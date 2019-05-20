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нерухомість закордоном

Інвестуємо в нерухомість закордоном
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 18192021
Повідомлення Додано: Суб 19 жов, 2019 14:20

change_pm то Акурт?
Цей самий стиль. Пише про отношенія і так далі. З Бусурманами ще гірші отношенія.
В Польщі все надійно,це знають ті хто живе там.
Ну що якщо по 8-9К зл готовий заінвнстувати в центр Варшаву. Правда такої ціни не бачу поки.
Ethereum
 
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Повідомлення Додано: Суб 19 жов, 2019 17:43

Re: Інвестуємо в нерухомість закордоном

Режим дня и детали иные,не думаю.
Хоча 'н1метчина' пустило кров з ока
Наше дело маленькое,но делаем мы его по большому.https://send.monobank.com.ua/FpjJUyBU?amount=666&text=
Мизантрóп
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Повідомлення Додано: Суб 19 жов, 2019 19:32

Re: Інвестуємо в нерухомість закордоном

  change_pm написав:По перше, як ви +3,8% Німетчина зможете в кеш перевести і витратити?

По друге, а раптом стане - 3,8% Німетчина, +2% ренти
Разом = -1,8% річних. Так?

Що тоді будете робити? Ще доплатите арендарю?

... дозвольте Вас виправити, шоб Мінзантропу не текла кров з очей :)

Німе́ччина — країна в Центральній Європі, демократична федеративна республіка.

п. с.
... хоча у місті Лева часто можна почути "перекручені" слова!
- суржик у місті Лева рулить!!!! :mrgreen:
(у нас все намішано з польськими/німецькими/російськими словами....) :mrgreen:
+ багато переселились з навколишніх сіл до міста, але і далі вживають сільські слова..... - як і я :mrgreen: )

" взяв подевко і пательню, та й пішов шкрибати бульбу" :mrgreen: - отаке і не тільки можна почути у чарівному місті Лева!
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
Долярчик
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Повідомлення Додано: Суб 19 жов, 2019 19:36

Re: Інвестуємо в нерухомість закордоном

Так то воно так
Наше дело маленькое,но делаем мы его по большому.https://send.monobank.com.ua/FpjJUyBU?amount=666&text=
Мизантрóп
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Повідомлення Додано: Суб 19 жов, 2019 21:40

  Мизантрóп написав:Режим дня и детали иные,не думаю.
Хоча 'н1метчина' пустило кров з ока


Сорри бадди! Это авторская лексика Львовского БатяРа, я просто скопировал.
Не вижу смысла умничать, если нашел опечатку или непонятную лексику.
change_pm
 
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Повідомлення Додано: Суб 19 жов, 2019 21:55

  Ethereum написав:change_pm то Акурт?
Цей самий стиль. Пише про отношенія і так далі. З Бусурманами ще гірші отношенія.
В Польщі все надійно,це знають ті хто живе там.
Ну що якщо по 8-9К зл готовий заінвнстувати в центр Варшаву. Правда такої ціни не бачу поки.


Ну, вот, еще и вы меня подозреваете :) как-то звезды не так стали.

А вы живете в Польше? Я пока да, но собираюсь переезжать, устал от поляков (хотя большинство моих коллег, милые люди), надоело польские налоги платить.

зы. Я надеюсь, я имею право на свое мнение? Так вот, в Польше все надийно, пока МЫ восточный кордон держим, наши гастрики (включая меня) пашут и ЕС заливает баблишко. Как только один или парочку факторов выпадут, посмотрим насколько там надийно.

ззы. Кстати, поляки очень даже помнят "Волынь", отобранный Лемберг и Бандеру. Но как-то не особо помнят операцию Висла, что они творили на Волыни и т.д. Политика ПИСа им в этом помогает.

зззы. В центре Кракова 13+ тыс злотых за метр, не вижу почему в Варшаве должно быть 8-9 тыс, а не больше.

По таким ценам (13+ тыс) интереснее Англия. И с точки зрения роста недвиги, и надежности вложений, и доходности, и стоимости оформления.
И вообще, мне просто англо-саксонская система больше по душе.
change_pm
 
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