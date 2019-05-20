p.s. Лично мне ни городок, ни недвижимость не понравилась. Ищу дальше
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Додано: Сер 04 вер, 2019 10:35
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p.s. Лично мне ни городок, ни недвижимость не понравилась. Ищу дальше
Додано: Нед 08 вер, 2019 13:50
Налоговая амнистия
Появилась первая " невнятная" проба пера относительно налоговой амнистии:
Глава парламентського комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев зареєстрував у Верховній Раді законопроект №1232 щодо податкової амністії.
До спеціальної декларації декларант зобов’язаний додати копії документів, що підтверджують вартість об`єктів декларування.
Згідно із пояснювальною запискою до законопроекту, щоб скористатися правом на спеціальне декларування платники податків будуть зобов’язані подати Спеціальну декларацію з 1 січня по 31 березня 2020 року та сплатити податкові зобов’язання з прихованих доходів (активів) у розмірі:
- 5 відсотків - для валютних цінностей, рухомого та нерухомого майна, цінних паперів, часток (паїв) у майні юридичних осіб, майнових прав на об’єкти інтелектуальної власності та/або фінансових інструментів;
Предлагается, что за вашу собственность за границей нужно будет уплатить 5% от ее стоимости.
Я бы не платил, с полным перездом жить заграницу. Цены у нас практически на все сравнялись, если сравнивать, Восточную Европу, а уровень решений и полное отсутствие предсказуемости, делают жизнь мелкого инвестора в Украине незавидной, полной неожиданностей и влетов.
Додано: Нед 08 вер, 2019 14:15
Куда ехать?
Где например имея Х00куе можно обеспечить себе безбедную жизнь? Где деньги имеют такую же высокую цену, как и в Украине?
Додано: Нед 08 вер, 2019 14:31
Тому і мають, бо ризики втратити майже все завеликі.
Додано: Нед 08 вер, 2019 14:35
Да куда угодно. Можно в ту же Испанию. Вчера смотрел видео о стоимости жизни в Испании. Семья из 3 человек тратит на жизнь около 900 евро в месяц, живя в своей квартире.
Можно, как Акурт в Турцию. Можно в Малайзию. Кому что ближе.
Все зависит от семейной ситуации, каков источник вашего дохода, можете ли позволить себе не ходить на работу или работать удаленно.
Додано: Нед 08 вер, 2019 15:11
Re: Інвестуємо в нерухомість закордоном
У нас тут есть форумчанин, который перепаковал недвижимость в Харькове в Польшу. Интересно его мнение и планы?
Понятно, что это не окончательный закон, но в текущей редакции нет никакой опции под 0%, с подачей декларации для легализации инвестиций за границей в таком варианте, как сделал наш форумчанин.
Если в окончательной редакции придется платить 5%, будете платить / нет?
p.s. Тут есть ньюанс один, полная картина выглядит так. Сначала амнистия, потом вступление в силу закона (его еще нет) про обмен налоговой информацией.
В таком случае, если ваша заграничная недвига приносит доход и вы получаете этот доход на счет заграницей, то эта информация сольется банком в укр.налоговую с вашим номером ИНН.
То есть, если не амнистируете недвижимость, то попадете два раза - на владение недвидимостью + инвестиционный доход.
Скорее всего все эти законы будут вводиться быстро, в нарушение процедур, т.е. времени на реакцию / подготовку не будет. Действовать нужно на упреждение.
Додано: Нед 08 вер, 2019 15:22
Фильм в тему
Недавно посмотрел фильм Падение американской империи (2019). Жанр - комедия, но совсем не смешно.
Зато очень в тему с последними новостями по налоговой амнистии Думаю, что есть чему поучиться в плане благотворительных организаций
Додано: Нед 08 вер, 2019 15:37
Re: Інвестуємо в нерухомість закордоном
В Турции как говорит Аккурт ты получаешь турецкий номер инн их налоговой, и на него уже оформляешь недвижимость. Нечем будет обмениваться с Украиной. Про Польшу не знаю, но 1.3 миллиона заробитчан там очень быстро афигеют когда им любимая ненька повыставляет счета за адский труд сбора клубники в размере 19.5% от годового дохода (более чем двухмесячный заработок). Ну ну
Додано: Нед 08 вер, 2019 15:47
В Польше уже 2 года как требуют укр.ИНН при открытии банковского счета.
Пока им ненька хочет предложить отбелиться под 5%
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