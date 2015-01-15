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Інвестуємо в нерухомість закордоном
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 20212223
Повідомлення Додано: Нед 27 жов, 2019 22:53

Baltic Hotel update

Кстати, можно смотреть прогресс реконструкции гостиницы, которая должна генерить 10% чистыми, вот по ссылке:

https://thebaltichotelliverpool.com/progress-updates/
change_pm
 
Повідомлень: 653
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Повідомлення Додано: Сер 06 лис, 2019 20:34

  change_pm написав:
  San написав:change_pm
10%
ASSURED NET YIELD FOR
YEARS 1–5

11%
ASSURED NET YIELD FOR
YEARS 6–10

в Вами же купленной недвижимости :)
это выходит 105% + недвижимость через 10 лет.

при том, что госбонды Великобритании имеют доходность 0.69% годовых.


Балтик Хауз, ага. Ну, да они такое обещают. Договор с ними (на вышеназванных условиях) подписывается на 10 лет, после чего продляется.

Суть в том, что построенная девелопером этого проекта бизнес-модель предполагает, что соинвесторы гостиницы (владельцы номеров) + девелопер (они оставляют за собой ком.недвижимость (ресторан+бар) будут делить прибыль.

Если все будет хорошо, то все получат свои обещанные 10%, если нет, то доходность будет меньше. Но это ж бизнес, нужно быть оптимистом :)

А бонды Великобритании - это почти защищенный актив, риска практически 0%.

А почему вы сомневаетесь? Жилая недвижимость в Великобритании генерит в среднем 6% годовых, думаете, что коммерческая не сможет генерить 10%?


Ну, что можно сделать апдейт инвестиции. Первый квартальный платеж получен, в годовом выражении получается 10%. Девелоперу можно верить.
change_pm
 
Повідомлень: 653
З нами з: 03.02.16
Подякував: 12 раз.
Подякували: 186 раз.
 
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  #<1 ... 20212223
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