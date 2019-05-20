change_pm написав:Я к чему веду, Краков / Варшава перегреты. Но, например, Лодзь нет. Понятно, что последние годы население в Лодзи сокращается, но есть же предел?
Недооценен ли рынок Лодзи? Центр Лодзя - 6 тыс злотых метр, центр Кракова - 12-14 тысяч злотых. Есть ли шанс у него выстрелить?
Если вы понаех, и зарплаты сравнимы, смысл тогда платить больше, живя в Кракове?
Если вы инвестор, смысл покупать в Кракове, иметь низкую доходность, если Лодзь может дать больше?
Нужно смотреть на динамику и перспективы. Не знаком с ситуацией в Лодзи, но, наверное, неспроста там аренда в прицентралье сопоставима с краковскими окраинами. Краков это миллионы туристов, десяток крупных корпоративных центров, ИТ. И если с туризмом Лодзи что-то сложно будет изменить в ближайшей перспективе, то привлечь корпорации и ИТ вполне по силам, наверное.