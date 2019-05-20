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нерухомість закордоном

Інвестуємо в нерухомість закордоном
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 15161718
Повідомлення Додано: Пон 07 жов, 2019 19:39

  change_pm написав:Я к чему веду, Краков / Варшава перегреты. Но, например, Лодзь нет. Понятно, что последние годы население в Лодзи сокращается, но есть же предел?

Недооценен ли рынок Лодзи? Центр Лодзя - 6 тыс злотых метр, центр Кракова - 12-14 тысяч злотых. Есть ли шанс у него выстрелить?

Если вы понаех, и зарплаты сравнимы, смысл тогда платить больше, живя в Кракове?
Если вы инвестор, смысл покупать в Кракове, иметь низкую доходность, если Лодзь может дать больше?

Нужно смотреть на динамику и перспективы. Не знаком с ситуацией в Лодзи, но, наверное, неспроста там аренда в прицентралье сопоставима с краковскими окраинами. Краков это миллионы туристов, десяток крупных корпоративных центров, ИТ. И если с туризмом Лодзи что-то сложно будет изменить в ближайшей перспективе, то привлечь корпорации и ИТ вполне по силам, наверное.
Gastarbaiter
 
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Повідомлення Додано: Чет 10 жов, 2019 12:50

Re: Інвестуємо в нерухомість закордоном

Вся Польща перегріта. Лодзь чим перспективний?
Скорше за все Польшу очікує падіння цін на недвигу. Думаю треба вичекати,купляти по 6-8 тис.зл в Вроцлаві немає сенсу.
Ethereum
 
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Повідомлення Додано: Чет 10 жов, 2019 13:54

  Ethereum написав:Вся Польща перегріта. Лодзь чим перспективний?
Скорше за все Польшу очікує падіння цін на недвигу. Думаю треба вичекати,купляти по 6-8 тис.зл в Вроцлаві немає сенсу.


У тому то і справа, що перегріта, це є така думка, і не більше, а от відносно чого перегріта, замислювалися?
Ekoноміка в Польщі зростає, ВВП теж, мінімалка та середні зарплатні щорічно теж підвищуються, іпотека під 3,5-3,75% працює, от і питання чи перегріта?
А от в Україні нічого того, що вище перерахував немає, але ціни вже наздоганяють Вроцлав, так де тоді перегріта?
sinus
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Повідомлення Додано: Чет 10 жов, 2019 16:05

  sinus написав:
  Ethereum написав:Вся Польща перегріта. Лодзь чим перспективний?
Скорше за все Польшу очікує падіння цін на недвигу. Думаю треба вичекати,купляти по 6-8 тис.зл в Вроцлаві немає сенсу.


У тому то і справа, що перегріта, це є така думка, і не більше, а от відносно чого перегріта, замислювалися?
Ekoноміка в Польщі зростає, ВВП теж, мінімалка та середні зарплатні щорічно теж підвищуються, іпотека під 3,5-3,75% працює, от і питання чи перегріта?
А от в Україні нічого того, що вище перерахував немає, але ціни вже наздоганяють Вроцлав, так де тоді перегріта?


Ціни наздоганяють Вроцлав? В нас елітка до 2К не доходить на стані бетону.Не рокзказуйте казки. :D
Ви були в Польщі чи жили? Ну ось і не розказуйте цього. Всі чекають падіння,бізнес і люди.
Ethereum
 
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Повідомлення Додано: Чет 10 жов, 2019 19:24

  Ethereum написав:
  sinus написав:
  Ethereum написав:Вся Польща перегріта. Лодзь чим перспективний?
Скорше за все Польшу очікує падіння цін на недвигу. Думаю треба вичекати,купляти по 6-8 тис.зл в Вроцлаві немає сенсу.


У тому то і справа, що перегріта, це є така думка, і не більше, а от відносно чого перегріта, замислювалися?
Ekoноміка в Польщі зростає, ВВП теж, мінімалка та середні зарплатні щорічно теж підвищуються, іпотека під 3,5-3,75% працює, от і питання чи перегріта?
А от в Україні нічого того, що вище перерахував немає, але ціни вже наздоганяють Вроцлав, так де тоді перегріта?


