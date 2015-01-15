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нерухомість закордоном

Інвестуємо в нерухомість закордоном
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 20212223
Повідомлення Додано: Нед 27 жов, 2019 22:53

Baltic Hotel update

Кстати, можно смотреть прогресс реконструкции гостиницы, которая должна генерить 10% чистыми, вот по ссылке:

https://thebaltichotelliverpool.com/progress-updates/
change_pm
 
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Повідомлення Додано: Сер 06 лис, 2019 20:34

  change_pm написав:
  San написав:change_pm
10%
ASSURED NET YIELD FOR
YEARS 1–5

11%
ASSURED NET YIELD FOR
YEARS 6–10

в Вами же купленной недвижимости :)
это выходит 105% + недвижимость через 10 лет.

при том, что госбонды Великобритании имеют доходность 0.69% годовых.


Балтик Хауз, ага. Ну, да они такое обещают. Договор с ними (на вышеназванных условиях) подписывается на 10 лет, после чего продляется.

Суть в том, что построенная девелопером этого проекта бизнес-модель предполагает, что соинвесторы гостиницы (владельцы номеров) + девелопер (они оставляют за собой ком.недвижимость (ресторан+бар) будут делить прибыль.

Если все будет хорошо, то все получат свои обещанные 10%, если нет, то доходность будет меньше. Но это ж бизнес, нужно быть оптимистом :)

А бонды Великобритании - это почти защищенный актив, риска практически 0%.

А почему вы сомневаетесь? Жилая недвижимость в Великобритании генерит в среднем 6% годовых, думаете, что коммерческая не сможет генерить 10%?


Ну, что можно сделать апдейт инвестиции. Первый квартальный платеж получен, в годовом выражении получается 10%. Девелоперу можно верить.
change_pm
 
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Повідомлення Додано: Пон 11 лис, 2019 22:05

Re: Інвестуємо в нерухомість закордоном

Снял квартиру возле метро в Дохе за 4.4 тыс риалов. Ван бедрум с 2 с/у, гостинной и кухонькой, площадь 60 кв.метров.

Пару интересных моментов:
- полная меблировка+вся техника (как у нас)
- все коммунальные включены в стоимость (вайфай хоть и не коммуналка, тоже включен) - не как у нас :)

Дом на 20 квартир принадлежит одному владельцу - катарцу, недвижимостью управляет компания.

У компании 40 домов по всех Дохе в управлении. Интересный момент по этому дому и еще по паре домов (со слов управляющего):
- в моей случае управляющая компания несет убыток, т.к. рынок просел прилично, а владельцу компания выплачивает фиксированную сумму = 6 тыс риалов за ту квартиру, что я снял.

Управляющий говорит, что многие владельцы умерили аппетит из-за кризиса, а вот этот лендлорд - не умерил.
На поверхности не лежит ответ, почему бы им не отказать в управлении этим домом. Возможно этот лендлорд частично входит в капитал управляющей компании, имхо, поэтому усредняются.

зы. Ломаю голову над доходностью владельца...
change_pm
 
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Повідомлення Додано: П'ят 15 лис, 2019 22:58

Re: Інвестуємо в нерухомість закордоном

О доходности в Дохе...

Вот нашел один объект в Вест бей, цена 1 350 000 риалов. Подобные квартиры по рынку сдаются за около 9-10 тыс в месяц. Не скажу, что в наличии много квартир, но думаю за месяц сдать реально. В объявлении идет речь о доходности в 6.5% (думаю это уже чистый доход, налогов нет). Маловато(
Курс qar к $ фиксированный - 3.65.

зы. Не отслеживал цены ранее, но мне кажется, что цены снизились и на объекты и на аренду. Какие перспективы на долгосрок, тоже не понятно. В среднесроке можно хорошо заработать на краткосрочной аренде, особенно в период Чемпионата мира 2020.

https://www.propertyfinder.qa/en/buy/ap ... 26511.html
change_pm
 
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  #<1 ... 20212223
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