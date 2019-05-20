Kripo написав:change_pm написав:investorkiev написав:В Турции как говорит Аккурт ты получаешь турецкий номер инн их налоговой, и на него уже оформляешь недвижимость. Нечем будет обмениваться с Украиной. Про Польшу не знаю, но 1.3 миллиона заробитчан там очень быстро афигеют когда им любимая ненька повыставляет счета за адский труд сбора клубники в размере 19.5% от годового дохода (более чем двухмесячный заработок). Ну ну
В Польше уже 2 года как требуют укр.ИНН при открытии банковского счета.
Пока им ненька хочет предложить отбелиться под 5%
с чего это? Есть понятие "резидент" для налоговой, если больше полугода получаешь доход за границей, то для налоговой вы "не резидент" - и больше никакие налоги в Украине не платите. Если меньше то тогда да, в одних случаях есть соглашения о ибежании двойного налогооплажения, в других нужно показать зароботок за рубежом и уплаченные там налоги, если ставка была меньше украинской, то нужно доплатить уже в Украине разницу.
По этой "амнистии" - вообще не понятно как и для кого это - на все деньги в Украине есть и так "докУменты", а на остальное - как там Ляшко, "в казино повезло" - с чего это люди по 5% или по 2% будут платить?!!! Как вы в суде будете доказывать что это мимо кассы проходило?! А если можете доказать, то нафига на 5% соглашаетесь?!
А вот не совсем так, есть нюансы:
Резидент — це фізична особа, яка має місце проживання в Україні (п.п. 14.1.213 п. 14.1 ст. 14 Кодексу).
У разі якщо фізична особа має місце проживання також в іноземній державі, вона вважається резидентом, якщо така особа має місце постійного проживання в Україні; якщо особа має місце постійного проживання також в іноземній державі, вона вважається резидентом, якщо має більш тісні особисті чи економічні зв’язки (центр життєвих інтересів) в Україні.
У разі якщо державу, в якій фізична особа має центр життєвих інтересів, не можна визначити, або якщо фізична особа не має місця постійного проживання у жодній з держав, вона вважається резидентом, якщо перебуває в Україні не менше 183 днів (включаючи день приїзду та від’їзду) протягом періоду або періодів податкового року.
Достатньою (але не виключною) умовою визначення місця знаходження центру життєвих інтересів фізичної особи є місце постійного проживання членів її сім’ї або її реєстрації як суб’єкта підприємницької діяльності.