Додано: Вів 15 жов, 2019 15:59

Gastarbaiter написав: change_pm написав: Шокировало вот это объявление, кусаю себе локти!

https://www.otodom.pl/oferta/srodmiesci ... 82opolskie



В 2017-начале 2018 г. в этих домах (Vermelo) можно было купить квартирку за 6-6.5 тыс злотых кв. метр, сейчас с ремонтом пытаются продать за 14 тысяч!



зы. Пора стартовать ветку, когда начнется падение нереальных цен в Краковских/Польских ипенях Шокировало вот это объявление, кусаю себе локти!В 2017-начале 2018 г. в этих домах (Vermelo) можно было купить квартирку за 6-6.5 тыс злотых кв. метр, сейчас с ремонтом пытаются продать за 14 тысяч!зы. Пора стартовать ветку, когда начнется падение нереальных цен в Краковских/Польских ипенях

Та ну, это из разряда космических хотелок. Дом между клабищем, ЖД и вечно стоящим проспектом. 10 минут до Галереи вдоль скоростного шоссе с развязками - тот еще "шпацер". Из магазинов поблизости - Жабка и заправка. Квартира в углу, можно с соседями один телевизор на двоих смотреть. Еще и стену в комнате изуродовали какой-то психоделикой. Я бы для себя и за 6000 не взял. Та ну, это из разряда космических хотелок. Дом между клабищем, ЖД и вечно стоящим проспектом. 10 минут до Галереи вдоль скоростного шоссе с развязками - тот еще "шпацер". Из магазинов поблизости - Жабка и заправка. Квартира в углу, можно с соседями один телевизор на двоих смотреть. Еще и стену в комнате изуродовали какой-то психоделикой.

А по 6, да под аренду? А уже таких цен нет(Когда там было по 6, на тихой Раковицкой было 8-9 тыс, тоже локти кусаюНу, а если серьезно, у меня ощущение, что скоро посыпется рынок, думаю в следующем году. Слишком уж стремительный рост на хрупком фундаменте., поедут в Германию в 20 году, меньше спрос.- экономический кризис грянет, тоже думаю в 20 году.- популисткая политика ПИСа.- ну, и не забываем, Польша, как и Украина, вымирает.зы. Лично я решил добавить в копилку -, другие планы с ноября 2019