
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Повідомлення Додано: Нед 08 вер, 2019 14:31

  investorkiev написав:
  change_pm написав:Появилась первая " невнятная" проба пера относительно налоговой амнистии:

Глава парламентського комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев зареєстрував у Верховній Раді законопроект №1232 щодо податкової амністії.

До спеціальної декларації декларант зобов’язаний додати копії документів, що підтверджують вартість об`єктів декларування.

Згідно із пояснювальною запискою до законопроекту, щоб скористатися правом на спеціальне декларування платники податків будуть зобов’язані подати Спеціальну декларацію з 1 січня по 31 березня 2020 року та сплатити податкові зобов’язання з прихованих доходів (активів) у розмірі:

- 5 відсотків - для валютних цінностей, рухомого та нерухомого майна, цінних паперів, часток (паїв) у майні юридичних осіб, майнових прав на об’єкти інтелектуальної власності та/або фінансових інструментів;

Предлагается, что за вашу собственность за границей нужно будет уплатить 5% от ее стоимости.

Я бы не платил, с полным перездом жить заграницу. Цены у нас практически на все сравнялись, если сравнивать, Восточную Европу, а уровень решений и полное отсутствие предсказуемости, делают жизнь мелкого инвестора в Украине незавидной, полной неожиданностей и влетов.


Куда ехать?
Где например имея Х00куе можно обеспечить себе безбедную жизнь? Где деньги имеют такую же высокую цену, как и в Украине?

Тому і мають, бо ризики втратити майже все завеликі.
sinus
 
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Повідомлення Додано: Нед 08 вер, 2019 14:35

  investorkiev написав:
  change_pm написав:Появилась первая " невнятная" проба пера относительно налоговой амнистии:


Куда ехать?
Где например имея Х00куе можно обеспечить себе безбедную жизнь? Где деньги имеют такую же высокую цену, как и в Украине?


Да куда угодно. Можно в ту же Испанию. Вчера смотрел видео о стоимости жизни в Испании. Семья из 3 человек тратит на жизнь около 900 евро в месяц, живя в своей квартире. https://www.youtube.com/watch?v=92RQHjmn6Xs

Можно, как Акурт в Турцию. Можно в Малайзию. Кому что ближе.

Все зависит от семейной ситуации, каков источник вашего дохода, можете ли позволить себе не ходить на работу или работать удаленно.
change_pm
 
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Повідомлення Додано: Нед 08 вер, 2019 15:11

Re: Інвестуємо в нерухомість закордоном

У нас тут есть форумчанин, который перепаковал недвижимость в Харькове в Польшу. Интересно его мнение и планы?

Понятно, что это не окончательный закон, но в текущей редакции нет никакой опции под 0%, с подачей декларации для легализации инвестиций за границей в таком варианте, как сделал наш форумчанин.

Если в окончательной редакции придется платить 5%, будете платить / нет?

p.s. Тут есть ньюанс один, полная картина выглядит так. Сначала амнистия, потом вступление в силу закона (его еще нет) про обмен налоговой информацией.
В таком случае, если ваша заграничная недвига приносит доход и вы получаете этот доход на счет заграницей, то эта информация сольется банком в укр.налоговую с вашим номером ИНН.

То есть, если не амнистируете недвижимость, то попадете два раза - на владение недвидимостью + инвестиционный доход.

Скорее всего все эти законы будут вводиться быстро, в нарушение процедур, т.е. времени на реакцию / подготовку не будет. Действовать нужно на упреждение.
change_pm
 
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