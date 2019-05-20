San написав:
мне вот интересно, достаточно в сети объектов продается с так называемой "гарантированной" доходностью. Как это работает? если там такая "гарантированная" доходность, то почему не привлечь одного инвестора/фонд под это дело?
Давайте свой пример из сети?
Я меня была подобная ситуация. Гар.доходность 9% чистыми на два года. По факту так и платили, а потом наступила жестокая реальность и доходность упала до около 7 - 7.5%.
Почему:
Неполная загрузка собственности, ремонт, повышение расходов на упр. компанию.
Т.к. чаще всего гарантированная доходность от девелопера, от первых рук, то они ее (доходность) закладывают в продажную цену. Если все пойдет по негативному сценарию, то они получат меньше прибыль, если все сразу хорошо сдасться, то они в накладе не останутся.
Но самое главное, они то объект уже продали
дальше ваши проблемы.
Вот на вопрос про фонд не отвечу. Но я знаю, что многие фонды выкупают недвижимость у крупных застройщиков, например, в Англии.