Додано: П'ят 25 жов, 2019 20:29

Прикупил по случаю польской свининки кусочек по дороге (т.к. была акция, ценник был 11.99 за кг).Потом посмотрел на акции в Сильпо. Все акционное тупо выросло в цене на пару гривен, и обычная цена тоже. Вот реально, поддостало это (украинский феномен - гривна укрепляется, цены растут).При приблизительно одинаковом объеме рынка (Украина против Польши) украинских потребителей имеют и у хвост и гриву, заставляя переплачивать за все.1. Ценник с картинки 16.99 зл = 110 грн, акционная цена 11.99 зл = 78 грн. В каком году у нас были такие цены на корейку без кости???2. Приобрел Лего набор на подарок. В Смыке скидка 36%, в нас в БудИграшок скидка 15% + курс за злотый = 8.5 грн. Какого лешего так???3. Чуть не забыл. Купил замок ABUS D10, цена 118 злотых. У нас такой серии нет, но есть D15, очень похожая. Цена у нас от 1139 грн. Мой вопрос с п.2 подходит и сюда.Вот доколе это будет продолжаться? И что делать?Вывод в заглавии