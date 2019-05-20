change_pm то Акурт?
Цей самий стиль. Пише про отношенія і так далі. З Бусурманами ще гірші отношенія.
В Польщі все надійно,це знають ті хто живе там.
Ну що якщо по 8-9К зл готовий заінвнстувати в центр Варшаву. Правда такої ціни не бачу поки.
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Додано: Суб 19 жов, 2019 14:20
change_pm то Акурт?
Цей самий стиль. Пише про отношенія і так далі. З Бусурманами ще гірші отношенія.
В Польщі все надійно,це знають ті хто живе там.
Ну що якщо по 8-9К зл готовий заінвнстувати в центр Варшаву. Правда такої ціни не бачу поки.
Додано: Суб 19 жов, 2019 17:43
Re: Інвестуємо в нерухомість закордоном
Режим дня и детали иные,не думаю.
Хоча 'н1метчина' пустило кров з ока
Наше дело маленькое,но делаем мы его по большому.https://send.monobank.com.ua/FpjJUyBU?amount=666&text=
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