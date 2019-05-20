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мне вот интересно, достаточно в сети объектов продается с так называемой "гарантированной" доходностью. Как это работает? если там такая "гарантированная" доходность, то почему не привлечь одного инвестора/фонд под это дело?
..а потому не спрашивай, по ком звонит колокол: он звонит по Тебе (John Donne) now I fear nothing, I've been trading on the Ukrainian eXchange
San написав:мне вот интересно, достаточно в сети объектов продается с так называемой "гарантированной" доходностью. Как это работает? если там такая "гарантированная" доходность, то почему не привлечь одного инвестора/фонд под это дело?
Давайте свой пример из сети?
Я меня была подобная ситуация. Гар.доходность 9% чистыми на два года. По факту так и платили, а потом наступила жестокая реальность и доходность упала до около 7 - 7.5%.
Почему: Неполная загрузка собственности, ремонт, повышение расходов на упр. компанию.
Т.к. чаще всего гарантированная доходность от девелопера, от первых рук, то они ее (доходность) закладывают в продажную цену. Если все пойдет по негативному сценарию, то они получат меньше прибыль, если все сразу хорошо сдасться, то они в накладе не останутся. Но самое главное, они то объект уже продали дальше ваши проблемы.
Вот на вопрос про фонд не отвечу. Но я знаю, что многие фонды выкупают недвижимость у крупных застройщиков, например, в Англии.
San написав:change_pm 10% ASSURED NET YIELD FOR YEARS 1–5
11% ASSURED NET YIELD FOR YEARS 6–10
в Вами же купленной недвижимости это выходит 105% + недвижимость через 10 лет.
при том, что госбонды Великобритании имеют доходность 0.69% годовых.
Балтик Хауз, ага. Ну, да они такое обещают. Договор с ними (на вышеназванных условиях) подписывается на 10 лет, после чего продляется.
Суть в том, что построенная девелопером этого проекта бизнес-модель предполагает, что соинвесторы гостиницы (владельцы номеров) + девелопер (они оставляют за собой ком.недвижимость (ресторан+бар) будут делить прибыль.
Если все будет хорошо, то все получат свои обещанные 10%, если нет, то доходность будет меньше. Но это ж бизнес, нужно быть оптимистом
А бонды Великобритании - это почти защищенный актив, риска практически 0%.
А почему вы сомневаетесь? Жилая недвижимость в Великобритании генерит в среднем 6% годовых, думаете, что коммерческая не сможет генерить 10%?
San написав:change_pm 10% ASSURED NET YIELD FOR YEARS 1–5
11% ASSURED NET YIELD FOR YEARS 6–10
в Вами же купленной недвижимости это выходит 105% + недвижимость через 10 лет.
при том, что госбонды Великобритании имеют доходность 0.69% годовых.
Балтик Хауз, ага. Ну, да они такое обещают. Договор с ними (на вышеназванных условиях) подписывается на 10 лет, после чего продляется.
Суть в том, что построенная девелопером этого проекта бизнес-модель предполагает, что соинвесторы гостиницы (владельцы номеров) + девелопер (они оставляют за собой ком.недвижимость (ресторан+бар) будут делить прибыль.
Если все будет хорошо, то все получат свои обещанные 10%, если нет, то доходность будет меньше. Но это ж бизнес, нужно быть оптимистом
А бонды Великобритании - это почти защищенный актив, риска практически 0%.
А почему вы сомневаетесь? Жилая недвижимость в Великобритании генерит в среднем 6% годовых, думаете, что коммерческая не сможет генерить 10%?
Меня смущает слово "гарантированная". Звучит, как предполагаемая при хорошем сценарии. Выходит, что это маркетинговый ход. 10%+ годовых в течении 10 лет + потенциальный рост в цене + дальше некая доходность на аренде после 10 лет. Очень-очень красиво. Будь я фондом в Real Estate, я бы был там единственным собственником жилой недвиги. И девелоперу проще, чем проводить рекламную компанию для маленьких инвесторов.
И если отвлечься от недвиги в Ливерпуле, то когда говорится за "гарантированную" доходность в 8% в теч 2-3 лет, то не это ли вариант конвертировать в некую скидку в 15-20% на покупке без этой "гарантии"? Что выглядит понадежнее эфемерных обещаний
..а потому не спрашивай, по ком звонит колокол: он звонит по Тебе (John Donne) now I fear nothing, I've been trading on the Ukrainian eXchange
San "Меня смущает слово "гарантированная". Звучит, как предполагаемая при хорошем сценарии. Выходит, что это маркетинговый ход. 10%+ годовых в течении 10 лет + потенциальный рост в цене + дальше некая доходность на аренде после 10 лет. Очень-очень красиво. Будь я фондом в Real Estate, я бы был там единственным собственником жилой недвиги. И девелоперу проще, чем проводить рекламную компанию для маленьких инвесторов.
И если отвлечься от недвиги в Ливерпуле, то когда говорится за "гарантированную" доходность в 8% в теч 2-3 лет, то не это ли вариант конвертировать в некую скидку в 15-20% на покупке без этой "гарантии"? Что выглядит понадежнее эфемерных обещаний"
Имхо, это и есть маркетинговый ход, т.к. речь только о первичке, об инвестиции, девелоперу же нужно как-то продавать, вот они и "выдумывают" доходность. Но к чести, гарантированную дохолность они выплачивают. Возможно даже себе в убыток.
Кстати, многие инвестора держат актив пока есть гарантированная доходность, а потом сливают.
Если мы о данном объекте и о фонде, то, возможно, им не интересно, т.к. слишком маленький объект, может не интересно работать с маленьким девелопером.
Например, вот с этим девелопером фонды работают https://fortisgroupholdings.co.uk/, он достаточно крупный и там можно откупить недвиги на 5-10 млн фунтов, а не на 800 тыс - 1 млн.
По поводу скидки, то в ВБ есть такая вот контора, https://en.wikipedia.org/wiki/Royal_Ins ... _Surveyors, на них всегда ссылаются при определении стоимости недвижимости. Так вот если они говорят, что стоимость 80 тыс фунтов, то вы никак не получите скидку в 15% от будущих доходов. Платите 80 тыс и 2 года подряд получаете по 7.5%.
Есть еще такой прикол. У британских девелоперов нет отделов продаж, они все на аутсорсе. Т.е. они работают с каким-то агенством, если вы инвестируете в актив, то платите этому агенству 2-5 тыс фунтов - бронирование, обмен договоров через юристов и начинаете платить за сам объект. Сумма бронирования входит в стоимость объекта, но я все-равно не могу принять мысль, зачем кормить каких-то дармоедов Я понимаю, что экономика услуг... рост ВВП..., но в голове не укладывается, что просто за то, что тебя свели с девелопером они получили 5 тыс!