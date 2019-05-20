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В 2017-начале 2018 г. в этих домах (Vermelo) можно было купить квартирку за 6-6.5 тыс злотых кв. метр, сейчас с ремонтом пытаются продать за 14 тысяч!
зы. Пора стартовать ветку, когда начнется падение нереальных цен в Краковских/Польских ипенях
Та ну, это из разряда космических хотелок. Дом между клабищем, ЖД и вечно стоящим проспектом. 10 минут до Галереи вдоль скоростного шоссе с развязками - тот еще "шпацер". Из магазинов поблизости - Жабка и заправка. Квартира в углу, можно с соседями один телевизор на двоих смотреть. Еще и стену в комнате изуродовали какой-то психоделикой. Я бы для себя и за 6000 не взял.
А по 6, да под аренду? А уже таких цен нет(
Когда там было по 6, на тихой Раковицкой было 8-9 тыс, тоже локти кусаю
Ну, а если серьезно, у меня ощущение, что скоро посыпется рынок, думаю в следующем году. Слишком уж стремительный рост на хрупком фундаменте.
Факторы: - меньше наших понаехов, поедут в Германию в 20 году, меньше спрос. - экономический кризис грянет, тоже думаю в 20 году. - популисткая политика ПИСа. - ну, и не забываем, Польша, как и Украина, вымирает.
зы. Лично я решил добавить в копилку - меньше наших понаехов, другие планы с ноября 2019
Первое и самое важно правило, имхо, это владение языком страны, где вы хотите владеть недвижимостью.
Нужно: Во-первых, во время покупки / инвестировании. Во-вторых, во время работы недвижимости вам на благо (текущее управление, общение с упр.компанией, заполнение налоговых деклараций и общение с гос.органами, при потребности).
Ethereum написав:Ну то інша справа,я виїхав ще в 2011. Хотів прикупити і треба було)) Я от бачив пару днів назад у Варшаві новобудови в хороших районах. Наприклад біля Platinum Residence( пару днів жив) мені пару точок сподобалося. Як Ви вважаєте є сенс влізати? Бо вліз в елітки у Львові і тепер сумніваюся.
Для себе чи для здачі в аренду? Ви маєте на увазі апарти на Мокотуві? Так, там місце гарне і багато здається подобово, попит дуже гарний, але яка там зараз ціна? 3 тис. чи вже більше тис.доларів за квадрат? Я такі варіанти зараз не розглядаю, бо таку ціну без іпотеки не потягну. Якщо ваші фінансові можливості дозволяють, то чого не взяти? Місце гарне, гарно здаються там хати, є перспектива подальшого зростання ціни.
Правильно під здачу в центрі. Іпотеку мені дадуть,в мене прекрасна історія кредитна. Умовно 12к зл ×50=60000зл то є 150К $ . 300000зл візьму в кредит . Не знаю як зараз було 3% в фрвнках і 6 % в злотих. Питання за скільки мені це окупиться в Варшаві? Бо наприклад у Львові бетон швидко окупається.
Ethereum А там нет случайно управляющей компании в том Резиданс? Она больше идет как коммерческая недвижимость, т.к. предполагает посуточную сдачу?
Я рассматривал покупки номера в Ибисе в Варшаве. Грязная доходность 8,5%. Чистая около 6,5%. Сумма инвестиции была около 100к+ евро.
Мне доходность показалось низкой, т.к. при похожей сумме инвестиции в Ливерпуле прогнозируют/обещают 10% чистыми.
зы. Если вы живете в Польше и можете самостоятельно управлять недвижимостью, то почему бы и нет? Затраты будут ниже, доходность выше.
ззы. Из разряда "одна бабка сказала"... Лично меня стремает наша недобрая история с Польшей и отношение поляков к нам. Что не неделя, какой-нибудь случай с избиением, убийством и т.д. Для меня Польша и поляки условно-дружелюбны или враждебны, а вот Англия/США/Канада минимум нейтральны, а даже позитивно дружелюбны.
Имхо, прошлые отношения между странами и людьми стоит брать во внимание при покупке недвижимости. Но опять же, это мое мнение и я голосую за него $.
А что делать форумчанам и читателям, это уж им решать.