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нерухомість закордоном

Інвестуємо в нерухомість закордоном
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 16171819
Повідомлення Додано: П'ят 11 жов, 2019 14:37

  sinus написав:
  change_pm написав:
На какой из этих объектов рекомендовали бы обратить внимание?
https://www.otodom.pl/inwestycje/warszawa/

Останню я тутай придбав.
https://www.otodom.pl/oferta/tasmowa-no ... 24562bf582


На сейчас от 8 100 злотых за метр, в наличии 55 квартир.

Интересный девелопер, много польских городов покрывает, интересно, что у них нет Кракова, а Лодзь есть)))

Кстати, в Варшаве и Лодзи у них интересные проекты, а во Вроцлаве не дуже, имхо.
change_pm
 
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Повідомлення Додано: Нед 13 жов, 2019 14:33

мне вот интересно, достаточно в сети объектов продается с так называемой "гарантированной" доходностью. Как это работает? если там такая "гарантированная" доходность, то почему не привлечь одного инвестора/фонд под это дело?
..а потому не спрашивай, по ком звонит колокол: он звонит по Тебе (John Donne)
now I fear nothing, I've been trading on the Ukrainian eXchange
San
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Повідомлення Додано: Нед 13 жов, 2019 15:06

  San написав:мне вот интересно, достаточно в сети объектов продается с так называемой "гарантированной" доходностью. Как это работает? если там такая "гарантированная" доходность, то почему не привлечь одного инвестора/фонд под это дело?


Давайте свой пример из сети?

Я меня была подобная ситуация. Гар.доходность 9% чистыми на два года. По факту так и платили, а потом наступила жестокая реальность и доходность упала до около 7 - 7.5%.

Почему:
Неполная загрузка собственности, ремонт, повышение расходов на упр. компанию.

Т.к. чаще всего гарантированная доходность от девелопера, от первых рук, то они ее (доходность) закладывают в продажную цену. Если все пойдет по негативному сценарию, то они получат меньше прибыль, если все сразу хорошо сдасться, то они в накладе не останутся.
Но самое главное, они то объект уже продали :) дальше ваши проблемы.

Вот на вопрос про фонд не отвечу. Но я знаю, что многие фонды выкупают недвижимость у крупных застройщиков, например, в Англии.
change_pm
 
Повідомлень: 621
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Подякував: 12 раз.
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Повідомлення Додано: Нед 13 жов, 2019 16:04

change_pm
10%
ASSURED NET YIELD FOR
YEARS 1–5

11%
ASSURED NET YIELD FOR
YEARS 6–10

в Вами же купленной недвижимости :)
это выходит 105% + недвижимость через 10 лет.

при том, что госбонды Великобритании имеют доходность 0.69% годовых.
..а потому не спрашивай, по ком звонит колокол: он звонит по Тебе (John Donne)
now I fear nothing, I've been trading on the Ukrainian eXchange
San
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Повідомлень: 33203
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  #<1 ... 16171819
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