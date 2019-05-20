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нерухомість закордоном

Інвестуємо в нерухомість закордоном
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 15161718
Повідомлення Додано: Пон 07 жов, 2019 19:39

  change_pm написав:Я к чему веду, Краков / Варшава перегреты. Но, например, Лодзь нет. Понятно, что последние годы население в Лодзи сокращается, но есть же предел?

Недооценен ли рынок Лодзи? Центр Лодзя - 6 тыс злотых метр, центр Кракова - 12-14 тысяч злотых. Есть ли шанс у него выстрелить?

Если вы понаех, и зарплаты сравнимы, смысл тогда платить больше, живя в Кракове?
Если вы инвестор, смысл покупать в Кракове, иметь низкую доходность, если Лодзь может дать больше?

Нужно смотреть на динамику и перспективы. Не знаком с ситуацией в Лодзи, но, наверное, неспроста там аренда в прицентралье сопоставима с краковскими окраинами. Краков это миллионы туристов, десяток крупных корпоративных центров, ИТ. И если с туризмом Лодзи что-то сложно будет изменить в ближайшей перспективе, то привлечь корпорации и ИТ вполне по силам, наверное.
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Повідомлення Додано: Чет 10 жов, 2019 12:50

Re: Інвестуємо в нерухомість закордоном

Вся Польща перегріта. Лодзь чим перспективний?
Скорше за все Польшу очікує падіння цін на недвигу. Думаю треба вичекати,купляти по 6-8 тис.зл в Вроцлаві немає сенсу.
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