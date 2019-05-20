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нерухомість закордоном

Інвестуємо в нерухомість закордоном
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 20212223
Повідомлення Додано: Суб 26 жов, 2019 09:32

  Понаехал написав:
  Frant написав:Міняйте нік, і починайте все спочатку))) з врахуванням вищеозначених зауважень від ваших читачів)))

Да извинился бы перед людьми. Мы б простили, ведь не звери же.
Так нет... продолжает обманывать.
Нехорошо...


Ребят, все претензии к акурту, если он вам извинения или что другое должен.

Кстати, Понаех, ты там выкладывал про вредность ультрафиолета на Югах для белого человек (вместе с прохфесором).

Ты то сам забрался южнее Анталии, на уровень Каира. Не печет тебе там? Все нормально?

зы. По поведению вижу, что все у тебя плохо с головой. Напекло видимо южное солнце, но ты продолжай в духе лучших двойных стандартов наших в Америке.
change_pm
 
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Повідомлення Додано: Суб 26 жов, 2019 09:36

Re: Інвестуємо в нерухомість закордоном

... еееехххххх..... - отак, немає мене у ФБ і не можу зрозуміти всі ваші, так звані "викриття" :)

- хоч якісь скріншоти, чи фотки сюди викладайте....?

- а то щось тут фантазуєте/приколюєтесь, а підкріпити фактами/доказами, що це не фантазії.... - нічого не бачу?
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
Долярчик
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Повідомлення Додано: Суб 26 жов, 2019 09:56

  Понаехал написав:
  Долярчик написав:... що, вже і тут: "скандали/інтриги/розслідування/розкриття"? :mrgreen:

Пытаемся понять наличие психического заболевания у данного персонажа... или просто человек на ставке. Жаль синус тогда не поставил очный диагноз, когда акурт бегал от него по Турции. :)

Людина просто заробляє собі на масло до хліба))) Правда, на обмані форумчан, а це вже недобре
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
Frant
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  #<1 ... 20212223
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