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San написав:change_pm 10% ASSURED NET YIELD FOR YEARS 1–5
11% ASSURED NET YIELD FOR YEARS 6–10
в Вами же купленной недвижимости это выходит 105% + недвижимость через 10 лет.
при том, что госбонды Великобритании имеют доходность 0.69% годовых.
Балтик Хауз, ага. Ну, да они такое обещают. Договор с ними (на вышеназванных условиях) подписывается на 10 лет, после чего продляется.
Суть в том, что построенная девелопером этого проекта бизнес-модель предполагает, что соинвесторы гостиницы (владельцы номеров) + девелопер (они оставляют за собой ком.недвижимость (ресторан+бар) будут делить прибыль.
Если все будет хорошо, то все получат свои обещанные 10%, если нет, то доходность будет меньше. Но это ж бизнес, нужно быть оптимистом
А бонды Великобритании - это почти защищенный актив, риска практически 0%.
А почему вы сомневаетесь? Жилая недвижимость в Великобритании генерит в среднем 6% годовых, думаете, что коммерческая не сможет генерить 10%?
Ну, что можно сделать апдейт инвестиции. Первый квартальный платеж получен, в годовом выражении получается 10%. Девелоперу можно верить.