Додано: Нед 13 жов, 2019 14:33

мне вот интересно, достаточно в сети объектов продается с так называемой "гарантированной" доходностью. Как это работает? если там такая "гарантированная" доходность, то почему не привлечь одного инвестора/фонд под это дело?