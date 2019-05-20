Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
... що, вже і тут: "скандали/інтриги/розслідування/розкриття"?
...я ще три роки тому написав це: ...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
change_pm написав:Хорошо, что я снова скоро уезжаю...
это да... анталия сама себя не порекламирует...
Раніше я вірив, що Віктор Семенович живе в Анталії. Півроку там, півроку у Львові. Хоча це не рентабельно з фінансової сторони. А гроші Віктор Семенович вміє рахувати, він математик високого класу.
Так от, шановні, не може одна і та сама особа жити в Анталії і ніжитись біля моря, і одночасно займатись заробітчанством в Польщі!!!
Цілком можливо, що наш адвеговськиц заробітчанин все висмоктує з пальця. Пенсія невелика у бувшого викладача ВУЗу. От він і займається епістолярним жанром)))
Мда, треба бути скромнішими, Вікторе Семеновичу! Жодних фото пиріжків і йогуртів, жодних скарг на "дороговизну" українських продуктів! Взагалі, маркетинг і реклама - не ваша справа. Немає у Вас відповідної освіти))) Рахували би собі й далі коливання вагонів на електромагнітній подушці))) В тій галузі - Ви дійсно спец.
Міняйте нік, і починайте все спочатку))) з врахуванням вищеозначених зауважень від ваших читачів)))
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців