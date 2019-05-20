Додано: Нед 13 жов, 2019 19:19

"Меня смущает слово "гарантированная". Звучит, как предполагаемая при хорошем сценарии. Выходит, что это10%+ годовых в течении 10 лет + потенциальный рост в цене + дальше некая доходность на аренде после 10 лет. Очень-очень красиво. Будь я фондом в Real Estate, я бы был там единственным собственником жилой недвиги. И девелоперу проще, чем проводить рекламную компанию для маленьких инвесторов.И если отвлечься от недвиги в Ливерпуле, то когда говорится за "гарантированную" доходность в 8% в теч 2-3 лет, то не это ли вариант конвертировать в некую скидку в 15-20% на покупке без этой "гарантии"? Что выглядит понадежнее эфемерных обещаний"Имхо, это и есть маркетинговый ход, т.к. речь только о первичке, об инвестиции, девелоперу же нужно как-то продавать, вот они и "выдумывают" доходность. Но к чести, гарантированную дохолность они выплачивают. Возможно даже себе в убыток.Кстати, многие инвестора держат актив пока есть гарантированная доходность, а потом сливают.Если мы о данном объекте и о фонде, то, возможно, им не интересно, т.к. слишком маленький объект, может не интересно работать с маленьким девелопером.Например, вот с этим девелопером фонды работают, он достаточно крупный и там можно откупить недвиги на 5-10 млн фунтов, а не на 800 тыс - 1 млн.По поводу скидки, то в ВБ есть такая вот контора,, на них всегда ссылаются при определении стоимости недвижимости. Так вот если они говорят, что стоимость 80 тыс фунтов, то вы никак не получите скидку в 15% от будущих доходов.Платите 80 тыс и 2 года подряд получаете по 7.5%.Есть еще такой прикол. У британских девелоперов нет отделов продаж, они все на аутсорсе. Т.е. они работают с каким-то агенством, если вы инвестируете в актив, то платите этому агенству 2-5 тыс фунтов - бронирование, обмен договоров через юристов и начинаете платить за сам объект.Сумма бронирования входит в стоимость объекта, но я все-равно не могу принять мысль, зачем кормить каких-то дармоедовЯ понимаю, что экономика услуг... рост ВВП..., но в голове не укладывается, что просто за то, что тебя свели с девелопером они получили 5 тыс!Но система вот такая, обойти никак нельзя.зы. Скидку можно в Турции получить