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В 2017-начале 2018 г. в этих домах (Vermelo) можно было купить квартирку за 6-6.5 тыс злотых кв. метр, сейчас с ремонтом пытаются продать за 14 тысяч!
зы. Пора стартовать ветку, когда начнется падение нереальных цен в Краковских/Польских ипенях
Та ну, это из разряда космических хотелок. Дом между клабищем, ЖД и вечно стоящим проспектом. 10 минут до Галереи вдоль скоростного шоссе с развязками - тот еще "шпацер". Из магазинов поблизости - Жабка и заправка. Квартира в углу, можно с соседями один телевизор на двоих смотреть. Еще и стену в комнате изуродовали какой-то психоделикой. Я бы для себя и за 6000 не взял.
А по 6, да под аренду? А уже таких цен нет(
Когда там было по 6, на тихой Раковицкой было 8-9 тыс, тоже локти кусаю
Ну, а если серьезно, у меня ощущение, что скоро посыпется рынок, думаю в следующем году. Слишком уж стремительный рост на хрупком фундаменте.
Факторы: - меньше наших понаехов, поедут в Германию в 20 году, меньше спрос. - экономический кризис грянет, тоже думаю в 20 году. - популисткая политика ПИСа. - ну, и не забываем, Польша, как и Украина, вымирает.
зы. Лично я решил добавить в копилку - меньше наших понаехов, другие планы с ноября 2019
Первое и самое важно правило, имхо, это владение языком страны, где вы хотите владеть недвижимостью.
Нужно: Во-первых, во время покупки / инвестировании. Во-вторых, во время работы недвижимости вам на благо (текущее управление, общение с упр.компанией, заполнение налоговых деклараций и общение с гос.органами, при потребности).