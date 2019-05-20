RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Персональні Фінанси
/
Ринок нерухомості
/
Інвестуємо в
нерухомість закордоном

Інвестуємо в нерухомість закордоном
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 18192021
Повідомлення Додано: Суб 19 жов, 2019 14:20

change_pm то Акурт?
Цей самий стиль. Пише про отношенія і так далі. З Бусурманами ще гірші отношенія.
В Польщі все надійно,це знають ті хто живе там.
Ну що якщо по 8-9К зл готовий заінвнстувати в центр Варшаву. Правда такої ціни не бачу поки.
Ethereum
 
Повідомлень: 810
З нами з: 11.02.18
Подякував: 5 раз.
Подякували: 53 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Суб 19 жов, 2019 17:43

Re: Інвестуємо в нерухомість закордоном

Режим дня и детали иные,не думаю.
Хоча 'н1метчина' пустило кров з ока
Наше дело маленькое,но делаем мы его по большому.https://send.monobank.com.ua/FpjJUyBU?amount=666&text=
Мизантрóп
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3050
З нами з: 03.12.14
Подякував: 341 раз.
Подякували: 429 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 18192021
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 3 гостей
Модератори: Faceless, ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість 1 ... 481, 482, 483
akurt » П'ят 06 кві, 2018 20:50
4825 499852
Переглянути останнє повідомлення
Суб 19 жов, 2019 16:34
Мизантрóп
Про нерухомість у Києві останнім часом 1, 2, 3, 4, 5
RealtyExpert » Пон 20 тра, 2019 17:04
46 7626
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 18 жов, 2019 10:30
RealtyExpert
Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість! 1 ... 420, 421, 422
Долярчик » Сер 17 січ, 2018 12:21
4210 382879
Переглянути останнє повідомлення
Чет 17 жов, 2019 18:16
Ethereum

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.