Додано: П'ят 18 жов, 2019 13:06

Ethereum

А там нет случайно управляющей компании в том Резиданс? Она больше идет как коммерческая недвижимость, т.к. предполагает посуточную сдачу?



Я рассматривал покупки номера в Ибисе в Варшаве. Грязная доходность 8,5%. Чистая около 6,5%. Сумма инвестиции была около 100к+ евро.



Мне доходность показалось низкой, т.к. при похожей сумме инвестиции в Ливерпуле прогнозируют/обещают 10% чистыми.



зы. Если вы живете в Польше и можете самостоятельно управлять недвижимостью, то почему бы и нет? Затраты будут ниже, доходность выше.



ззы. Из разряда "одна бабка сказала"... Лично меня стремает наша недобрая история с Польшей и отношение поляков к нам. Что не неделя, какой-нибудь случай с избиением, убийством и т.д.

Для меня Польша и поляки условно-дружелюбны или враждебны, а вот Англия/США/Канада минимум нейтральны, а даже позитивно дружелюбны.



Имхо, прошлые отношения между странами и людьми стоит брать во внимание при покупке недвижимости. Но опять же, это мое мнение и я голосую за него $.



А что делать форумчанам и читателям, это уж им решать.