Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Coder Я запрос на получение доп.информации написал, сегодня выходной, так что сегодня точно никто не ответит.
Я по опыту знаю, что приблизительно предлагается. По сути это не в самом Балтиморе, а в каком-то пригороде. Нужно чтобы зип сообщили.
Например, когда предлагают Огайо, Кливленд от 34 900, то в одном из случаев, это был городок Warrensville Heights, пригород Кливленда. При цене аренды двушки в 650-675 $ в месяц, дает грязную доходность в 22%. Портрет тенанта в том городке: черный (как и большинство в том районе), получатель пособия (чаще всего), но живет долго не съезжая.
Если съедет, попадаешь сразу на пару тыс доларов на ремонт, т.к. нужно делать практически капиталку. Но нет вложений ни в мебель, ни в технику.
В целом, на мой взгляд, такая инвестиция может быть в портфеле, так как низкий порог входа, в принципе интересная доходность, никто втихаря не перепишет эту недвижимость у "черного" нотариуса, и что самое главное (кому как конечно) - это действительно пассивный доход.
Обновим данные: - ценник на данный объект не вырос c февраля (он и так был высокий с самого начала), - строится 8 этаж из 17, - продано 210 квартир на данный момент из 280. - свободные квартиры 68 (3-4 комнатные), выбора кавалерок нет.
Там не осталось на май месяц нормальных вариантов. Либо первый этаж, либо вид в стену или на кладбище. Та квартрира, что я смотрел (с видом на кладбище) уже продана, но у меня осталась информация по предыдущим ценам кв. 171.
Стоимость квартиры выросла на 35 664 злотых за 6 месяцев. По сравнению с первым этапом этого проекта, цена на кв.метр выросла с 8-9 тыс злотых до 13 тыс злотых. Рост за 1.5-2 года.
Вот не могу понять, что это: пузырь или нормальное положение вещей, и такая цена оправданна, и будет и дальше рости?
change_pm написав:Стоимость квартиры выросла на 35 664 злотых за 6 месяцев. По сравнению с первым этапом этого проекта, цена на кв.метр выросла с 8-9 тыс злотых до 13 тыс злотых. Рост за 1.5-2 года.
Вот не могу понять, что это: пузырь или нормальное положение вещей, и такая цена оправданна, и будет и дальше рости?
Допустим, с отделкой и мебелью выйдет 450 000. Сдавать сможете... ну, не знаю, за 2100-2300, например. Вот и считайте. Может, когда Шкелетор достроят и откроют там туеву хучу офисов, аренда немного вырастет. ИМХО, пузырь. В Кракове уже только последний лох не взял несколько квартир в ипотеку для сдачи понаехам. Нет у людей 15% депозитов, а каклеты ляжку жмут. В долгосроке, думаю, рост будет вместе с ростом экономики и зарплат. Но в ближайший год-два ожидаю коррекцию. С другой стороны, Управление статистики регулярно рапортует 7-8% рост зарплат в корпоративном секторе (основные клиенты краковских лендлордов). Но в таком случае я бы лично смотрел на районы вокруг крупных офисных центров: Prądnik, Ruczaj, Czyżyny. Аренда будет не намного ниже, в вот цена может и порадовать. Но, помнится, мы об этом уже беседовали с вами.
change_pm написав:Стоимость квартиры выросла на 35 664 злотых за 6 месяцев. По сравнению с первым этапом этого проекта, цена на кв.метр выросла с 8-9 тыс злотых до 13 тыс злотых. Рост за 1.5-2 года.
Вот не могу понять, что это: пузырь или нормальное положение вещей, и такая цена оправданна, и будет и дальше рости?
Допустим, с отделкой и мебелью выйдет 450 000. Сдавать сможете... ну, не знаю, за 2100-2300, например. Вот и считайте. Может, когда Шкелетор достроят и откроют там туеву хучу офисов, аренда немного вырастет. ИМХО, пузырь. В Кракове уже только последний лох не взял несколько квартир в ипотеку для сдачи понаехам. Нет у людей 15% депозитов, а каклеты ляжку жмут. В долгосроке, думаю, рост будет вместе с ростом экономики и зарплат. Но в ближайший год-два ожидаю коррекцию. С другой стороны, Управление статистики регулярно рапортует 7-8% рост зарплат в корпоративном секторе (основные клиенты краковских лендлордов). Но в таком случае я бы лично смотрел на районы вокруг крупных офисных центров: Prądnik, Ruczaj, Czyżyny. Аренда будет не намного ниже, в вот цена может и порадовать. Но, помнится, мы об этом уже беседовали с вами.
