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нерухомість закордоном

Інвестуємо в нерухомість закордоном
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 14151617
Повідомлення Додано: Нед 06 жов, 2019 14:43

Coder
Я запрос на получение доп.информации написал, сегодня выходной, так что сегодня точно никто не ответит.

Я по опыту знаю, что приблизительно предлагается. По сути это не в самом Балтиморе, а в каком-то пригороде. Нужно чтобы зип сообщили.

Например, когда предлагают Огайо, Кливленд от 34 900, то в одном из случаев, это был городок Warrensville Heights, пригород Кливленда. При цене аренды двушки в 650-675 $ в месяц, дает грязную доходность в 22%.
Портрет тенанта в том городке: черный (как и большинство в том районе), получатель пособия (чаще всего), но живет долго не съезжая.

Если съедет, попадаешь сразу на пару тыс доларов на ремонт, т.к. нужно делать практически капиталку. Но нет вложений ни в мебель, ни в технику.

В целом, на мой взгляд, такая инвестиция может быть в портфеле, так как низкий порог входа, в принципе интересная доходность, никто втихаря не перепишет эту недвижимость у "черного" нотариуса, и что самое главное (кому как конечно) - это действительно пассивный доход.
change_pm
 
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Повідомлення Додано: Пон 07 жов, 2019 09:22

  change_pm написав:Давненько не писав, якось не до цього було.

Ось новий об'єкт, який бачив на свої очі в Катовіце. Зараз колупаються в котловані (28.02.2019).
Центр Катовіце, будинок буде супер.
Зображення

Ціна не дуже цікава, але це центр і в центрі немає більше житлових будинків такого класа і дизайна.Зображення

Зараз вже продано 130, заброньовано 30+ із 280 квартир. Звичайно, найкращих і недорогих варіантів вже нема.

Оцінити, наскільки вигідна покупка під оренду не можу, але думаю, що буде не більше 5-6% річних. Також незрозуміло, коли буде завершено будівництво, на сайті інформації немає.

Ось посилання на сайт:
https://sokolska30.pl/mieszkania.html


Обновим данные:
- ценник на данный объект не вырос c февраля (он и так был высокий с самого начала),
- строится 8 этаж из 17,
- продано 210 квартир на данный момент из 280.
- свободные квартиры 68 (3-4 комнатные), выбора кавалерок нет.
change_pm
 
Повідомлень: 604
З нами з: 03.02.16
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  #<1 ... 14151617
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