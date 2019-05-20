change_pm то Акурт?
Цей самий стиль. Пише про отношенія і так далі. З Бусурманами ще гірші отношенія.
В Польщі все надійно,це знають ті хто живе там.
Ну що якщо по 8-9К зл готовий заінвнстувати в центр Варшаву. Правда такої ціни не бачу поки.
|
|
|
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Суб 19 жов, 2019 14:20
change_pm то Акурт?
Цей самий стиль. Пише про отношенія і так далі. З Бусурманами ще гірші отношенія.
В Польщі все надійно,це знають ті хто живе там.
Ну що якщо по 8-9К зл готовий заінвнстувати в центр Варшаву. Правда такої ціни не бачу поки.
Додано: Суб 19 жов, 2019 17:43
Re: Інвестуємо в нерухомість закордоном
Режим дня и детали иные,не думаю.
Хоча 'н1метчина' пустило кров з ока
Наше дело маленькое,но делаем мы его по большому.https://send.monobank.com.ua/FpjJUyBU?amount=666&text=
Додано: Суб 19 жов, 2019 19:32
Re: Інвестуємо в нерухомість закордоном
... дозвольте Вас виправити, шоб Мінзантропу не текла кров з очей
Німе́ччина — країна в Центральній Європі, демократична федеративна республіка.
п. с.
... хоча у місті Лева часто можна почути "перекручені" слова!
- суржик у місті Лева рулить!!!!
(у нас все намішано з польськими/німецькими/російськими словами....)
+ багато переселились з навколишніх сіл до міста, але і далі вживають сільські слова..... - як і я )
" взяв подевко і пательню, та й пішов шкрибати бульбу" - отаке і не тільки можна почути у чарівному місті Лева!
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
Додано: Суб 19 жов, 2019 19:36
Re: Інвестуємо в нерухомість закордоном
Так то воно так
Наше дело маленькое,но делаем мы его по большому.https://send.monobank.com.ua/FpjJUyBU?amount=666&text=
|