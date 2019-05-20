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change_pm написав:Я к чему веду, Краков / Варшава перегреты. Но, например, Лодзь нет. Понятно, что последние годы население в Лодзи сокращается, но есть же предел?
Недооценен ли рынок Лодзи? Центр Лодзя - 6 тыс злотых метр, центр Кракова - 12-14 тысяч злотых. Есть ли шанс у него выстрелить?
Если вы понаех, и зарплаты сравнимы, смысл тогда платить больше, живя в Кракове? Если вы инвестор, смысл покупать в Кракове, иметь низкую доходность, если Лодзь может дать больше?
Нужно смотреть на динамику и перспективы. Не знаком с ситуацией в Лодзи, но, наверное, неспроста там аренда в прицентралье сопоставима с краковскими окраинами. Краков это миллионы туристов, десяток крупных корпоративных центров, ИТ. И если с туризмом Лодзи что-то сложно будет изменить в ближайшей перспективе, то привлечь корпорации и ИТ вполне по силам, наверное.
Ethereum написав:Вся Польща перегріта. Лодзь чим перспективний? Скорше за все Польшу очікує падіння цін на недвигу. Думаю треба вичекати,купляти по 6-8 тис.зл в Вроцлаві немає сенсу.
У тому то і справа, що перегріта, це є така думка, і не більше, а от відносно чого перегріта, замислювалися? Ekoноміка в Польщі зростає, ВВП теж, мінімалка та середні зарплатні щорічно теж підвищуються, іпотека під 3,5-3,75% працює, от і питання чи перегріта? А от в Україні нічого того, що вище перерахував немає, але ціни вже наздоганяють Вроцлав, так де тоді перегріта?
Ethereum написав:Вся Польща перегріта. Лодзь чим перспективний? Скорше за все Польшу очікує падіння цін на недвигу. Думаю треба вичекати,купляти по 6-8 тис.зл в Вроцлаві немає сенсу.
У тому то і справа, що перегріта, це є така думка, і не більше, а от відносно чого перегріта, замислювалися? Ekoноміка в Польщі зростає, ВВП теж, мінімалка та середні зарплатні щорічно теж підвищуються, іпотека під 3,5-3,75% працює, от і питання чи перегріта? А от в Україні нічого того, що вище перерахував немає, але ціни вже наздоганяють Вроцлав, так де тоді перегріта?
Ціни наздоганяють Вроцлав? В нас елітка до 2К не доходить на стані бетону.Не рокзказуйте казки. Ви були в Польщі чи жили? Ну ось і не розказуйте цього. Всі чекають падіння,бізнес і люди.
Ethereum написав:Вся Польща перегріта. Лодзь чим перспективний? Скорше за все Польшу очікує падіння цін на недвигу. Думаю треба вичекати,купляти по 6-8 тис.зл в Вроцлаві немає сенсу.
У тому то і справа, що перегріта, це є така думка, і не більше, а от відносно чого перегріта, замислювалися? Ekoноміка в Польщі зростає, ВВП теж, мінімалка та середні зарплатні щорічно теж підвищуються, іпотека під 3,5-3,75% працює, от і питання чи перегріта? А от в Україні нічого того, що вище перерахував немає, але ціни вже наздоганяють Вроцлав, так де тоді перегріта?
Ціни наздоганяють Вроцлав? В нас елітка до 2К не доходить на стані бетону.Не рокзказуйте казки. Ви були в Польщі чи жили? Ну ось і не розказуйте цього. Всі чекають падіння,бізнес і люди.
Хе-Хе, чи був я в Польщі?
Я мало, що там живу, я ще 5 останніх років купляю там квартири і останні 3 роки тільки і чую, як бізнес і люди чекають падіння, а ціни все зростають і зростають. На початку цього року заліз ще у 2 котлована в Варшаві, зробив перші сплати, будинки ще не здані і не побудовані, а ціни на зараз в цих будинках вже вище на 20%, ніж сплачував я. Я вже не кажу про ціни квартир, які я купував 2-4 роки тому, там майже 60%-100% зростання. Так колись і в 2012, а потім і в 2014, а потім в 2018 казали про те, що нерухомість Берліна перегріта, а вона, починаючи з 2008 зросла втричі. Тому хай там бізнес і люди далі чогось чекають, але падіння ще ім довго чекати прийдеться.
Ну то інша справа,я виїхав ще в 2011. Хотів прикупити і треба було)) Я от бачив пару днів назад у Варшаві новобудови в хороших районах. Наприклад біля Platinum Residence( пару днів жив) мені пару точок сподобалося. Як Ви вважаєте є сенс влізати? Бо вліз в елітки у Львові і тепер сумніваюся.
Ethereum написав:Ну то інша справа,я виїхав ще в 2011. Хотів прикупити і треба було)) Я от бачив пару днів назад у Варшаві новобудови в хороших районах. Наприклад біля Platinum Residence( пару днів жив) мені пару точок сподобалося. Як Ви вважаєте є сенс влізати? Бо вліз в елітки у Львові і тепер сумніваюся.
Для себе чи для здачі в аренду? Ви маєте на увазі апарти на Мокотуві? Так, там місце гарне і багато здається подобово, попит дуже гарний, але яка там зараз ціна? 3 тис. чи вже більше тис.доларів за квадрат? Я такі варіанти зараз не розглядаю, бо таку ціну без іпотеки не потягну. Якщо ваші фінансові можливості дозволяють, то чого не взяти? Місце гарне, гарно здаються там хати, є перспектива подальшого зростання ціни.
Ethereum написав:Ну то інша справа,я виїхав ще в 2011. Хотів прикупити і треба було)) Я от бачив пару днів назад у Варшаві новобудови в хороших районах. Наприклад біля Platinum Residence( пару днів жив) мені пару точок сподобалося. Як Ви вважаєте є сенс влізати? Бо вліз в елітки у Львові і тепер сумніваюся.
Для себе чи для здачі в аренду? Ви маєте на увазі апарти на Мокотуві? Так, там місце гарне і багато здається подобово, попит дуже гарний, але яка там зараз ціна? 3 тис. чи вже більше тис.доларів за квадрат? Я такі варіанти зараз не розглядаю, бо таку ціну без іпотеки не потягну. Якщо ваші фінансові можливості дозволяють, то чого не взяти? Місце гарне, гарно здаються там хати, є перспектива подальшого зростання ціни.