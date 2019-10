Додано: Нед 06 жов, 2019 11:26

Прислали мне сегодня рекламное письмо от знакомой риелтерской конторы:



FULLY MANAGED BALTIMORE HOMES FROM $44,900

JUST A 45-MINUTE COMMUTE TO WASHINGTON, DC!

Invest in the thriving city of Baltimore, Maryland, where the average rent for a 2-bed home is over $1,000 USD. Buy brick-built tenanted property in this city from as little as $44,900 USD.

All properties come fully managed, with 95% occupancy rates and offer between 16-21% NET returns!



Предлагают инвестировать в недвижимость в Балтиморе,недалеко от Вашингтона, округ Колумбия, от 44 900 долларов за квартиру/дом. Обещают доход 16-21% чистыми, с загрузкой собственности в 95% и управляющей компанией.



Арендаторы, либо полностью оплачивают за себя, либо субсидианты (по секции 8 ).



Звучит очень заманчиво, но слишком подозрительно. Нужно уточнить, какие есть нюансы.

Минимум, что я вижу - это не упомянут налог на недвижимость, какие-то налоги штата, т.е. итоговая доходность будет меньше.



Но в любом случае, даже есть доход будет около 12% чистым после всех затрат, разве это плохо?

Учитывая, что вы инвестируете в $ и получаете доход в $, и не берете на себя валютные риски, как при инвестировании в Украине.