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Інвестуємо в нерухомість закордоном
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: П'ят 11 жов, 2019 14:37
На сейчас от 8 100 злотых за метр, в наличии 55 квартир.
Интересный девелопер, много польских городов покрывает, интересно, что у них нет Кракова, а Лодзь есть)))
Кстати, в Варшаве и Лодзи у них интересные проекты, а во Вроцлаве не дуже, имхо.
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change_pm
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Додано: Нед 13 жов, 2019 14:33
мне вот интересно, достаточно в сети объектов продается с так называемой "гарантированной" доходностью. Как это работает? если там такая "гарантированная" доходность, то почему не привлечь одного инвестора/фонд под это дело?
..а потому не спрашивай, по ком звонит колокол: он звонит по Тебе (John Donne)
now I fear nothing, I've been trading on the Ukrainian eXchange
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San
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Додано: Нед 13 жов, 2019 15:06
San написав:
мне вот интересно, достаточно в сети объектов продается с так называемой "гарантированной" доходностью. Как это работает? если там такая "гарантированная" доходность, то почему не привлечь одного инвестора/фонд под это дело?
Давайте свой пример из сети?
Я меня была подобная ситуация. Гар.доходность 9% чистыми на два года. По факту так и платили, а потом наступила жестокая реальность и доходность упала до около 7 - 7.5%.
Почему:
Неполная загрузка собственности, ремонт, повышение расходов на упр. компанию.
Т.к. чаще всего гарантированная доходность от девелопера, от первых рук, то они ее (доходность) закладывают в продажную цену. Если все пойдет по негативному сценарию, то они получат меньше прибыль, если все сразу хорошо сдасться, то они в накладе не останутся.
Но самое главное, они то объект уже продали
дальше ваши проблемы.
Вот на вопрос про фонд не отвечу. Но я знаю, что многие фонды выкупают недвижимость у крупных застройщиков, например, в Англии.
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change_pm
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Додано: Нед 13 жов, 2019 16:04
change_pm
10%
ASSURED NET YIELD FOR
YEARS 1–5
11%
ASSURED NET YIELD FOR
YEARS 6–10
в Вами же купленной недвижимости
это выходит 105% + недвижимость через 10 лет.
при том, что госбонды Великобритании имеют доходность 0.69% годовых.
..а потому не спрашивай, по ком звонит колокол: он звонит по Тебе (John Donne)
now I fear nothing, I've been trading on the Ukrainian eXchange
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San
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Додано: Нед 13 жов, 2019 16:52
San написав:change_pm
10%
ASSURED NET YIELD FOR
YEARS 1–5
11%
ASSURED NET YIELD FOR
YEARS 6–10
в Вами же купленной недвижимости
это выходит 105% + недвижимость через 10 лет.
при том, что госбонды Великобритании имеют доходность 0.69% годовых.
Балтик Хауз, ага. Ну, да они такое обещают. Договор с ними (на вышеназванных условиях) подписывается на 10 лет, после чего продляется.
Суть в том, что построенная девелопером этого проекта бизнес-модель предполагает, что соинвесторы гостиницы (владельцы номеров) + девелопер (они оставляют за собой ком.недвижимость (ресторан+бар) будут делить прибыль.
Если все будет хорошо, то все получат свои обещанные 10%, если нет, то доходность будет меньше. Но это ж бизнес, нужно быть оптимистом
А бонды Великобритании - это почти защищенный актив, риска практически 0%.
А почему вы сомневаетесь? Жилая недвижимость в Великобритании генерит в среднем 6% годовых, думаете, что коммерческая не сможет генерить 10%?
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change_pm
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Додано: Нед 13 жов, 2019 17:39
change_pm написав: San написав:change_pm
10%
ASSURED NET YIELD FOR
YEARS 1–5
11%
ASSURED NET YIELD FOR
YEARS 6–10
в Вами же купленной недвижимости
это выходит 105% + недвижимость через 10 лет.
при том, что госбонды Великобритании имеют доходность 0.69% годовых.
Балтик Хауз, ага. Ну, да они такое обещают. Договор с ними (на вышеназванных условиях) подписывается на 10 лет, после чего продляется.
Суть в том, что построенная девелопером этого проекта бизнес-модель предполагает, что соинвесторы гостиницы (владельцы номеров) + девелопер (они оставляют за собой ком.недвижимость (ресторан+бар) будут делить прибыль.
Если все будет хорошо, то все получат свои обещанные 10%, если нет, то доходность будет меньше. Но это ж бизнес, нужно быть оптимистом
А бонды Великобритании - это почти защищенный актив, риска практически 0%.
А почему вы сомневаетесь? Жилая недвижимость в Великобритании генерит в среднем 6% годовых, думаете, что коммерческая не сможет генерить 10%?
Меня смущает слово "гарантированная". Звучит, как предполагаемая при хорошем сценарии. Выходит, что это маркетинговый ход.
10%+ годовых в течении 10 лет + потенциальный рост в цене + дальше некая доходность на аренде после 10 лет. Очень-очень красиво. Будь я фондом в Real Estate, я бы был там единственным собственником жилой недвиги. И девелоперу проще, чем проводить рекламную компанию для маленьких инвесторов.
И если отвлечься от недвиги в Ливерпуле, то когда говорится за "гарантированную" доходность в 8% в теч 2-3 лет, то не это ли вариант конвертировать в некую скидку в 15-20% на покупке без этой "гарантии"? Что выглядит понадежнее эфемерных обещаний
..а потому не спрашивай, по ком звонит колокол: он звонит по Тебе (John Donne)
now I fear nothing, I've been trading on the Ukrainian eXchange
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San
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