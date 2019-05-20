Додано: Нед 08 вер, 2019 15:11

У нас тут есть форумчанин, который перепаковал недвижимость в Харькове в Польшу. Интересно его мнение и планы?



Понятно, что это не окончательный закон, но в текущей редакции нет никакой опции под 0%, с подачей декларации для легализации инвестиций за границей в таком варианте, как сделал наш форумчанин.



Если в окончательной редакции придется платить 5%, будете платить / нет?



p.s. Тут есть ньюанс один, полная картина выглядит так. Сначала амнистия, потом вступление в силу закона (его еще нет) про обмен налоговой информацией.

В таком случае, если ваша заграничная недвига приносит доход и вы получаете этот доход на счет заграницей, то эта информация сольется банком в укр.налоговую с вашим номером ИНН.



То есть, если не амнистируете недвижимость, то попадете два раза - на владение недвидимостью + инвестиционный доход.



Скорее всего все эти законы будут вводиться быстро, в нарушение процедур, т.е. времени на реакцию / подготовку не будет. Действовать нужно на упреждение.