Ціни наздоганяють Вроцлав? В нас елітка до 2К не доходить на стані бетону.Не рокзказуйте казки. :D
Ви були в Польщі чи жили? Ну ось і не розказуйте цього. Всі чекають падіння,бізнес і люди.


Хе-Хе, чи був я в Польщі?
:) :D
Я мало, що там живу, я ще 5 останніх років купляю там квартири і останні 3 роки тільки і чую, як бізнес і люди чекають падіння, а ціни все зростають і зростають.
На початку цього року заліз ще у 2 котлована в Варшаві, зробив перші сплати, будинки ще не здані і не побудовані, а ціни на зараз в цих будинках вже вище на 20%, ніж сплачував я.
Я вже не кажу про ціни квартир, які я купував 2-4 роки тому, там майже 60%-100% зростання.
Так колись і в 2012, а потім і в 2014, а потім в 2018 казали про те, що нерухомість Берліна перегріта, а вона, починаючи з 2008 зросла втричі.
Тому хай там бізнес і люди далі чогось чекають, але падіння ще ім довго чекати прийдеться. :D
sinus
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Повідомлення Додано: П'ят 11 жов, 2019 00:37

Ну то інша справа,я виїхав ще в 2011. Хотів прикупити і треба було))
Я от бачив пару днів назад у Варшаві новобудови в хороших районах. Наприклад біля Platinum Residence( пару днів жив) мені пару точок сподобалося.
Як Ви вважаєте є сенс влізати? Бо вліз в елітки у Львові і тепер сумніваюся.
Ethereum
 
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Повідомлення Додано: П'ят 11 жов, 2019 08:16

  Ethereum написав:Ну то інша справа,я виїхав ще в 2011. Хотів прикупити і треба було))
Я от бачив пару днів назад у Варшаві новобудови в хороших районах. Наприклад біля Platinum Residence( пару днів жив) мені пару точок сподобалося.
Як Ви вважаєте є сенс влізати? Бо вліз в елітки у Львові і тепер сумніваюся.


Для себе чи для здачі в аренду?
Ви маєте на увазі апарти на Мокотуві?
Так, там місце гарне і багато здається подобово, попит дуже гарний, але яка там зараз ціна?
3 тис. чи вже більше тис.доларів за квадрат?
Я такі варіанти зараз не розглядаю, бо таку ціну без іпотеки не потягну.
Якщо ваші фінансові можливості дозволяють, то чого не взяти?
Місце гарне, гарно здаються там хати, є перспектива подальшого зростання ціни.
sinus
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Повідомлення Додано: П'ят 11 жов, 2019 10:01

Re: Інвестуємо в нерухомість закордоном

  Ethereum написав:Platinum Residence


Вот это http://platinumresidence.com/ ?
change_pm
 
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Повідомлення Додано: П'ят 11 жов, 2019 10:02

  sinus написав:
  Ethereum написав:Ну то інша справа,я виїхав ще в 2011. Хотів прикупити і треба було))
Я от бачив пару днів назад у Варшаві новобудови в хороших районах. Наприклад біля Platinum Residence( пару днів жив) мені пару точок сподобалося.
Як Ви вважаєте є сенс влізати? Бо вліз в елітки у Львові і тепер сумніваюся.


Для себе чи для здачі в аренду?
Ви маєте на увазі апарти на Мокотуві?
Так, там місце гарне і багато здається подобово, попит дуже гарний, але яка там зараз ціна?
3 тис. чи вже більше тис.доларів за квадрат?
Я такі варіанти зараз не розглядаю, бо таку ціну без іпотеки не потягну.
Якщо ваші фінансові можливості дозволяють, то чого не взяти?
Місце гарне, гарно здаються там хати, є перспектива подальшого зростання ціни.


На какой из этих объектов рекомендовали бы обратить внимание?
https://www.otodom.pl/inwestycje/warszawa/
change_pm
 
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Повідомлення Додано: П'ят 11 жов, 2019 11:28

  change_pm написав:
На какой из этих объектов рекомендовали бы обратить внимание?
https://www.otodom.pl/inwestycje/warszawa/

Останню я тутай придбав.
https://www.otodom.pl/oferta/tasmowa-no ... 24562bf582
sinus
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