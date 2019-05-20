Додано: Чет 10 жов, 2019 19:24

Ethereum написав: sinus написав: Ethereum написав: Вся Польща перегріта. Лодзь чим перспективний?

Скорше за все Польшу очікує падіння цін на недвигу. Думаю треба вичекати,купляти по 6-8 тис.зл в Вроцлаві немає сенсу. Вся Польща перегріта. Лодзь чим перспективний?Скорше за все Польшу очікує падіння цін на недвигу. Думаю треба вичекати,купляти по 6-8 тис.зл в Вроцлаві немає сенсу.



У тому то і справа, що перегріта, це є така думка, і не більше, а от відносно чого перегріта, замислювалися?

Ekoноміка в Польщі зростає, ВВП теж, мінімалка та середні зарплатні щорічно теж підвищуються, іпотека під 3,5-3,75% працює, от і питання чи перегріта?

А от в Україні нічого того, що вище перерахував немає, але ціни вже наздоганяють Вроцлав, так де тоді перегріта? У тому то і справа, що перегріта, це є така думка, і не більше, а от відносно чого перегріта, замислювалися?Ekoноміка в Польщі зростає, ВВП теж, мінімалка та середні зарплатні щорічно теж підвищуються, іпотека під 3,5-3,75% працює, от і питання чи перегріта?А от в Україні нічого того, що вище перерахував немає, але ціни вже наздоганяють Вроцлав, так де тоді перегріта?



Ціни наздоганяють Вроцлав? В нас елітка до 2К не доходить на стані бетону.Не рокзказуйте казки.

Ви були в Польщі чи жили? Ну ось і не розказуйте цього. Всі чекають падіння,бізнес і люди. Ціни наздоганяють Вроцлав? В нас елітка до 2К не доходить на стані бетону.Не рокзказуйте казки.Ви були в Польщі чи жили? Ну ось і не розказуйте цього. Всі чекають падіння,бізнес і люди.

Хе-Хе, чи був я в Польщі?Я мало, що там живу, я ще 5 останніх років купляю там квартири і останні 3 роки тільки і чую, як бізнес і люди чекають падіння, а ціни все зростають і зростають.На початку цього року заліз ще у 2 котлована в Варшаві, зробив перші сплати, будинки ще не здані і не побудовані, а ціни на зараз в цих будинках вже вище на 20%, ніж сплачував я.Я вже не кажу про ціни квартир, які я купував 2-4 роки тому, там майже 60%-100% зростання.Так колись і в 2012, а потім і в 2014, а потім в 2018 казали про те, що нерухомість Берліна перегріта, а вона, починаючи з 2008 зросла втричі.Тому хай там бізнес і люди далі чогось чекають, але падіння ще ім довго чекати прийдеться.