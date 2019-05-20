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Coder Я запрос на получение доп.информации написал, сегодня выходной, так что сегодня точно никто не ответит.
Я по опыту знаю, что приблизительно предлагается. По сути это не в самом Балтиморе, а в каком-то пригороде. Нужно чтобы зип сообщили.
Например, когда предлагают Огайо, Кливленд от 34 900, то в одном из случаев, это был городок Warrensville Heights, пригород Кливленда. При цене аренды двушки в 650-675 $ в месяц, дает грязную доходность в 22%. Портрет тенанта в том городке: черный (как и большинство в том районе), получатель пособия (чаще всего), но живет долго не съезжая.
Если съедет, попадаешь сразу на пару тыс доларов на ремонт, т.к. нужно делать практически капиталку. Но нет вложений ни в мебель, ни в технику.
В целом, на мой взгляд, такая инвестиция может быть в портфеле, так как низкий порог входа, в принципе интересная доходность, никто втихаря не перепишет эту недвижимость у "черного" нотариуса, и что самое главное (кому как конечно) - это действительно пассивный доход.
Обновим данные: - ценник на данный объект не вырос c февраля (он и так был высокий с самого начала), - строится 8 этаж из 17, - продано 210 квартир на данный момент из 280. - свободные квартиры 68 (3-4 комнатные), выбора кавалерок нет.