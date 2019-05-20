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investorkiev написав:В Турции как говорит Аккурт ты получаешь турецкий номер инн их налоговой, и на него уже оформляешь недвижимость. Нечем будет обмениваться с Украиной. Про Польшу не знаю, но 1.3 миллиона заробитчан там очень быстро афигеют когда им любимая ненька повыставляет счета за адский труд сбора клубники в размере 19.5% от годового дохода (более чем двухмесячный заработок). Ну ну
В Польше уже 2 года как требуют укр.ИНН при открытии банковского счета. Пока им ненька хочет предложить отбелиться под 5%
с чего это? Есть понятие "резидент" для налоговой, если больше полугода получаешь доход за границей, то для налоговой вы "не резидент" - и больше никакие налоги в Украине не платите. Если меньше то тогда да, в одних случаях есть соглашения о ибежании двойного налогооплажения, в других нужно показать зароботок за рубежом и уплаченные там налоги, если ставка была меньше украинской, то нужно доплатить уже в Украине разницу.
По этой "амнистии" - вообще не понятно как и для кого это - на все деньги в Украине есть и так "докУменты", а на остальное - как там Ляшко, "в казино повезло" - с чего это люди по 5% или по 2% будут платить?!!! Как вы в суде будете доказывать что это мимо кассы проходило?! А если можете доказать, то нафига на 5% соглашаетесь?!
Резидент — це фізична особа, яка має місце проживання в Україні (п.п. 14.1.213 п. 14.1 ст. 14 Кодексу).
У разі якщо фізична особа має місце проживання також в іноземній державі, вона вважається резидентом, якщо така особа має місце постійного проживання в Україні; якщо особа має місце постійного проживання також в іноземній державі, вона вважається резидентом, якщо має більш тісні особисті чи економічні зв’язки (центр життєвих інтересів) в Україні.
У разі якщо державу, в якій фізична особа має центр життєвих інтересів, не можна визначити, або якщо фізична особа не має місця постійного проживання у жодній з держав, вона вважається резидентом, якщо перебуває в Україні не менше 183 днів (включаючи день приїзду та від’їзду) протягом періоду або періодів податкового року.
Достатньою (але не виключною) умовою визначення місця знаходження центру життєвих інтересів фізичної особи є місце постійного проживання членів її сім’ї або її реєстрації як суб’єкта підприємницької діяльності.
Stm написала: Мне действительно интересно не общие фразы "я купил для себя", "потенциал огромен" а более цифровые надежды. Например, рассчитываю на 8% годовых аренда + 10% рост стоимости актива Ливерпуль явно лучше Анталии, даже не смотря на гранатовый сад ))) но среднесрочная перспектива не агонь. Очень много контор переориентируют налоги в другие зоны ЕС вместо Британии и этот процесс только увеличивается с приближением времени Ч. Потенциал долгосрока интересней
change_pm ответил: В Ливерпуле средний ценник на инвестицию в однушку около 120 тыс фунтов на данный момент. Средняя доходность около 5-6% нетто. Вот, если бы вы инвестировали в 2014, когда в Ливерпуле однушка стоила 80 тыс фунтов, тогда 8% бы получали на данный момент. Но! Обменный курс с того времени изменился не в лучшую сторону для того, кто инвестировал в 2014 году и допустим выложил большую или всю сумму тогда.
Выгоды сейчас в том, что курс фунта на многолетних минимумах, можно 120 тыс выплачивать пару лет, есть прогнозы на рост стоимости недвижимости, т.к. закладывается меньше проектов, чем нужно рынку. Но пока нет ясности, как пройдет Брекзит и как его Британия переживет. Я верю, что в долгосроке для Британии Брекзит больше позитив, чем негатив, но время покажет.
Опять же не нужно забывать, что если в Британие покупать жилую недвижимость, то со второй квартиры нужно платить stamp duty (гербовый сбор) 3% от ее стоимости. Чем дороже недвижимости, тем сбор выше. Но! Первая квартира до 125 тыс фунтов без сбора. https://www.gov.uk/stamp-duty-land-tax/ ... erty-rates
Нашел один объект в Ливерпуле, ценник на студию начинается от 99 950 фунтов. В принципе, учитывая центральное расположение очень демократично. Новостройка расположена в районе Балтийского треугольника, названного Сандей таймз одним из крутейших мест для жизни в Британии в 2018 году.
Сдается летом 20 года, оплата 10% при подписании контракта, 90% при готовности. Как по мне, условия оплаты фантастические!