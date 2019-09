Додано: Пон 16 вер, 2019 11:37

change_pm написав: Я имею некоторое отношение к вот этому объекту https://thebaltichotelliverpool.com/ .



Местная компания реконструирует здание под гостиницу, сдача первой очереди конец 2019, второй, которую только начали реконструировать, лето 2020.



Можно купить комнату за 60 тыс фунтов с доходностью 10% чистыми.

Можно держать для получения дохода, можно перепродать через 3 года застройщику за 69 тыс фунтов.



Напомню, если это у вас будет один объект недвижимости в Англии, то подоходный налог вы не будете платить,

Поздравляю! Как Вы перечислили деньги туда? Е-лицензия разрешает 50 тыс.дол в год Поздравляю! Как Вы перечислили деньги туда? Е-лицензия разрешает 50 тыс.дол в год