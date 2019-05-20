change_pm то Акурт?
Цей самий стиль. Пише про отношенія і так далі. З Бусурманами ще гірші отношенія.
В Польщі все надійно,це знають ті хто живе там.
Ну що якщо по 8-9К зл готовий заінвнстувати в центр Варшаву. Правда такої ціни не бачу поки.
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Додано: Суб 19 жов, 2019 14:20
change_pm то Акурт?
Цей самий стиль. Пише про отношенія і так далі. З Бусурманами ще гірші отношенія.
В Польщі все надійно,це знають ті хто живе там.
Ну що якщо по 8-9К зл готовий заінвнстувати в центр Варшаву. Правда такої ціни не бачу поки.
Додано: Суб 19 жов, 2019 17:43
Re: Інвестуємо в нерухомість закордоном
Режим дня и детали иные,не думаю.
Хоча 'н1метчина' пустило кров з ока
Наше дело маленькое,но делаем мы его по большому.https://send.monobank.com.ua/FpjJUyBU?amount=666&text=
Додано: Суб 19 жов, 2019 19:32
Re: Інвестуємо в нерухомість закордоном
... дозвольте Вас виправити, шоб Мінзантропу не текла кров з очей
Німе́ччина — країна в Центральній Європі, демократична федеративна республіка.
п. с.
... хоча у місті Лева часто можна почути "перекручені" слова!
- суржик у місті Лева рулить!!!!
(у нас все намішано з польськими/німецькими/російськими словами....)
+ багато переселились з навколишніх сіл до міста, але і далі вживають сільські слова..... - як і я )
" взяв подевко і пательню, та й пішов шкрибати бульбу" - отаке і не тільки можна почути у чарівному місті Лева!
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
Додано: Суб 19 жов, 2019 19:36
Re: Інвестуємо в нерухомість закордоном
Так то воно так
Наше дело маленькое,но делаем мы его по большому.https://send.monobank.com.ua/FpjJUyBU?amount=666&text=
Додано: Суб 19 жов, 2019 21:40
Додано: Суб 19 жов, 2019 21:55
Ну, вот, еще и вы меня подозреваете как-то звезды не так стали.
А вы живете в Польше? Я пока да, но собираюсь переезжать, устал от поляков (хотя большинство моих коллег, милые люди), надоело польские налоги платить.
зы. Я надеюсь, я имею право на свое мнение? Так вот, в Польше все надийно, пока МЫ восточный кордон держим, наши гастрики (включая меня) пашут и ЕС заливает баблишко. Как только один или парочку факторов выпадут, посмотрим насколько там надийно.
ззы. Кстати, поляки очень даже помнят "Волынь", отобранный Лемберг и Бандеру. Но как-то не особо помнят операцию Висла, что они творили на Волыни и т.д. Политика ПИСа им в этом помогает.
зззы. В центре Кракова 13+ тыс злотых за метр, не вижу почему в Варшаве должно быть 8-9 тыс, а не больше.
По таким ценам (13+ тыс) интереснее Англия. И с точки зрения роста недвиги, и надежности вложений, и доходности, и стоимости оформления.
И вообще, мне просто англо-саксонская система больше по душе.
Додано: Нед 20 жов, 2019 20:36
По перше туди не заходять на рік, це бізнес тих хто хоче без ризиків інвестувати зайве в спокійні ринки. А отже, звітам не виходять у кеш, тай навіщо? Якщо за 10 років вартість вашого житла підіймається майже у двічі. Звідси і така статистика - бо туди тільки заходять, а не виходять.
По друге, покажіть коли там нерухомість втратила? 10 років стаьільного зростання. Навіть більше, прогнозую, що після полегшення отримання робочих віз, вартість нерухомості в тій же Німеччині ще трохи додасть у рості.
Додано: Чет 24 жов, 2019 07:13
Тераз в Катовицах. Вот новости со стройплощадки на вчера. Строится.
Тут за деревьями:
Вот башня, которая дальше от дороги.
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