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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Нед 27 жов, 2019 22:53
Baltic Hotel update
Кстати, можно смотреть прогресс реконструкции гостиницы, которая должна генерить 10% чистыми, вот по ссылке:
Додано: Сер 06 лис, 2019 20:34
Ну, что можно сделать апдейт инвестиции. Первый квартальный платеж получен, в годовом выражении получается 10%. Девелоперу можно верить.
Додано: Пон 11 лис, 2019 22:05
Re: Інвестуємо в нерухомість закордоном
Снял квартиру возле метро в Дохе за 4.4 тыс риалов. Ван бедрум с 2 с/у, гостинной и кухонькой, площадь 60 кв.метров.
Пару интересных моментов:
- полная меблировка+вся техника (как у нас)
- все коммунальные включены в стоимость (вайфай хоть и не коммуналка, тоже включен) - не как у нас
Дом на 20 квартир принадлежит одному владельцу - катарцу, недвижимостью управляет компания.
У компании 40 домов по всех Дохе в управлении. Интересный момент по этому дому и еще по паре домов (со слов управляющего):
- в моей случае управляющая компания несет убыток, т.к. рынок просел прилично, а владельцу компания выплачивает фиксированную сумму = 6 тыс риалов за ту квартиру, что я снял.
Управляющий говорит, что многие владельцы умерили аппетит из-за кризиса, а вот этот лендлорд - не умерил.
На поверхности не лежит ответ, почему бы им не отказать в управлении этим домом. Возможно этот лендлорд частично входит в капитал управляющей компании, имхо, поэтому усредняются.
зы. Ломаю голову над доходностью владельца...
Додано: П'ят 15 лис, 2019 22:58
Re: Інвестуємо в нерухомість закордоном
О доходности в Дохе...
Вот нашел один объект в Вест бей, цена 1 350 000 риалов. Подобные квартиры по рынку сдаются за около 9-10 тыс в месяц. Не скажу, что в наличии много квартир, но думаю за месяц сдать реально. В объявлении идет речь о доходности в 6.5% (думаю это уже чистый доход, налогов нет). Маловато(
Курс qar к $ фиксированный - 3.65.
зы. Не отслеживал цены ранее, но мне кажется, что цены снизились и на объекты и на аренду. Какие перспективы на долгосрок, тоже не понятно. В среднесроке можно хорошо заработать на краткосрочной аренде, особенно в период Чемпионата мира 2020.
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