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Інвестуємо в нерухомість закордоном
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
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Додано: Суб 26 жов, 2019 09:32
Понаехал написав: Frant написав:
Міняйте нік, і починайте все спочатку))) з врахуванням вищеозначених зауважень від ваших читачів)))
Да извинился бы перед людьми. Мы б простили, ведь не звери же.
Так нет... продолжает обманывать.
Нехорошо...
Ребят, все претензии к акурту, если он вам извинения или что другое должен.
Кстати, Понаех, ты там выкладывал про вредность ультрафиолета на Югах для белого человек (вместе с прохфесором).
Ты то сам забрался южнее Анталии, на уровень Каира. Не печет тебе там? Все нормально?
зы. По поведению вижу, что все у тебя плохо с головой. Напекло видимо южное солнце, но ты продолжай в духе лучших двойных стандартов наших в Америке.
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Додано: Суб 26 жов, 2019 09:36
... еееехххххх..... - отак, немає мене у ФБ і не можу зрозуміти всі ваші, так звані "викриття"
- хоч якісь скріншоти, чи фотки сюди викладайте....?
- а то щось тут фантазуєте/приколюєтесь, а підкріпити фактами/доказами, що це не фантазії.... - нічого не бачу?
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
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Додано: Суб 26 жов, 2019 09:56
Людина просто заробляє собі на масло до хліба))) Правда, на обмані форумчан, а це вже недобре
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
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Frant
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