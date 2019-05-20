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нерухомість закордоном

Інвестуємо в нерухомість закордоном
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 17181920
Повідомлення Додано: Вів 15 жов, 2019 15:59

  Gastarbaiter написав:
  change_pm написав:Шокировало вот это объявление, кусаю себе локти!
https://www.otodom.pl/oferta/srodmiesci ... 82opolskie

В 2017-начале 2018 г. в этих домах (Vermelo) можно было купить квартирку за 6-6.5 тыс злотых кв. метр, сейчас с ремонтом пытаются продать за 14 тысяч!

зы. Пора стартовать ветку, когда начнется падение нереальных цен в Краковских/Польских ипенях :)

Та ну, это из разряда космических хотелок. Дом между клабищем, ЖД и вечно стоящим проспектом. 10 минут до Галереи вдоль скоростного шоссе с развязками - тот еще "шпацер". Из магазинов поблизости - Жабка и заправка. Квартира в углу, можно с соседями один телевизор на двоих смотреть. Еще и стену в комнате изуродовали какой-то психоделикой. Я бы для себя и за 6000 не взял.


А по 6, да под аренду? А уже таких цен нет(

Когда там было по 6, на тихой Раковицкой было 8-9 тыс, тоже локти кусаю :)

Ну, а если серьезно, у меня ощущение, что скоро посыпется рынок, думаю в следующем году. Слишком уж стремительный рост на хрупком фундаменте.

Факторы:
- меньше наших понаехов, поедут в Германию в 20 году, меньше спрос.
- экономический кризис грянет, тоже думаю в 20 году.
- популисткая политика ПИСа.
- ну, и не забываем, Польша, как и Украина, вымирает.

зы. Лично я решил добавить в копилку - меньше наших понаехов, другие планы с ноября 2019 :)
change_pm
 
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Повідомлення Додано: Вів 15 жов, 2019 20:53

Как насчет Австрии в общем и Вены в часности ?
Bolt
 
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Повідомлення Додано: Вів 15 жов, 2019 21:37

  Bolt написав:Как насчет Австрии в общем и Вены в часности ?


А вы немецким владеете? Для заполнения налоговых деклараций.

Вообще в ту сторону не смотрел. Очень дорого, низкая доходность = если пассивный доход. Если активно управлять, типа посуточно, то доходность будет повыше, но и заморочек больше.

Был у меня коллега из Германии, так он свою квартиру сдавал в центре Бремена / Дюссельдорфа??? (не уверен, в каком городе) за около 2% годовых.

Дорогая недвижимость, низкие арендные ставки.
Востаннє редагувалось change_pm в Вів 15 жов, 2019 21:42, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Вів 15 жов, 2019 21:41

Інвестуємо в нерухомість закордоном

Первое и самое важно правило, имхо, это владение языком страны, где вы хотите владеть недвижимостью.

Нужно:
Во-первых, во время покупки / инвестировании.
Во-вторых, во время работы недвижимости вам на благо (текущее управление, общение с упр.компанией, заполнение налоговых деклараций и общение с гос.органами, при потребности).
change_pm
 
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Повідомлення Додано: Вів 15 жов, 2019 21:45

  Bolt написав:Как насчет Австрии в общем и Вены в часности ?

Якщо відповісти коротко, то немає ніякого сенсу.
sinus
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Повідомлення Додано: Вів 15 жов, 2019 21:47

  change_pm написав:
  Bolt написав:Как насчет Австрии в общем и Вены в часности ?




Был у меня коллега из Германии, так он свою квартиру сдавал в центре Бремена / Дюссельдорфа??? (не уверен, в каком городе) за около 2% годовых.

Дорогая недвижимость, низкие арендные ставки.


Теж саме і в Австрії.
sinus
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