Додано: Сер 25 вер, 2019 14:50

Мне действительно интересно не общие фразы "я купил для себя", "потенциал огромен" а более цифровые надежды. Например, рассчитываю на, даже не смотря на гранатовый сад ))) но среднесрочная перспектива не агонь. Очень много контор переориентируют налоги в другие зоны ЕС вместо Британии и этот процесс только увеличивается с приближением времени Ч. Потенциал долгосрока интереснейВ Ливерпуле средний ценник на инвестицию в однушку около 120 тыс фунтов на данный момент. Средняя доходность около 5-6% нетто. Вот, если бы вы инвестировали в 2014, когда в Ливерпуле однушка стоила 80 тыс фунтов, тогда 8% бы получали на данный момент.Но! Обменный курс с того времени изменился не в лучшую сторону для того, кто инвестировал в 2014 году и допустим выложил большую или всю сумму тогда.Выгоды сейчас в том, что курс фунта на многолетних минимумах, можно 120 тыс выплачивать пару лет, есть прогнозы на рост стоимости недвижимости, т.к. закладывается меньше проектов, чем нужно рынку. Но пока нет ясности, как пройдет Брекзит и как его Британия переживет.Я верю, что в долгосроке для Британии Брекзит больше позитив, чем негатив, но время покажет.Опять же не нужно забывать, что если в Британие покупать жилую недвижимость, то со второй квартиры нужно платить stamp duty (гербовый сбор) 3% от ее стоимости. Чем дороже недвижимости, тем сбор выше. Но! Первая квартира до 125 тыс фунтов без сбора.