|
|
|
Інвестуємо в нерухомість закордоном
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: П'ят 11 жов, 2019 14:37
На сейчас от 8 100 злотых за метр, в наличии 55 квартир.
Интересный девелопер, много польских городов покрывает, интересно, что у них нет Кракова, а Лодзь есть)))
Кстати, в Варшаве и Лодзи у них интересные проекты, а во Вроцлаве не дуже, имхо.
-
change_pm
-
-
- Повідомлень: 620
- З нами з: 03.02.16
- Подякував: 12 раз.
- Подякували: 181 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Нед 13 жов, 2019 14:33
мне вот интересно, достаточно в сети объектов продается с так называемой "гарантированной" доходностью. Как это работает? если там такая "гарантированная" доходность, то почему не привлечь одного инвестора/фонд под это дело?
..а потому не спрашивай, по ком звонит колокол: он звонит по Тебе (John Donne)
now I fear nothing, I've been trading on the Ukrainian eXchange
-
San
-
-
- Повідомлень: 33202
- З нами з: 08.04.08
- Подякував: 2226 раз.
- Подякували: 2524 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|
Схожі теми
|
|4747
|488880
|
Нед 13 жов, 2019 14:30
akurt
|
|4195
|380644
|
П'ят 11 жов, 2019 12:22
jump
|
|45
|7338
|
|