RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Персональні Фінанси
/
Ринок нерухомості
/
Інвестуємо в
нерухомість закордоном

Інвестуємо в нерухомість закордоном
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 20212223>
Повідомлення Додано: П'ят 25 жов, 2019 20:29

Інвестуємо закордоном і витрачаем там же

Прикупил по случаю польской свининки кусочек по дороге (т.к. была акция, ценник был 11.99 за кг).

Зображення

Потом посмотрел на акции в Сильпо. Все акционное тупо выросло в цене на пару гривен, и обычная цена тоже. Вот реально, поддостало это (украинский феномен - гривна укрепляется, цены растут).

При приблизительно одинаковом объеме рынка (Украина против Польши) украинских потребителей имеют и у хвост и гриву, заставляя переплачивать за все.

1. Ценник с картинки 16.99 зл = 110 грн, акционная цена 11.99 зл = 78 грн. В каком году у нас были такие цены на корейку без кости???

2. Приобрел Лего набор на подарок. В Смыке скидка 36%, в нас в БудИграшок скидка 15% + курс за злотый = 8.5 грн. Какого лешего так???

3. Чуть не забыл. Купил замок ABUS D10, цена 118 злотых. У нас такой серии нет, но есть D15, очень похожая. Цена у нас от 1139 грн. Мой вопрос с п.2 подходит и сюда.

Вот доколе это будет продолжаться? И что делать?

Вывод в заглавии :)
change_pm
 
Повідомлень: 647
З нами з: 03.02.16
Подякував: 12 раз.
Подякували: 184 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 26 жов, 2019 05:49

  Frant написав:
  Ethereum написав:change_pm то Акурт?
Цей самий стиль
Думаю, що "так!". Вельми схожий за манерами.

Фото дешевої їжі і скарги, що в Україні їжа "дорога"- однозначно він!!! Знову Віктор Семенович спалився))) Наш вагоновожатий недоїдав в дитинстві....

Перець не був в країнах Прибалтики, в Швеції, в Австрії))) Не знає, бідолашний, які там ціни на продукти. Інакше стогнав би, що шведів морять голодом - хліб по 2,5-4 євро)))
Востаннє редагувалось Frant в Суб 26 жов, 2019 07:38, всього редагувалось 1 раз.
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
Frant
Аватар користувача
 
Повідомлень: 20574
З нами з: 12.09.11
Подякував: 1152 раз.
Подякували: 2130 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 26 жов, 2019 06:23

  change_pm написав:Хорошо, что я снова скоро уезжаю...

это да... анталия сама себя не порекламирует... :mrgreen:
Понаехал
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3503
З нами з: 22.05.16
Подякував: 71 раз.
Подякували: 116 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 26 жов, 2019 06:28

  Frant написав:Фото дешевої їжі і скарги, що в Україні їжа "дорога"- однозначно він!!! Знову Віктор Семенович спалився))) Нещасний недоїдав в дитинстві....

однозначно он[о].
акурт, сними обзор продуктов в турции на подобии этого:

можешь не показывать лица даже. народ оценит
Понаехал
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3503
З нами з: 22.05.16
Подякував: 71 раз.
Подякували: 116 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 26 жов, 2019 07:22

Re: Інвестуємо в нерухомість закордоном

... що, вже і тут: "скандали/інтриги/розслідування/розкриття"? :mrgreen:
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
Долярчик
Аватар користувача
 
Повідомлень: 7131
З нами з: 19.10.15
Подякував: 473 раз.
Подякували: 486 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 26 жов, 2019 07:48

Штірліца знову викрито!

  Понаехал написав:
  change_pm написав:Хорошо, что я снова скоро уезжаю...

это да... анталия сама себя не порекламирует... :mrgreen:


Раніше я вірив, що Віктор Семенович живе в Анталії. Півроку там, півроку у Львові. Хоча це не рентабельно з фінансової сторони. А гроші Віктор Семенович вміє рахувати, він математик високого класу.

