Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
investorkiev написав:В Турции как говорит Аккурт ты получаешь турецкий номер инн их налоговой, и на него уже оформляешь недвижимость. Нечем будет обмениваться с Украиной. Про Польшу не знаю, но 1.3 миллиона заробитчан там очень быстро афигеют когда им любимая ненька повыставляет счета за адский труд сбора клубники в размере 19.5% от годового дохода (более чем двухмесячный заработок). Ну ну
В Польше уже 2 года как требуют укр.ИНН при открытии банковского счета. Пока им ненька хочет предложить отбелиться под 5%
с чего это? Есть понятие "резидент" для налоговой, если больше полугода получаешь доход за границей, то для налоговой вы "не резидент" - и больше никакие налоги в Украине не платите. Если меньше то тогда да, в одних случаях есть соглашения о ибежании двойного налогооплажения, в других нужно показать зароботок за рубежом и уплаченные там налоги, если ставка была меньше украинской, то нужно доплатить уже в Украине разницу.
По этой "амнистии" - вообще не понятно как и для кого это - на все деньги в Украине есть и так "докУменты", а на остальное - как там Ляшко, "в казино повезло" - с чего это люди по 5% или по 2% будут платить?!!! Как вы в суде будете доказывать что это мимо кассы проходило?! А если можете доказать, то нафига на 5% соглашаетесь?!
Резидент — це фізична особа, яка має місце проживання в Україні (п.п. 14.1.213 п. 14.1 ст. 14 Кодексу).
У разі якщо фізична особа має місце проживання також в іноземній державі, вона вважається резидентом, якщо така особа має місце постійного проживання в Україні; якщо особа має місце постійного проживання також в іноземній державі, вона вважається резидентом, якщо має більш тісні особисті чи економічні зв’язки (центр життєвих інтересів) в Україні.
У разі якщо державу, в якій фізична особа має центр життєвих інтересів, не можна визначити, або якщо фізична особа не має місця постійного проживання у жодній з держав, вона вважається резидентом, якщо перебуває в Україні не менше 183 днів (включаючи день приїзду та від’їзду) протягом періоду або періодів податкового року.
Достатньою (але не виключною) умовою визначення місця знаходження центру життєвих інтересів фізичної особи є місце постійного проживання членів її сім’ї або її реєстрації як суб’єкта підприємницької діяльності.
Stm написала: Мне действительно интересно не общие фразы "я купил для себя", "потенциал огромен" а более цифровые надежды. Например, рассчитываю на 8% годовых аренда + 10% рост стоимости актива Ливерпуль явно лучше Анталии, даже не смотря на гранатовый сад ))) но среднесрочная перспектива не агонь. Очень много контор переориентируют налоги в другие зоны ЕС вместо Британии и этот процесс только увеличивается с приближением времени Ч. Потенциал долгосрока интересней
change_pm ответил: В Ливерпуле средний ценник на инвестицию в однушку около 120 тыс фунтов на данный момент. Средняя доходность около 5-6% нетто. Вот, если бы вы инвестировали в 2014, когда в Ливерпуле однушка стоила 80 тыс фунтов, тогда 8% бы получали на данный момент. Но! Обменный курс с того времени изменился не в лучшую сторону для того, кто инвестировал в 2014 году и допустим выложил большую или всю сумму тогда.
Выгоды сейчас в том, что курс фунта на многолетних минимумах, можно 120 тыс выплачивать пару лет, есть прогнозы на рост стоимости недвижимости, т.к. закладывается меньше проектов, чем нужно рынку. Но пока нет ясности, как пройдет Брекзит и как его Британия переживет. Я верю, что в долгосроке для Британии Брекзит больше позитив, чем негатив, но время покажет.
Опять же не нужно забывать, что если в Британие покупать жилую недвижимость, то со второй квартиры нужно платить stamp duty (гербовый сбор) 3% от ее стоимости. Чем дороже недвижимости, тем сбор выше. Но! Первая квартира до 125 тыс фунтов без сбора. https://www.gov.uk/stamp-duty-land-tax/ ... erty-rates
Нашел один объект в Ливерпуле, ценник на студию начинается от 99 950 фунтов. В принципе, учитывая центральное расположение очень демократично. Новостройка расположена в районе Балтийского треугольника, названного Сандей таймз одним из крутейших мест для жизни в Британии в 2018 году.
Сдается летом 20 года, оплата 10% при подписании контракта, 90% при готовности. Как по мне, условия оплаты фантастические!
Удивили вот такие новости: Берлинская государственная жилищная компания Gewobag объявила о выкупе 6000 квартир, построенных в качестве социального жилья в Берлине в период между 1960-ми и 1990-ми годами.
Государственные власти продали квартиры в 2004 году за 405 миллионов евро. Выкуп у люксембургской компании по недвижимости Ado Properties обойдется Берлину в 920 миллионов евро (около 1 миллиарда долларов).
Эта сделка является крупнейшей попыткой ренационализации собственности, когда-либо наблюдаемой в Берлине. Это позволит довести жилой фонд Gewobag до «примерно 68 000 квартир и обеспечить доступную жилую площадь для более чем 10 000 арендаторов», - заявил член правления Gewobag Маркус Тербовен, добавив, что сделка «экономически выгодна» для организации.
Удивило, что компания является государственной, какой у нее фонд квартир и какие цели ставят перед собой.
Прислали мне сегодня рекламное письмо от знакомой риелтерской конторы:
FULLY MANAGED BALTIMORE HOMES FROM $44,900 JUST A 45-MINUTE COMMUTE TO WASHINGTON, DC! Invest in the thriving city of Baltimore, Maryland, where the average rent for a 2-bed home is over $1,000 USD. Buy brick-built tenanted property in this city from as little as $44,900 USD. All properties come fully managed, with 95% occupancy rates and offer between 16-21% NET returns!
Предлагают инвестировать в недвижимость в Балтиморе,недалеко от Вашингтона, округ Колумбия, от 44 900 долларов за квартиру/дом. Обещают доход 16-21% чистыми, с загрузкой собственности в 95% и управляющей компанией.
Арендаторы, либо полностью оплачивают за себя, либо субсидианты (по секции 8 ).
Звучит очень заманчиво, но слишком подозрительно. Нужно уточнить, какие есть нюансы. Минимум, что я вижу - это не упомянут налог на недвижимость, какие-то налоги штата, т.е. итоговая доходность будет меньше.
Но в любом случае, даже есть доход будет около 12% чистым после всех затрат, разве это плохо? Учитывая, что вы инвестируете в $ и получаете доход в $, и не берете на себя валютные риски, как при инвестировании в Украине.
change_pm написав:Звучит очень заманчиво, но слишком подозрительно. Нужно уточнить, какие есть нюансы.
Треба більше деталей, бо повідомлення дещо маніпулятивне. "Over $1000" коштує оренда two-bedroom, а що пропонується за "as little as $44,900" - незрозуміло. Ну і 16-21% NET - це too good to be true.
Загалом, Балтімор - одне з найкриміногенніших міст в США (здається, в останні декілька років не вилазить з топ-3). Зрозуміло, що там є туристичні райони, які відносно безпечні, але навіть там не рекомендують розгулювати в ночі.
Мій друг їздив туда у відрядження років 7-8 тому, то казав пересувався переважно офіс-готель. На вихідні вирішив поїхати в якийсь shopping mall на закупи - місцеві порадили взяти таксі (хоча, $40 в одну сторону, тоді були немаленькі гроші).
Тобто, виходячи з твердження, що "нерухомість - це місце, місце і ще раз місце", навіть, якщо це не для себе, а інвестиційна нерухомість, то ХЗ, чи варто.
Ну і питання, хто орендуватиме це житло (чи реально досягти 95% зайнятості)? Міста з високим рівнем злочинності мають тенденцію до зменшення населення. Це точно справделиво для Детройту, який довший час був №1 в США. Думаю, Балтімор - не виключення.
І до речі, туда регулярно прилітають всілякі урагани і шторми. Це, в комбінації з high crime rate, може зробити страхування нерухомості відносно дорогим, що додатково поріже дохідність.