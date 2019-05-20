Kripo написав:

change_pm написав: investorkiev написав: В Турции как говорит Аккурт ты получаешь турецкий номер инн их налоговой, и на него уже оформляешь недвижимость. Нечем будет обмениваться с Украиной. Про Польшу не знаю, но 1.3 миллиона заробитчан там очень быстро афигеют когда им любимая ненька повыставляет счета за адский труд сбора клубники в размере 19.5% от годового дохода (более чем двухмесячный заработок). Ну ну В Турции как говорит Аккурт ты получаешь турецкий номер инн их налоговой, и на него уже оформляешь недвижимость. Нечем будет обмениваться с Украиной. Про Польшу не знаю, но 1.3 миллиона заробитчан там очень быстро афигеют когда им любимая ненька повыставляет счета за адский труд сбора клубники в размере 19.5% от годового дохода (более чем двухмесячный заработок). Ну ну



В Польше уже 2 года как требуют укр.ИНН при открытии банковского счета.

Пока им ненька хочет предложить отбелиться под 5% В Польше уже 2 года как требуют укр.ИНН при открытии банковского счета.Пока им ненька хочет предложить отбелиться под 5%

с чего это?Если меньше то тогда да, в одних случаях есть соглашения о ибежании двойного налогооплажения, в других нужно показать зароботок за рубежом и уплаченные там налоги, если ставка была меньше украинской, то нужно доплатить уже в Украине разницу.По этой "амнистии" - вообще не понятно как и для кого это - на все деньги в Украине есть и так "докУменты", а на остальное - как там Ляшко, "в казино повезло" - с чего это люди по 5% или по 2% будут платить?!!! Как вы в суде будете доказывать что это мимо кассы проходило?! А если можете доказать, то нафига на 5% соглашаетесь?!