Да, беседовали. Я решил ничего не брать. Все объекты, которые я мониторил в Кракове, практически распроданы. Новые еще дороже.
Катовице тоже на центр локейшн ценник высокий.
Самое интересное, как неравномерно растут цены в Польше. Катовице / Краков / видимо Вроцлав - рост зашкаливает.
А например, в Лодзи цены практически не растут. Хотя рабочие места имеются. Бизнес центры тоже. Найм людей есть. А пузыря нет.
В среднем даже в центре можно найти новострой с ценой за метр в 6 тысяч злотых. В центре. Чуть дальше 5.5 тысяч.
change_pm написав:Стоимость квартиры выросла на 35 664 злотых за 6 месяцев. По сравнению с первым этапом этого проекта, цена на кв.метр выросла с 8-9 тыс злотых до 13 тыс злотых. Рост за 1.5-2 года.
Вот не могу понять, что это: пузырь или нормальное положение вещей, и такая цена оправданна, и будет и дальше рости?
Допустим, с отделкой и мебелью выйдет 450 000. Сдавать сможете... ну, не знаю, за 2100-2300, например. Вот и считайте. Может, когда Шкелетор достроят и откроют там туеву хучу офисов, аренда немного вырастет. ИМХО, пузырь. В Кракове уже только последний лох не взял несколько квартир в ипотеку для сдачи понаехам. Нет у людей 15% депозитов, а каклеты ляжку жмут. В долгосроке, думаю, рост будет вместе с ростом экономики и зарплат. Но в ближайший год-два ожидаю коррекцию. С другой стороны, Управление статистики регулярно рапортует 7-8% рост зарплат в корпоративном секторе (основные клиенты краковских лендлордов). Но в таком случае я бы лично смотрел на районы вокруг крупных офисных центров: Prądnik, Ruczaj, Czyżyny. Аренда будет не намного ниже, в вот цена может и порадовать. Но, помнится, мы об этом уже беседовали с вами.
Т.е. грязная доходность 5.6% годовых. После оплаты налогов, если делать отчисления на аммортизацию, то доходность будет 3-4%. На депозите можно иметь 2-3% годовых без головняка. В Штатах 10% в $ легко.
Ощущение, что последние встрявшие в пирамиду отгребут больше всех. Кто интересно все эти инвестора, раздувающие этот пузырь?
change_pm написав:Т.е. грязная доходность 5.6% годовых. После оплаты налогов, если делать отчисления на аммортизацию, то доходность будет 3-4%. На депозите можно иметь 2-3% годовых без головняка. В Штатах 10% в $ легко.
Ощущение, что последние встрявшие в пирамиду отгребут больше всех. Кто интересно все эти инвестора, раздувающие этот пузырь?
Думаю, что это следствие низких ипотечных ставок. Берешь кредит под 3-4%, сдаешь за 6% - квартирка сама себя оплачивает. При этом своих вложить нужно всего от 10%. Ну и за последние годы наблюдался такой нехилый рост цен на новострои, при этом аренда почти не изменилась. Так что по началу, видимо, было более привлекательное вложение. Ну а потом уже по инерции. Город растет, появляются тысячи неплохо оплачиваемых рабочих мест, которые заполняются понаехами со всего мира. Крупнометражный шлачек идет под хостелы для заробитчан.
change_pm написав:Т.е. грязная доходность 5.6% годовых. После оплаты налогов, если делать отчисления на аммортизацию, то доходность будет 3-4%. На депозите можно иметь 2-3% годовых без головняка. В Штатах 10% в $ легко.
Ощущение, что последние встрявшие в пирамиду отгребут больше всех. Кто интересно все эти инвестора, раздувающие этот пузырь?
Думаю, что это следствие низких ипотечных ставок. Берешь кредит под 3-4%, сдаешь за 6% - квартирка сама себя оплачивает. При этом своих вложить нужно всего от 10%. Ну и за последние годы наблюдался такой нехилый рост цен на новострои, при этом аренда почти не изменилась. Так что по началу, видимо, было более привлекательное вложение. Ну а потом уже по инерции. Город растет, появляются тысячи неплохо оплачиваемых рабочих мест, которые заполняются понаехами со всего мира. Крупнометражный шлачек идет под хостелы для заробитчан.