Так от, шановні, не може одна і та сама особа жити в Анталії і ніжитись біля моря, і одночасно займатись заробітчанством в Польщі!!!

Цілком можливо, що наш адвеговськиц заробітчанин все висмоктує з пальця.
Пенсія невелика у бувшого викладача ВУЗу. От він і займається епістолярним жанром)))


Мда, треба бути скромнішими, Вікторе Семеновичу! Жодних фото пиріжків і йогуртів, жодних скарг на "дороговизну" українських продуктів! Взагалі, маркетинг і реклама - не ваша справа. Немає у Вас відповідної освіти))) Рахували би собі й далі коливання вагонів на електромагнітній подушці))) В тій галузі - Ви дійсно спец.


Міняйте нік, і починайте все спочатку))) з врахуванням вищеозначених зауважень від ваших читачів)))
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
Frant
Аватар користувача
 
Повідомлень: 20574
З нами з: 12.09.11
Подякував: 1152 раз.
Подякували: 2130 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 26 жов, 2019 08:00

  Frant написав:Міняйте нік, і починайте все спочатку))) з врахуванням вищеозначених зауважень від ваших читачів)))

Да извинился бы перед людьми. Мы б простили, ведь не звери же.
Так нет... продолжает обманывать.
Нехорошо...
Понаехал
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3503
З нами з: 22.05.16
Подякував: 71 раз.
Подякували: 116 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 26 жов, 2019 08:02

  Долярчик написав:... що, вже і тут: "скандали/інтриги/розслідування/розкриття"? :mrgreen:

Пытаемся понять наличие психического заболевания у данного персонажа... или просто человек на ставке. Жаль синус тогда не поставил очный диагноз, когда акурт бегал от него по Турции. :)
Понаехал
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3503
З нами з: 22.05.16
Подякував: 71 раз.
Подякували: 116 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 26 жов, 2019 09:01

Re: Інвестуємо в нерухомість закордоном

  Frant написав:А гроші Віктор Семенович вміє рахувати, він математик високого класу.
Можливо йому важко,бачив,як селлер viktor burov навіть намагається продати синову книжку за $56
https://www.amazon.com/Monomial-matrice ... exiy+Burov ,вирахувавши математичним складом розуму комісію 12% viewtopic.php?p=4675466#p4675466 ,щоб отримати $50 на хліб.
https://www.youtube.com/watch?v=FzIsqXBP1v0
ДЕЙСТВУЙ - ЗЛОДЕЙСТВУЙ
Мизантрóп
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3051
З нами з: 03.12.14
Подякував: 344 раз.
Подякували: 427 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 26 жов, 2019 09:26

  Понаехал написав:
  change_pm написав:Хорошо, что я снова скоро уезжаю...

это да... анталия сама себя не порекламирует... :mrgreen:


Понаех, я знаю, что даги челы упоротые, с кавказцами общался. Но вопрос, че ты тут забыл??? Пиши о том тут, как инвестировать в США и сколько % можна заработать.

Я южнее уезжаю, чем Анталия. И я не акурт, но тебе это понять с твоим кавказким мозжечком :)
change_pm
 
Повідомлень: 647
З нами з: 03.02.16
Подякував: 12 раз.
Подякували: 184 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 20212223>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 5 гостей
Модератори: Faceless, ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість 1 ... 483, 484, 485
akurt » П'ят 06 кві, 2018 20:50
4845 509739
Переглянути останнє повідомлення
Суб 26 жов, 2019 09:50
Frant
Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість! 1 ... 422, 423, 424
Долярчик » Сер 17 січ, 2018 12:21
4236 386394
Переглянути останнє повідомлення
Суб 26 жов, 2019 09:21
Долярчик
Про нерухомість у Києві останнім часом 1, 2, 3, 4, 5
RealtyExpert » Пон 20 тра, 2019 17:04
46 7995
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 18 жов, 2019 10:30
RealtyExpert

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Monobank (15521)
26.10.2019 11:08
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.