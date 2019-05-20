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нерухомість закордоном

Інвестуємо в нерухомість закордоном
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 19202122
Повідомлення Додано: П'ят 25 жов, 2019 20:29

Інвестуємо закордоном і витрачаем там же

Прикупил по случаю польской свининки кусочек по дороге (т.к. была акция, ценник был 11.99 за кг).

Зображення

Потом посмотрел на акции в Сильпо. Все акционное тупо выросло в цене на пару гривен, и обычная цена тоже. Вот реально, поддостало это (украинский феномен - гривна укрепляется, цены растут).

При приблизительно одинаковом объеме рынка (Украина против Польши) украинских потребителей имеют и у хвост и гриву, заставляя переплачивать за все.

1. Ценник с картинки 16.99 зл = 110 грн, акционная цена 11.99 зл = 78 грн. В каком году у нас были такие цены на корейку без кости???

2. Приобрел Лего набор на подарок. В Смыке скидка 36%, в нас в БудИграшок скидка 15% + курс за злотый = 8.5 грн. Какого лешего так???

Вот доколе это будет продолжаться???

Вывод в заглавии :)
change_pm
 
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